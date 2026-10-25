Geständnis zum Abschied: Vor diesem Tier hat sogar Helga Happ Angst
Der Reptilienzoo ist verkauft, Helga Happ geht in die verdiente Pension. Ein Abschiedsinterview über dressierte Krokodile, Schlangenbisse und dumme Tierhalter.
Vor welchem Tier hat eine Frau Angst, die 40 Jahre lang als Leiterin des Reptilienzoos von Spinnen, Krokodilen und Schlangen umgeben war?
Helga Happ: Vor Käfern. Ich halte jede Vogelspinne auf meiner Haut aus - die sind weich wie Kaninchen - aber keine Käfer mit ihren harten Chitinbeinen. Da muss etwas in meiner Kindheit passiert sein.
Schon damals entstand jedenfalls Ihre Liebe zu Schlangen.
Ich war von Klein auf besessen, habe die ersten Blindschleichen gefangen, da konnte ich noch nicht gehen und nicht reden. Aber meine Mutter hatte eine Schlangenphobie, brüllte, weinte und sagte: „Das ist nicht normal.“ Das war belastend für mich, weil ich wollte normal sein. Erst als Friedrich Happ zu einem Vortrag nach Kärnten kam, wusste ich: Das sind Tiere wie alle anderen auch.
Wie oft wurden Sie gebissen?
Wir zählen nur die Giftschlangenbisse: Beim zwölften Mal habe ich aufgehört, weil wenn dich eine Schlange beißt, musst du dich schämen. Schuld ist immer der Mensch. Die Hornotter hat mich am häufigsten gebissen, aber ich bin scheinbar ein bisserl immun, habe noch nie ein Serum gebraucht.
In Kärnten werden jährlich fünf bis zehn Menschen von Giftschlangen gebissen. Was machen die falsch?
Sie greifen hin. Es sind immer Bisse in Finger oder Hand. Meist, weil man die Schlange bewusst angreift. In seltenen Fällen noch beim Preiselbeerklauben.
Welches Tier im Zoo hat Sie am meisten überrascht, weil es sich ungewöhnlich verhielt?
Eine Gabunviper, ein Wildfang, war wahrsinnig verängstigt. Nach sechs Wochen konsequenter Tierpflege hat sie mir vertraut und ließ mich ins Terrarium greifen.
Vertrauen braucht man auch in Ihrem Brotberuf als Kindergartenpädagogin. Kinder kann man erziehen. Reptilien auch?
Ich bin kein Zirkusdirektor, aber meinem Krokodil Sabsi habe ich kürzlich was beigebracht. Sie lässt die Fische ewig neben sich herumschwimmen, dann sage ich „Sabsi, schnapp!“ und sie schnappt zu. Da gibt es eine Beziehung zwischen uns.
Zur Person
Geboren wurde Helga Happ am 3. Jänner 1951, sie ist Kindergartenpädagogin und absolvierte die Ausbildung zur Pädagogin für geistig behinderte Kinder. Als solche arbeitete sie auch zehn Jahre in einem Integrationskindergarten. 1987 heiratete sie den Leiter des Reptilienzoos, Friedrich Happ, der im Jahr 2000 verstarb.
Neben ihrer Tätigkeit als Leiterin des Zoos wird Happ in ganz Österreich häufig zu Einsätzen mit exotischen Tieren gerufen. Außerdem ist sie Gerichtssachverständige für Reptilien.
Was machen Sie als Pensionistin ab November?
Ich war ja sieben Tage die Woche von 6 Uhr bis am Abend im Zoo. Künftig werde ich mir meine zwei Dackel schnappen und weit, weit weg auf einen Berg gehen oder am Meer spazieren. Ich bleibe aber Gerichtssachverständige, mache wissenschaftliche Arbeit und ich behalte meine Handynummer, falls jemand Hilfe braucht.
Es gibt ja jetzt den Sachkundenachweis auch für Halter von Reptilien. Was hat sich bei den Menschen im Laufe der Jahre beim Umgang mit diesen Tieren geändert?
