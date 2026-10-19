Gault&Millau & Co: Braucht es noch professionelle Testesser?
Der Gault&Millau hat erneut die heimische Spitzengastronomie ausgezeichnet. Aber braucht es in Zeiten von massenhaften Bewertungsmöglichkeiten im Internet noch professionelle Restaurantkritiker?
Die Bewertungen des neuen Gault&Millau bringen Bewegung in die heimische Gastronomieszene. So gibt es in der Steiermark gleich fünf neue Vier-Hauben-Restaurants. Insgesamt sind 113 steirische Betriebe im aktuellen Guide vertreten, an der Spitze bleiben Gerhard Fuchs in der „Weinbank“ in Ehrenhausen und Harald Irka am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal.
In Kärnten sind 54 Betriebe im aktuellen Restaurantführer vertreten, vor allem der Weißensee wird zum kulinarischen Hotspot. Mit vier Hauben und 18,5 Punkten bleiben im Bundesland Kärnten Hannes Müller mit dem Restaurant „Die Forelle“ und Hubert Wallner mit seinem Lokal in Maria Wörth am Wörthersee das Maß aller Dinge.
Doch braucht es in Zeiten von zig Bewertungsplattformen im Internet überhaupt noch professionelle Essenstester? Diskutieren Sie im Forum mit.
Pro: Wertschätzung à la carte
Braucht es den Gault&Millau noch? Über Punkte lässt sich trefflich streiten. Über Hauben sowieso. Und manchmal fragt man sich, ob die Tester dieselbe Suppe ausgelöffelt haben wie man selbst. Trotzdem: Einer Branche, der Kosten, Personalmangel und Bürokratie längst den Appetit verderben, tut Aufmerksamkeit gut. Vor allem jenen, die noch Fonds ansetzen, statt Packerln aufzureißen, und lieber am Herd stehen als am Taschenrechner verzweifeln. Denn während Convenience immer bequemer wird, bleibt gutes Kochen harte Arbeit. Ob dafür 16 oder 17 Punkte herausschauen, ist zweitrangig. Hauptsache, jemand schaut hin. Georg Hoffelner
Kontra: Vertrauen in die Meinung der Masse
Bei Restaurantbesuchen halte ich es mit der Demokratie: Die Masse entscheidet, wo ich esse. Ob Fast Food oder Fine Dining, egal ob London, Wien oder New York - mein erster Blick bei der Restaurant-Suche landet auf Google (Maps). Mit einem Klick sehe ich Lokale in unmittelbarer Nähe, ihre Öffnungszeiten, die Bewertung und die Zufriedenheit der Gäste. Tausende abgegebene Stimmen und mehr als 4 Sterne? Damit habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Wozu also eigene Bücher, Spezial-Webseiten oder anonyme Einzel-Testesser? 2026 zählt für mich das Urteil Tausender Gäste mehr als der Geschmack eines Einzelnen. Sandra Mathelitsch