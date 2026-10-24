Die 60. VulkanLAN 2026 lockt wieder zahlreiche Gamerinnen und Gamer in die Grazer Messe.

Dieses Wochenende steht in der Grazer Messe wieder alles im Zeichen des Gamings. Vom 23. bis 25. Oktober bauen zahlreiche Zocker ihre Gaming-PCs in der Grazer Messe auf. Bei der größten LAN Österreichs sitzen jährlich über tausend Menschen eng beieinander, um ihr Lieblingshobby auszuüben. Ein Rundgang durch die Gaming-Party.