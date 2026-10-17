Slowenische Bäckerei nimmt Nahversorger-Rolle in Bad Radkersburg ein

In der Altstadt von Bad Radkersburg hat ein Slowene eine Filiale seiner in Apače ansässigen Bäckerei eröffnet. Sie hat auch am Sonntag geöffnet und ersetzt für manche den fehlenden Supermarkt im Zentrum.

Simona Kostanjevec leitet die Panis Filiale in der Kirchgasse / Ecke Langgasse in der Altstadt von Bad Radkersburg

„Die Altstadt Bäckerei in Bad Radkersburg“ steht auf einem bodentiefen Fenster in dicken Lettern geschrieben. Tritt man durch die Tür in der Kirchgasse herein, steht man in einer slowenischen Bäckerei, die sich in der Kurstadt schon nach wenigen Monaten einen Namen gemacht hat. Die Panis Bäckerei in Bad Radkersburg hat Riki Šmid als eine Filiale seiner in Apače ansässigen Bäckerei und Konditorei kürzlich eröffnet. „Sehr viele Radkersburger reisen nur wegen der Bäckereien nach Slowenien, deshalb wollten wir eine slowenische Bäckerei nach Bad Radkersburg bringen“, sagt Šmid.

© KLZ / Julia Schuster An einem lauen Herbstnachmittag kann man vor der Bäckerei Kaffee und Gebäck genießen

Das Geschäft, das jeden Tag frisches Gebäck aus Apače erhält, hat sieben Tage pro Woche geöffnet. Von Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 16.30 Uhr und montags, samstags und sonntags bis 13 Uhr. Sogar an Feiertagen versorgt die slowenische Filiale, die offiziell eine Jausenstation ist, die Radkersburger Bevölkerung mit Brot, Baguette oder Potizen: „Das ist selten, dass hier jemand am Sonntag geöffnet hat. Darüber freuen sich alle riesig“, weiß Filialleiterin Simona Kostanjevec. Am Sonntag zu arbeiten, störe sie auch nicht – im Gegenteil: „Mir geht es gut damit, weil am Wochenende am meisten los ist und die Zeit schnell vergeht.“

Konstanjevec lebt in Gornja Radgona und fährt häufig mit dem Fahrrad in die Arbeit – in 15 Minuten ist sie in Bad Radkersburg. Sie arbeitet gerne in Österreich, sagt sie überzeugt: „Die Kunden sind sehr, sehr freundlich.“

© KLZ / Julia Schuster Simona Kostanjevec begrüßt zu 99 Prozent österreichische Kundinnen und Kunden in der Bäckerei-Filiale

Verkauf von 100 Litern Milch pro Woche

Den Vorteil, dass die Bäckerei am Sonntag geöffnet hat, unterstreicht Stefan Mitterer vom Fahrradgeschäft Frankl & Mitterer Rad, das schräg gegenüber in der Langgasse beheimatet ist. Wenn er sonntags frisches Gebäck kaufen will, geht er mittlerweile zur Panis Bäckerei. Früher sei er regelmäßig über die Grenze gefahren, wenn er an Sonn- oder Feiertagen etwas gebraucht hat.

Mitterer kommt an diesem Tag in die Bäckerei, um sich ein Getränk zu kaufen: „Wir haben in der Stadt ja keinen Nahversorger, wo man sich eine Jause holen kann. Ich bin sehr, sehr froh, dass es die Bäckerei gibt.“ Tatsächlich werden Grundnahrungsmittel wie Butter oder Joghurt in großen Mengen verkauft – rund 100 Liter Milch gehen pro Woche über den Ladentisch: „Das hat uns sehr erstaunt“, gibt Geschäftsführer Šmid zu.

Viele Leute kommen auf einen Kaffee oder ein schnelles Frühstück in die Bäckerei. Mitterer etwa schickt seine Kunden mit einem Patschen zu seinen Nachbarn auf einen Kaffee, um die Wartezeit zu überbrücken.

© KLZ / Julia Schuster Stefan Mitterer hat sein Fahrradgeschäft Frankl & Mitterer Rad gegenüber der Panis-Filiale und freut sich über Nahversorgung in der Altstadt

Österreichische Preise

Die Bäckerei werde auch sehr gut angenommen, bestätigt Šmid. Was Kostanjevec persönlich sehr freut: Die slowenische Spezialität Prekmurska Gibanica aus Mohn, Walnüssen und Topfen wird am häufigsten verkauft.

Bei Panis gibt es ein Schokocroissant um 2,40 Euro, einen Rosinenstriezel um 2 Euro. Ein Baguette kostet ebenfalls 2 Euro, 300 Gramm Schwarzbrot kommen auf 2,20 Euro. Die Preise orientieren sich am österreichischen Markt, was Šmid wichtig ist: „Wir möchten keinen Ärger machen mit Dumping-Preisen. Wir wollen keine Konkurrenz sein.“