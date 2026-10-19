Gault&Millau & Co: Braucht es noch professionelle Testesser?

Der Gault&Millau hat erneut die heimische Spitzengastronomie ausgezeichnet. Aber braucht es in Zeiten von massenhaften Bewertungsmöglichkeiten im Internet noch professionelle Restaurantkritiker?

Die Bewertungen des neuen Gault&Millau bringen Bewegung in die heimische Gastronomieszene. So gibt es in der Steiermark gleich fünf neue Vier-Hauben-Restaurants. Insgesamt sind 113 steirische Betriebe im aktuellen Guide vertreten, an der Spitze bleiben Gerhard Fuchs in der „Weinbank“ in Ehrenhausen und Harald Irka am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal.

In Kärnten sind 54 Betriebe im aktuellen Restaurantführer vertreten, vor allem der Weißensee wird zum kulinarischen Hotspot. Mit vier Hauben und 18,5 Punkten bleiben im Bundesland Kärnten Hannes Müller mit dem Restaurant „Die Forelle“ und Hubert Wallner mit seinem Lokal in Maria Wörth am Wörthersee das Maß aller Dinge.

Doch braucht es in Zeiten von zig Bewertungsplattformen im Internet überhaupt noch professionelle Essenstester? Diskutieren Sie im Forum mit.

Pro: Wertschätzung à la carte Braucht es den Gault&Millau noch? Über Punkte lässt sich trefflich streiten. Über Hauben sowieso. Und manchmal fragt man sich, ob die Tester dieselbe Suppe ausgelöffelt haben wie man selbst. Trotzdem: Einer Branche, der Kosten, Personalmangel und Bürokratie längst den Appetit verderben, tut Aufmerksamkeit gut. Vor allem jenen, die noch Fonds ansetzen, statt Packerln aufzureißen, und lieber am Herd stehen als am Taschenrechner verzweifeln. Denn während Convenience immer bequemer wird, bleibt gutes Kochen harte Arbeit. Ob dafür 16 oder 17 Punkte herausschauen, ist zweitrangig. Hauptsache, jemand schaut hin. Georg Hoffelner