Diese südoststeirische Winzerin schöpft Hoffnung aus ihren Reben

Ein Schicksalsschlag stellte das Leben der Winzerin Anne Hütter-Grießbacher aus St. Anna am Aigen im Frühjahr auf den Kopf. Die Liebe zum Weinbau lässt sie positiv in die Zukunft blicken.

Schon als junges Mädchen wusste Anne Hütter-Grießbacher, dass sie später einmal Winzerin werden möchte. „Beim Rebeln und Pressen war ich schon als Kind immer dabei. Das hat mir einfach getaugt“, erinnert sich die Winzerin an jene Momente aus ihrer Kindheit, die ihre Leidenschaft für den Weinbau entfacht haben.

Im Jahr 2012, mit gerade einmal 22 Jahren, übernahm die heute 35-Jährige den gemischten Landwirtschaftsbetrieb von ihren Eltern. Stück für Stück strukturierte sie gemeinsam mit ihrem Mann Robert den Betrieb zu einem Weingut um. „Parallel dazu war ich auch als Weinbauberaterin tätig“, so Hütter-Grießbacher.

Mit Mut nach vorne

Ein Schicksalsschlag – der viel zu frühe Tod ihres Mannes Robert – stellte das Leben der jungen Winzerin und Mutter eines Sohnes dieses Frühjahr von einem Moment auf den anderen auf den Kopf. „Es hat mich zwischenzeitlich ausgebremst, aber die Arbeit im Betrieb gibt mir Halt. Ich sehe positiv in die Zukunft“, sagt sie.

Es hat mich zwischenzeitlich ausgebremst, aber die Arbeit im Betrieb gibt mir Halt. Ich sehe positiv in die Zukunft — Anne Hütter-Grießbacher , Winzerin

In dieser schweren Zeit musste sie auch eine wegweisende Entscheidung treffen: Soll sie sich voll ihrem Weinbaubetrieb widmen oder weiterhin als Weinbauberaterin arbeiten? Für die Vollblut-Winzerin war jedoch schnell klar, dass ihr Herz für ihr Weingut schlägt. „Ich habe das Weingut in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut, die Rebfläche verdreifacht, neue Maschinen und Technik angeschafft und mir von Grund auf einen Kundenstamm aufgebaut“, sagt Hütter-Grießbacher.

Tag für Tag wächst sie an ihren Aufgaben. „Traktorfahren war für mich nie ein Problem, das mache ich seit ich 16 bin. Aber das Warten von Maschinen oder das An- und Abhängen von Geräten hat mein Mann für mich erledigt. Es macht auch einen Unterschied, ob man die Arbeit im Presshaus zu zweit oder alleine bewältigt. Meine Arbeitsabläufe muss ich jetzt eben auf andere Art organisieren“, beschreibt Hütter-Grießbacher, wie sich ihr Arbeitsalltag durch den Schicksalsschlag veränderte.

Austausch auf Augenhöhe

Doch weiß sie einmal nicht weiter, scheut sich die junge Winzerin nicht, um Hilfe zu bitten: „Es gibt immer Herausforderungen, bei denen man im ersten Moment nicht weiter weiß. Wichtig ist, zu wissen, wen man in solchen Momenten anrufen kann. Bei mir sind das oft Freunde und Winzerkolleginnen und -kollegen, je nach Situation.“

Generell erlebe sie ein gutes Miteinander der Winzerinnen und Winzer im Vulkanland. „Wir arbeiten super zusammen, egal ob bei den Weinblüten oder mit anderen Winzerkollegen bei den verschiedenen Veranstaltungen. Ein Austausch auf Augenhöhe ist auch wichtig, um die Qualität der regionalen Weine weiterzuentwickeln und um die Region gemeinsam zu stärken“, weiß sie.

Mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Für ihren Mut, trotz all der Herausforderungen nach vorn zu schauen und den Weinbaubetrieb weiterzuführen, bekam sie von der Landwirtschaftskammer Steiermark bei der diesjährigen Hofheldinnen-Gala den Ehrenpreis „Die Mutige“ überreicht. Für Hütter-Grießbacher ist diese Ehrung aber vor allem eine Gelegenheit, anderen Menschen Hoffnung zu geben: „Auch wenn die Zeiten schwierig sind, sollte man an seinen Träumen festhalten. Wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es immer noch Plan B oder C. Entscheidend ist, nach vorn zu schauen, auf sein Herz zu hören und sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen.“

Für die Zukunft hat sich Hütter-Grießbacher vorgenommen, ihren Weinbaubetrieb als kleinen, feinen Familienbetrieb weiterzuführen und die Direktvermarktung voranzutreiben. Das Wichtigste bleibt für sie dabei der Kontakt mit ihrer Kundschaft. „Nach so einem Schicksalsschlag kommt es vor, dass die Kunden nicht genau wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Aber ich freue mich über jeden, der zu mir kommt und Wein verkostet. Es ist für mich das Allerschönste, wenn ich jemandem ein Glas meines Weins einschenken darf und ihm so ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, so Hütter-Grießbacher.