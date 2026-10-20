Landtagssitzung mit Budgetrede. Kürzungen bei Spitälern, im Sport und bei Musikschulgemeinden sorgen für dicke Luft.

Vor der Landtagssitzung wurde der Regierung der „Marsch geblasen“. Die SPÖ hatte zum Protest aufgerufen

Am Dienstag hält Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) seine Budgetrede im Landtag. Als ob eine Wahl bevorstünde, legt die Opposition die Finger in jede erdenkliche Wunde. Angefangen von Kürzungen im Spitalswesen über die Musikschulgemeinden bis zum Sport. Nicht zu vergessen die Nächtigungsabgabe, deren Erhöhung einigen Hoteliers missfällt.

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Budgetrede

Wie berichtet, dürfte der Schuldenberg des Landes bis Ende 2027 auf 8,9 Milliarden (landesnahe Unternehmen inklusive) wachsen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 6965 Euro. Allein an Kreditzinsen berappt das Land nächstes Jahr 190 Millionen Euro.

Den Stabilitätspakt hält die Steiermark damit nicht ein, wie weit man daneben liegt, ist aber ebenso strittig.