Bürgermeister warnt vor Wassergenuss: „Aber selber trinke ich es bedenkenlos“

Wassermangel bleibt für Gemeinden eine Herausforderung. In Schöder, Perchau und Oberzeiring bleibt Aufruf zum Abkochen des Trinkwassers aufrecht. Klaus Kollau, Bürgermeister von Schöder, sieht es für sich persönlich entspannt.

Klaus Kollau selbst trinkt das Wasser ganz normal aus der Leitung. „Die Grenzwertüberschreitung ist dermaßen gering, sodass ich mir für mich persönlich überhaupt keine Sorgen mache“, sagt Kollau als Privatperson.

Als Bürgermeister von Schöder kann er das freilich nicht so locker sehen und muss seine Bürger den Vorschriften entsprechend warnen. Das hat Kollau schon am 24. September mit einer amtlichen Mitteilung gemacht. Das Trinkwasser aus der Ortswasserleitung sei „bis auf Weiteres vor dem Genuss mindestens drei Minuten abzukochen“. Auch im Kindergarten und in der Schule seien Hinweistafeln aufgestellt worden.

Quellwasser nicht verunreinigt

Grund seien „leichte Abweichungen der Hygiene-Indikatorwerte im Wasserleitungsnetz.“ Bei Routinekontrollen wurde die Verunreinigung im Bereich nach dem Gemeinde-Wasserbehälter festgestellt, der mehrmals mit zugeführtem Wasser gefüllt werden musste. Wie die Verunreinigung durch sogenannte coliforme Bakterien entstanden ist, bleibt vorerst unklar.

© Kk Einblick in den Hochbehälter der Gemeinde Schöder. Über den Anschluss im Bereich des blauen Rads kann Wasser von außen in die Ortswasserleitung gepumpt werden

Der Aufruf zum Abkochen bleibt vorerst aufrecht, aber es ist eine Lösung in Sicht. Im Wasserbassin wurde inzwischen eine UV-Anlage installiert. Das Wasser fließt an ultraviolettem Licht vorbei, dadurch werden Bakterien unschädlich gemacht. Am kommenden Montag, 19. Oktober, erfolgt eine Überprüfung. Danach hofft Kollau auf eine Freigabe für den normalen Gebrauch. Eine Situation wie heuer habe es in der wasserreichen Gemeinde noch nie gegeben: „Wir hatten bisher einen enormen Überfluss an Wasser“, so der Bürgermeister. Nun mache sich die Gemeinde daran, neue Quellen zu erschließen: „Noch Mitte November gibt es Probebohrungen auf einem Gemeindegrund.“

200 Haushalte hängen an Ortswasserleitung

200 Haushalte sind in Schöder an die Gemeindewasserleitung angeschlossen. 200 weitere Haushalte versorgen sich über eigene Quellen, die allerdings auch von der Trockenheit betroffen sind. „Viele sagen uns, meine Quelle ist trocken, ich möchte jetzt Gemeindewasser, aber das ist in der aktuellen Situation natürlich schwierig“, so Bürgermeister Kollau (ÖVP).

UV-Anlage für Perchau soll kommen

Auslöser für die Situation war in Schöder und anderen Gemeinden die über Monate dauernde Trockenheit. Wie berichtet, wurden auch die Bewohner von rund 70 Haushalten im Neumarkter Ortsteil Perchau aufgerufen, ihr Wasser drei Minuten abzukochen. Wie in Schöder ist auch hier das Wasser mit Bakterien verunreinigt. Seit Monaten wird immer wieder Wasser zum Hochbehälter geführt und dort eingefüllt. Man habe nun eine UV-Anlage bestellt: „Mir wurde vonseiten der Firma versprochen, dass sie in den nächsten Tagen eingebaut wird, dann sollte sich die Situation normalisieren“, Bürgermeister Josef Maier. Zudem wolle man so schnell wie möglich neue Quellen erschließen.

Wie berichtet, gibt es auch in Oberzeiring (Gemeinde Pölstal) den Aufruf, das Wasser abzukochen. Auch hier muss wegen des Wassermangels bereits seit Monaten Wasser zum Hochbehälter transportiert und dort eingefüllt werden. Im Zuge solcher Maßnahmen kommt es wie in den anderen Gemeinden zu gehäuften Kontrollen, bei denen die Überschreitung der Grenzwerte festgestellt wurde.