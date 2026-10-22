In Kärntner Haubenlokal wird für die Krebshilfe gekocht

Das Drei-Hauben-Restaurant Aurea von Alexandra Debre und Armin Rauscher unterstützt „Köche kochen für die Krebshilfe“. Zum Auftakt kam prominenter Besuch.

Von links: Aurea-Gastgeberin Alexandra Debre, Stadttheater Klagenfurt Intendant Aron Stiehl, Aurea Haubenkoch Armin Rauscher, Opernstar Iva Schell und „Kochen für die Krebshilfe“ Initiatorin Renate Zierler mit dem „Aurea Happen“, von dessen Verkauf gespendet wird

So voll ist die Küche des Villacher Restaurants Aurea selten. Sonst steht Haubenkoch Armin Rauscher allein in der Küche. Am Donnerstag, 22. Oktober, bekam er Verstärkung von Opernsängerin Iva Schell und Stadttheater Klagenfurt Intendant Aron Stiehl. Gemeinsam richteten sie ein besonderes Gericht an. Es soll nicht nur schmecken, sondern Menschen finanziell helfen, die an Krebs erkrankt sind. Mit der Aktion unterstützen sie das langjährige Projekt „Köche kochen für die Krebshilfe“ von Renate Zierler.

Gäste des Restaurants können den „Aurea Happen“ zusätzlich zum Überraschungsmenü wählen. Für jeden verkauften Happen gehen 1,50 Euro an die Österreichische Krebshilfe. Was serviert wird, ändert sich monatlich, passend zur Jahreszeit gibt es Kürbis in allen Varianten zu genießen. Die Gastgeber Alexandra Debre und Armin Rauscher, die mit ihrem Restaurant auch heuer drei Gault-Millau-Hauben erkochten, lernten die Initiatorin bei der diesjährigen Gault-Millau-Messe kennen und haben sofort zugesagt, bei dem Projekt mitzumachen. „Kulinarik bringt Menschen zusammen und genau diese verbindende Kraft möchten wir nutzen, um auch etwas zurückzugeben“, sagt Rauscher.

Jeder kennt jemanden, der betroffen ist. Daher war für uns klar mit unserer täglichen Arbeit zu helfen. — Armin Rauscher , Haubenkoch „Aurea“

© KLZ/Klaus Steiner Die Suppe, die zum Aurea Happen dazugehört, wurde gemeinsam abgeschmeckt

Sie hat täglich mit Betroffenen zu tun

Hinter „Köche kochen für die Krebshilfe“ steht Zierler, die als Pflegefachassistentin an der Strahlenambulanz des LKH Graz arbeitet. „Ich erlebe täglich, wie es Menschen plötzlich aus dem Leben reißt und ihre Welt zusammenbricht“, sagt sie über die Folgen einer Krebsdiagnose. Neben der Angst um die Gesundheit könne auch finanzielle Not entstehen. Gerade deshalb sei rasche Unterstützung wichtig. Die Spenden kommen der Beratung und Hilfe für Erkrankte zugute, insbesondere Menschen, die durch ihre Krankheit unverschuldet in Not geraten.

Vor rund zehn Jahren entstand Zierlers Idee während der Weihnachtszeit. „Warum nicht mit gutem Essen Gutes tun?“, dachte sie sich und kam auf die Idee Kulinarik mit sozialem Engagement zu verbinden. Heute gewinnt sie Monat für Monat Restaurants in ganz Österreich für ihr Vorhaben, wie das „Löwenzahn“ am Weißensee und „Zum Weißen Rössl“ am Wolfgangsee.

Jede neue Station von ‚Köche kochen für die Krebshilfe‘ berührt mich aufs Neue, weil hinter jedem Restaurant Menschen stehen, die bereit sind, ihre Leidenschaft in den Dienst einer wichtigen Sache zu stellen. — Renate Zierler , Initiatorin von „Köche kochen für die Krebshilfe“

1 / 2 Gemeinsam wurde angerichtet © KLZ/Klaus Steiner

Prominente am Herd für den guten Zweck

In Villach stehen mit Schell und Stiehl auch zwei bekannte Persönlichkeiten als Paten hinter der Aktion. Für Schell ist das Engagement weit mehr als ein symbolischer Auftritt am Herd. Sie hat selbst erfahren, welchen Unterschied eine rechtzeitige Untersuchung machen kann. „Vor drei Jahren wurde bei mir dank einer Vorsorgeuntersuchung eine Krebsvorstufe entdeckt.“ Umso wichtiger sei es ihr, auf den Stellenwert von Vorsorge und Forschung aufmerksam zu machen und Menschen zu unterstützen, die von einer Erkrankung betroffen sind.

Für Zierler sind solche Begegnungen eine willkommene Abwechslung zu ihrem oft belastenden Klinikalltag. Sie zeigen ihr, dass sich Menschen auch außerhalb des Gesundheitswesens für Krebspatienten einsetzen. „Egal, wie trüb es ausschaut, es gibt überall einen Lichtblick“, sagt sie. Im Aurea kommt dieser Lichtblick nun in Form eines kleinen Kürbisgerichts auf den Teller.