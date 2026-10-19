Über 500 Gäste feierten den heimischen Weinbau auf Burg Glanegg

Am Wochenende ging das traditionelle Sturm- und Weinfest auf Burg Glanegg über die Bühne. Mehr als 500 Gäste kamen vorbei.

Am Samstag, dem 17. Oktober, wurde der Burgheurige auf Glanegg bei fantastischem Herbstwetter erneut zur stimmungsvollen Kulisse für das traditionelle Sturm- und Weinfest. Familie Laßnig vom Burgwein Glanegg lud gemeinsam mit den Winzern des Weinbauvereins Feldkirchen-Ossiacher See zum beliebten Fest, das weit mehr als 500 Besucherinnen und Besucher anlockte. Auch Weinbauern aus dem Bezirk St. Veit waren vertreten, wie Weinbau Gut Rosenbichl und das Weingut Maltschnig aus Liebenfels.

Im Mittelpunkt standen die Kärntner Weine, die von den Winzern angeboten wurden. Für die teilnehmenden Winzer und Winzerinnen war es eine besondere Freude zu erleben, wie gut die regionalen Weine bei den Gästen ankamen.

„Das Weinfest bot auch heuer wieder Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre Freunde und Bekannte zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die herbstliche Stimmung auf Glanegg zu genießen“, heißt es vom Weinbauverein. Kulinarisch verwöhnten Brötchen, Süßes und frisch gebratene Maroni die Gäste. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Gruppe „Villach Blas“ und am Abend das Duo „Green Gras“.

„Es war ein rundum gelungenes Fest, das einmal mehr die Vielfalt und Qualität des Kärntner Weins sowie die Geselligkeit der heimischen Weinbaukultur in den Mittelpunkt stellte.“