Weintradition ist mit dieser Kärntner Burg eng verbunden

Eng mit der Burg Glanegg verbunden ist Familie Laßnig. Sie betreiben den Burgheurigen, stellen den Burgwein her und laden am Samstag zum Weinfest.

Am Samstag dreht sich um 14 Uhr wieder alles um die edelsten Tropfen. Die Familie Laßnig lädt wieder zum alljährlichen Weinfest im Burgheurigen „Meierei“ in Glanegg. Zwölf Winzer werden ihre Rebensäfte den Gästen ausschenken.

„Die Vorbereitungen laufen bereits. Wir richten schon alle Stände für die zwölf Winzer her“, freut sich Franz Laßnig. Sämtliche Winzerkollegen von ihm sind Mitglieder des Weinbauvereins Feldkirchen/Ossiacher See. „Vom Faaker See über Moosburg bis nach Liebenfels kommen die Kollegen her und werden ihre erlesensten Sorten präsentieren.“ Auch der Sturm befindet sich bereits in der Gärung und wird bis zum Fest am Wochenende fertig sein.

© Wilfried Gebeneter Ein tolle Aussicht und gute Weine gibt es am Samstag auf Burg Glanegg

An der Bühne für die Musik wird ebenfalls fleißig gearbeitet. Heuer erstmals bei der Burg auftreten wird das Country-Duo „Green Grass“. Mit dabei ist ebenfalls das Volksmusikensemble „Villach Blas“. „Seit 2013 sind sie jedes Jahr mit dabei – das ist bereits Tradition“, erklärt Laßnig. Frisch zubereitete Maroni gehören ebenfalls zur Tradition und werden auch heuer wieder angeboten. Um die 400 Besucher kommen jedes Jahr zum Weinfest. Und sollte das Wetter einmal nicht so gut sein, können sich die Gäste auch in die Burg zurückziehen. „Für mich ist das Fest ein schöner Abschluss zum Weinjahr. Wir freuen uns über alle Besucher – viele von ihnen sind schon lange mit dabei.“

Wie alles begann

Die Geschichte des Burgweins geht übrigens 30 Jahre zurück. Damals formte sich der Burgverein Glanegg und machte es sich zum Ziel, die alten Mauern zu revitalisieren. Auch der Hügel musste von Bäumen und weiterem Gewächs befreit werden. „Doch rundherum ist es immer wieder zugewachsen und es ist viel Geld geflossen, alles freizuhalten“, sagt Laßnig, der auch beim Burgverein ist. Und so kam ihm die Idee, dort Wein anzubauen. „Ich machte in St. Andrä die Ausbildung zum Winzer.“ Und der Rest ist Geschichte. „Das ist auch das Schöne. Diese Kooperation zwischen Burg und Wein.“

© Wilfried Gebeneter Franz und Alexander Laßnig

Heute ist der Pensionist zeitunabhängig. „Damals haben wir alles nebenbei aufgebaut.“ Von Beginn an war es ein Familienunternehmen. Seine Gattin sowie sein Sohn waren stets wichtige Säulen des Burgweins. „Die ersten 15 Jahre war ich eher führend, nun drehen wir das Duo um und mein Sohn Alexander übernimmt immer mehr. Aber unser größtes Gut sind die Enkel, die auch schon mithelfen. Drei Generationen auf einem Fleck kann was.“

Freudig erinnert sich der Winzer noch an den ersten Schluck seines eigenen Weins: „Es hat uns von Anfang an überrascht – wir haben nicht diese Qualität erwartet.“ Eine Blindverkostung mit Freunden sollte die Qualität bestätigen. Und wer den Wein nun kosten möchte, der sollte am Samstag, ab 14 Uhr, bei der Burg Glanegg vorbeischauen.