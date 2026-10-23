Nach 63 Jahren: Heute hebt letzter Flieger von Graz nach Wien ab

Am heutigen Freitag um 16.15 Uhr steht er zum letzten Mal am Abflugplan: Der Flug mit der Nummer OS118 von Graz nach Wien wird danach eingestellt.

Viele Jahre lang wurde debattiert, jetzt ist es schnell gegangen: Schon heute, am 23. Oktober 2026, hebt zum letzten Mal eine Maschine (Embraer E195) vom Flughafen Graz zum Flughafen Wien ab. Der Flug mit der Nummer OS118 (Codeshare LH6337) soll um 16.15 Uhr das Rollfeld verlassen, um 16.50 Uhr ist die Landung in Wien geplant.

Die Strecke hatte schon seit Jahren tiefrote Zahlen geschrieben. AUA-Chefin Annette Mann verwies darauf, dass Inlandsflüge jährliche Verluste in Millionenhöhe verursachen würden. Stark gestiegene Kosten – unter anderem bei Kerosin – hatten zu der Entscheidung geführt, die Verbindung nicht erst 2030 mit der Eröffnung des Semmering-Basistunnels, sondern noch 2026 einzustellen.

Nur noch 60.000 Passagiere

Die Flugverbindung zwischen Graz und Wien wurde von Austrian Airlines 63 Jahre lang, von 1963 bis zum 23. Oktober 2026, bedient. Für das Jahr 2026 wurden insgesamt nur noch rund 60.000 Passagiere auf dieser Strecke prognostiziert, während es in „guten Jahren“ noch rund 130.000 waren.

Als Ausgleich für den wegfallenden Inlandsflug baut die Lufthansa-Gruppe (Muttergesellschaft der AUA) ihr Angebot ab Graz zu anderen großen Umsteigeflughäfen aus, wie es hieß: Frankfurt wird bis zu dreimal täglich angeflogen, größere Maschinen (Airbus A319/A320 statt Embraer) mit 25 Prozent mehr Sitzplätzen kommen zum Einsatz. Nach München – ebenfalls bis zu dreimal täglich – steigt das Platzangebot durch den teilweisen Einsatz von Airbus-A319-Maschinen um zehn Prozent. Die Verbindung nach Zürich wird von fünf auf sieben wöchentliche Flüge (tägliche Rotation) aufgestockt, was einer Kapazitätssteigerung von 40 Prozent entspricht.