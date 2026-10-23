Das war die „Weinkost on Tour“ im Kleine-Büro in Feldbach

Die „Weinkost on Tour“ machte Halt im Forum der Kleinen Zeitung am Hauptplatz in Feldbach. Rund 25 Gäste hatten die Chance, edle Tropfen unter Anleitung zu verkosten.

Vier Kategorien mit jeweils drei Weinen ergeben zwölf verschiedene Weine, die rund 25 Gäste bei der „Weinkost on Tour“ der Kleinen Zeitung in Feldbach exklusiv verkosten durften. Dabei handelte es sich um die Finalistenweine der kultigen Kleine-Zeitung-Weinkost am Pogusch. Die Kategorien Welschriesling Gebietswein 2025, Sauvignon Blanc Ortswein 2024, Burgunder Riedenwein 2022-2023 und Natural Wine standen am Verkostungsplan.

Sommelier und Verkostungsleiter Arno Bergler führte mit dem Kleine-Kulinarikexperten Georg Hoffelner durch das vinophile Programm. „Sie haben alle recht – mit ihrem persönlichen Geschmack. Aber wir versuchen heute Abend, persönliche Vorlieben auszublenden und uns an objektive Parameter zu halten“, schickte Bergler voraus. Dann schwirrten die Schülerinnen der Tourismusschulen Bad Gleichenberg auch schon aus und schenkten Achterl nach Achterl ein. Die Weinflaschen wurden dabei mit einer Verkostungshülle aus Karton verschleiert, somit konnten sich die Gäste ganz auf den Geschmack konzentrieren.

© KLZ / Julia Schuster Johanna Spörk aus Ilz, Isabella Sametz aus Krieglach und Sophie Pongratz aus Gamlitz besuchen die dritte Klasse der Tourismusschulen Bad Gleichenberg und schenkten bei der „Weinkost on Tour“ die Weine aus

Von entalkoholisierten und natürlichen Weinen

Den Anfang machte der Welschriesling: „Er wird oft belächelt, ich kann es nur nicht verstehen, er ist die steirische DNA“, sagte Hoffelner. Schwenken, schnuppern und schlürfen stand am Programm – danach wurden die Gäste um ihre Meinung gebeten. Am besten schmeckte dem Publikum der Welschriesling Klassik Südsteiermark DAC 2025 vom Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg. Auch die Profi-Jury der Weinkost kürte diese Sorte zum Sieger in der Kategorie. Tatsächlich waren die Gäste in Feldbach in drei von vier Kategorien derselben Meinung wie die Fach-Jury. „So stark war noch niemand“, lobte Bergler die südoststeirischen Wein-Kenner.

Als Häppchen zwischendurch gab es Wissenswertes zur Herkunftspyramide oder zum Terroir. Auch entalkoholisierter Wein wurde heiß diskutiert: „Ich habe einmal einen probiert, der hat geschmeckt wie Essig“, sagte eine junge Frau im Publikum. Nach Essig würde auch der ein oder andere Natural Wine schmecken, findet ein älterer Mann, fügt aber an: „Man muss die Weine einfach kennenlernen.“ Bergler ging sogar noch einen Schritt weiter und deponierte den Wunsch, dass man in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr über die Herstellung diskutieren muss und Naturwein Standard wird.

Die Gäste freuten sich sehr, dass es so viele heimische Weine ins Finale der Weinkost schafften und sie diese vor Ort verkosten konnten: darunter Fischer Weine, Weingut Edi Tropper, Weingut Hopfer, Weingut Engel und Kobatl Wine.