Gault&Millau 2027: Zwei neue Vier-Hauben-Lokale in Graz!

Hauben-Jubel im Raum Graz: 55 Hauben hat der druckfrische Restaurantguide hier vergeben – unter den vier bestbewerteten Lokalen ist ein Marktstand mit vier Hauben.

Wieder vier Hauben erkocht: Die beste Grazer Bewertung im Gault&Millau 2027 ging auch heuer an Jan Eggers und sein Team vom „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel

Nach dem Michelin-Stern für ein Grazer Marktstandl hat auch Gault&Millau nachgezogen: Der österreichische Restaurantguide hat „Die Genießerei am Markt“, ein Standl-Lokal am beliebten Kaiser-Josef-Markt, mit gleich vier Hauben ausgezeichnet. Alexander Posch, Herr über die Mini-Küche, aus der auch Spritzer in Selbstbedienung serviert werden, darf sich mit seinem Team über die zweitbeste Bewertung im Raum Graz (17 von 20 möglichen Punkten) freuen, die er sich mit dem „Das Edelsbrunner“ im Kupferdachl in Premstätten teilt – und dem Artis, das sich jährlich steigerte und nun in die Vier-Hauben-Liga aufgestiegen ist. Mit einem halben Punkt mehr hat nur ein Lokal im Raum Graz mehr Punkte erkocht: „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel mit 17,5 Punkten.

Insgesamt gibt es im Raum Graz jetzt 55 Hauben: vier Restaurants tragen je vier Hauben (das ist ein Viertel der steirischen Vier-Hauben-Lokale), vier weitere je drei, elf haben zwei Hauben und acht wurden mit je einer Haube gekrönt.

1 / 6 Vier Hauben im Standl: Alexander Posch, Genießerei am Markt © Werner Krug

Neu in die Bewertung eingestiegen ist das „Rauch&Rebe“ im Grazer Augartenhotel, das sich gleich über zwei Hauben (14 Punkte) freuen darf. Mit einem neuen Fine-Dining-Konzept gab es für das vietnamesische Lokal Vina sogar drei Hauben und 15 Punkte.

Zu feiern gibt es im Raum Graz diesmal besonders viele Aufsteiger: Alexander Posch in der Genießerei um 2,5 Punkte auf 17, Philipp Dyczek mit dem Artis um einen weiteren halben Punkt auf 17, Michael Wankerl in der Gerüchteküche um einen Punkt auf 16 (3 Hauben), Herbert Schmidhofer im Palais um einen halben auf 15,5 Punkte (ebenfalls 3 Hauben).

Gleich eine Haube mehr darf sich Milivoj Novak aufsetzen, der mit seiner Frau Manuela seit 2010 eine Haube im Starcke-Haus am Schloßberg hält, seit 2019 sind es zwei und mit dem Gault&Millau 2027 sind es sogar drei – nach einer Steigerung um 1 Punkt auf 15,5 Punkte.

Das Kabuff, wieder mit zwei Hauben bewertet, darf sich erneut über einen Extra-Award freuen: Nach einem grünen Stern für Nachhaltigkeit im Guide Michelin und dem „Female Chef of the Year“-Award für Eva Schnabl gibt es im Gault&Millau jetzt den „Future Award Steiermark“.

Spannend wird es auch in den nächsten Jahren bleiben – hat doch in Premstätten auch Christoph Fürnschuß angekündigt, ein Restaurant samt Fine-Dining-Bereich am Schwarzlsee umsetzen zu wollen.