Vor 35 Jahren hatten nur Menschen ein Reptil, die ein brennendes Interesse dafür hatten. Das war eine kostspielige Geschichte. Aber heute braucht man ein ungewöhnliches Tier, wenn man etwas darstellen will. Ein junger Königspython kostet auf einmal nur mehr 20 statt 2000 Euro. Aber das Tier ist ein Todeskandidat in Händen dieser Menschen. Reptilien leiden und sterben stumm und unbemerkt. Daher ist der Sachkundenachweis prinzipiell sehr wichtig. Aber die, die sich anmelden, sind eh die, die echtes Interesse am Tier haben. Daher werde ich mich jetzt in der Pension auch vermehrt um den Tierschutz kümmern und auf die Barrikaden steigen, wenn - wie zuletzt - ein Tierquäler vom Gericht freigesprochen wird.
Viele setzen ihre Tiere auch aus. Der Zoo als Auffangstation – ist das der Spiegel der heutigen Wegwerfgesellschaft?
Über 400 Tiere werden jährlich aufgenommen, davon 130 bis 150 Reptilien. Diese werden dann auf andere Zoos verteilt, ich bin schon mit 40 Schlangen im Auto nach Budapest gefahren. Leider ist die Dummheit der Menschen nicht zu ertragen. Die Leute rufen mich an und sagen: „Ich habe gerade meinem grünen Leguan die Freiheit geschenkt.“ Ein Todesurteil.
Ist es ein gutes Leben, wenn ein Tier hinter Glas ist und nie selbst entscheiden kann, wohin es geht?
Wir sind Jäger und Sammler, aber ein Reptil ist ein Ansitzjäger. Die Temperatur muss stimmen, die Luftfeuchtigkeit, die Versteckmöglichkeit. Terrarien sind in manchen Fällen sogar viel zu groß, Reptilien fühlen sich dann darin nicht wohl. Ein Reptil fühlt sich aber nie eingesperrt. Die Verhaltensregel lautet: Das Tier ist der Wohnungsbesitzer und der Mensch ist auf Besuch. Die Tiere im Reptilienzoo pflanzen sich alle fort - das tun sie nur, wenn alle Bedingungen passen.
Immer mehr Exoten wie die Tarantel fühlen sich wegen des Klimawandels in Kärnten wohl. Ist das eine gesunde Entwicklung?
Ja, das Klima ändert sich und damit auch die Tier- und Pflanzenwelt. Das können wir nicht aufhalten.
Der Zoo wurde verkauft, der neue Besitzer - Martin Polaschek, der auch im Burgenland einen Reptilienzoo führt - hat große Pläne.
Es wird umgebaut, erweitert, auch ein Neubau daneben ist geplant. Wir hatten sieben Millionen Besucher in den 50 Jahren, sind aber jetzt schon ein wenig retro. Es braucht einen Neuanfang.
Welche Tiere sind schon länger hier im Zoo als Sie?
Sabsi ist 55 Jahre alt, Bibi die Riesenschildkröte ist 140. Mein ganzes Herz ist aber die Schwarze Mamba, die habe ich 30 Jahre jeden Tag gepflegt. Die ist tödlich giftig aber so ruhig, die lässt sich von mir sogar mit bloßen Händen beim Häuten helfen. Wehe ich höre, es geht einem Tier schlecht, wenn ich nächstes Jahr auf Besuch zurückkomme.
Hat der Reptilienzoo in den 50 Jahren auch in den Köpfen der Bevölkerung etwas bewegt?
Ja, vor 50 Jahren wurde in Kärnten jede gefundene Schlange erschlagen und als Trophäe präsentiert. Heute bringen die Leute mir verletzte Schlangen oder Echsen und sagen: „Bitte helfen Sie dem Tier.“ Das ist ein unglaublicher Gesinnungswandel. Es ist schön, dass mein Mann etwas bewegt hat.