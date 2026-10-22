Dem siebenten Himmel nahe

Michelin-Sterne-Koch Stefan Lastin kocht auf der Gamskogelhütte am Katschberg ganz groß auf.

„Rustikale Straße“ lautet die Wegbeschreibung zur Gamskogelhütte am Katschberg – eine sehr ehrliche Beschreibung. Ohne Allrad hätten wir die rumpelige Forststraße wahrscheinlich nicht überwunden. Ab und an stellten sich ein paar Kühe in den Weg. Doch wer in den siebenten Himmel eines der Super-Chefs Österreichs vordringen will, muss eben hoch hinauf. Der mit einem Michelin-Stern dekorierte Spitzenkoch Stefan Lastin, der seine Kochkünste auf 1850 Höhenmetern zelebriert, machte gerade wieder einen großen Sprung nach vorne: Sein Fine-Dining-Konzept auf der Almhütte wurde von Gault-Millau mit 17 Punkten und vier Hauben dekoriert. Damit liefert er den Beweis, dass man keine Metropole braucht, um erfolgreich zu sein.

© Elisabeth Tschernitz-Berger Ein Gruß aus der Küche

Lastin bat uns in sein Reich, auf einen bescheidenen Vierer-Tisch in die Küche, was den großen Vorteil hatte, dass wir ihn beim Herzaubern von zwölf Gängen (175 Euro) beobachten und ihn „ausfratscheln“ konnten. Und wir konnten hautnah erleben: Lastin ist ein „Besessener“ im besten Sinn, nichts bleibt dem Zufall überlassen. Die Küche ist gespickt mit Gläsern voll selbst fermentiertem Gemüse, eingelegten Beeren, Früchten und Kräutern, die wir auf den Tellern wiederfanden. So eine fermentierte Koji-Butter begleitete beispielsweise die Kasnudeln mit Morcheln, eine ganz neue, wunderbare Kasnudeln-Erfahrung.

1 / 2 Carabinero Pot-au-feu © Elisabeth Tschernitz-Berger

Selbstredend ist die Brotselektion mit dem Kernölschmalz Handarbeit. Buttermilch und Gurke gaben der Dry-Aged-Lachsforelle mit Grand Selection Kaviar den Frischekick. Der Carabinero Pot-au-feu war eine luxuriöse Interpretation des französischen Eintopfs, nur dass hocharomatische Tiefseegarnelen namens Carabinero mit Eierschwammerln verwendet wurden. Das zartrosa Lungauer Milchkalb verstand sich mit einem Wildfang-Steinbutt und Perigord-Trüffel auf das Allerfeinste. Hildegards Galgant gab der jungen Karotte in Champagnerschaum die nötige Schärfe. Wer traut sich schon über so eine Komposition?

Viele Male hat er sie ausprobiert, die Sauce Rouennaise, Königsdisziplin der französischen Küche, bis sie ihm endlich gelungen ist, verriet uns der Haubenkoch. Sie bekam ihre Sämigkeit von Gänseleber und dem Blut des zarten Rennweger Rehs. Das Schwarze und Weiße Schaf holte sich Lastin von Eva Nuart aus Südkärnten, etwas Besseres konnte er nicht aufbieten. Das Geheimnis seiner wunderbaren Geschmacks-Kompositionen ist das locker-leichte Spiel mit konträren Geschmäckern. Das wurde auch bei der Marille mit Ivoire-Couvertüre (cremig weiße Schokolade), Brennnessel und Meersalz offensichtlich. Unter „kleine, süße Naschereien“, fiel ein Assortiment himmlischer süßer Kunstwerke, eines besser als das andere.

1 / 2 Kleine, süße Naschereien © Elisabeth Tschernitz-Berger