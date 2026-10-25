Geständnis zum Abschied: Vor diesem Tier hat sogar Helga Happ Angst

Vor welchem Tier hat eine Frau Angst, die 40 Jahre lang als Leiterin des Reptilienzoos von Spinnen, Krokodilen und Schlangen umgeben war? Helga Happ: Vor Käfern. Ich halte jede Vogelspinne auf meiner Haut aus - die sind weich wie Kaninchen - aber keine Käfer mit ihren harten Chitinbeinen. Da muss etwas in meiner Kindheit passiert sein.

Schon damals entstand jedenfalls Ihre Liebe zu Schlangen. Ich war von Klein auf besessen, habe die ersten Blindschleichen gefangen, da konnte ich noch nicht gehen und nicht reden. Aber meine Mutter hatte eine Schlangenphobie, brüllte, weinte und sagte: „Das ist nicht normal.“ Das war belastend für mich, weil ich wollte normal sein. Erst als Friedrich Happ zu einem Vortrag nach Kärnten kam, wusste ich: Das sind Tiere wie alle anderen auch.

Wie oft wurden Sie gebissen? Wir zählen nur die Giftschlangenbisse: Beim zwölften Mal habe ich aufgehört, weil wenn dich eine Schlange beißt, musst du dich schämen. Schuld ist immer der Mensch. Die Hornotter hat mich am häufigsten gebissen, aber ich bin scheinbar ein bisserl immun, habe noch nie ein Serum gebraucht.

In Kärnten werden jährlich fünf bis zehn Menschen von Giftschlangen gebissen. Was machen die falsch? Sie greifen hin. Es sind immer Bisse in Finger oder Hand. Meist, weil man die Schlange bewusst angreift. In seltenen Fällen noch beim Preiselbeerklauben.

Welches Tier im Zoo hat Sie am meisten überrascht, weil es sich ungewöhnlich verhielt? Eine Gabunviper, ein Wildfang, war wahrsinnig verängstigt. Nach sechs Wochen konsequenter Tierpflege hat sie mir vertraut und ließ mich ins Terrarium greifen.