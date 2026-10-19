Gault&Millau 2027: Fünf neue Vier-Hauben Restaurants in der Steiermark

Der neue Gault&Millau bringt Bewegung in die steirische Spitzengastronomie. Es gibt fünf neue Vier-Hauben-Restaurants. Alle Ergebnisse am Ende des Artikels.

Alexander Posch hat sich von 14,5 auf 17 Punkte katapultiert und damit von zwei auf gleich vier Hauben verbessert.

Hauben kann man bekanntlich nicht nur auf dem Kopf tragen, sondern auch in der Küche verdienen. Und während sich die einen über eine zusätzliche freuen, hat ein Grazer Koch gleich zwei auf einmal eingesammelt. Der neue Gault&Millau 2027 bringt jedenfalls ordentlich Bewegung in die heimische Spitzengastronomie. 113 steirische Restaurants sind im aktuellen Guide vertreten, 19 davon haben sich verbessert, elf sind neu dabei. Gleich sechs Betriebe dürfen sich über zusätzliche Hauben freuen.

Die größte Überraschung kommt aus Graz. Genauer gesagt vom Kaiser-Josef-Markt, wo Alexander Posch mit seiner „Genießerei am Markt“ eindrucksvoll beweist, dass große Küche nicht zwingend einen großen Speisesaal braucht. Von 14,5 auf 17 Punkte katapultiert sich der Koch und damit von zwei auf gleich vier Hauben. Ein Plus von 2,5 Punkten ist der mit Abstand größte Sprung des Jahres in der Steiermark. Wer hier nur schnell etwas vom Markt mitnehmen wollte, könnte mittlerweile in der kulinarischen Oberliga landen.

© Stefan Pajman Darf sich nun auch über die vierte Haube freuen: Philipp Dyczek mit seinem Artis.

Ebenfalls Grund zur Freude hat Philipp Dyczek. Sein Grazer Restaurant „Artis“ legt von 16,5 auf 17 Punkte zu und erhält damit die vierte Haube. Auch das „Starcke Haus“ am Schloßberg darf sich nach einem ganzen Punkt mehr über die dritte Haube freuen. Michael Wankerl verbessert seine „Gerüchteküche“ auf 16 Punkte, Herbert Schmidhofer erreicht im „Schmidhofer im Palais“ nun 15,5 Punkte.

© Jürgen Fuchs Ebenfalls mit einer vierten Haube bedacht: Manuel Liepert von Lieperts Kulinarium.

Doch nicht nur in der Landeshauptstadt werden die Kochjacken vor Freude geschwenkt. In Ligist steigt Florian Wörgötter mit seinem Fine-Dining-Restaurant von 16 auf 17 Punkte auf und gehört damit ebenfalls zum Kreis der Vier-Hauben-Betriebe. Manuel Liepert in Leutschach und Norbert Thaller in St. Veit am Vogau schaffen mit jeweils 17 Punkten ebenfalls den Sprung von drei auf vier Hauben. Einen bemerkenswerten Punktegewinn verbucht Patrick Faist im „Broadmoar“ in St. Josef: Mit einem Plus von 1,5 Punkten steht er nun bei 16,5 Punkten und drei Hauben. Johann Schmuck und Maximilian Grandtner legen im „Terra“ in Stainz auf 17,5 Punkte zu.

1 / 2 Gerhard Fuchs und Christian Zach von der Weinbank befinden sich mit 18,5 Punkten nach wie vor an der Spitze. © Christian Jungwirth

An der absoluten Spitze bleibt hingegen alles beim Alten. Gerhard Fuchs in der „Weinbank“ in Ehrenhausen und Harald Irka am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal teilen sich mit jeweils 18,5 Punkten weiterhin den steirischen Spitzenplatz. Dahinter folgen die Geschwister Rauch in Bad Gleichenberg mit 18 Punkten. Insgesamt zählt die Steiermark nun 16 Vier-Hauben-Restaurants. Fünf Hauben bleiben vorerst außer Reichweite.

© Martin Huber Der „Haus Zirngast Chef’s Table“ von Thomas Gruber ist auf Anhieb mit 16,5 Punkten und drei Hauben eingestiegen.

Für Aufsehen sorgt auch das Ennstal. Gleich drei Restaurants aus Schladming finden sich neu im Guide. Besonders bemerkenswert ist der „Haus Zirngast Chef’s Table“ von Thomas Gruber, der auf Anhieb mit 16,5 Punkten und drei Hauben einsteigt. Ebenfalls drei Hauben erhält das neue „nōa“ mit 15 Punkten, während das „Zirngast“ auf 13,5 Punkte und zwei Hauben kommt.

© Nadja Fuchs Neu im Haubenreigen: Die „Weinkehr“ in Gamlitz mit drei Hauben.

Neu dabei sind außerdem die „Weinkehr“ in Gamlitz mit drei Hauben, „Vina Fine Dine“ in Graz mit einem neuen Konzept und ebenfalls drei Hauben sowie „Rauch&Rebe“ in Graz, das „Weinkitz“ in Einöd und der „Locknbauer“ in Tieschen mit jeweils zwei Hauben. Je eine Haube gibt es für die „Herrgotthö“ in St. Stefan ob Stainz und die „Weizerhütte“ in St. Kathrein am Offenegg. Das „Lercher“ in Murau schafft es als Tipp in den Guide.

© Stefan Pajman Das „Vina Fine Dine“ in Graz hat es mit einem neuen Konzept auch auf drei Hauben gebracht.

Auch abseits der großen Sprünge gibt es Bewegung: Andreas Krainer in Langenwang steigert sich auf 17,5 Punkte, das „Kupferdachl“ in Premstätten auf 14,5 Punkte. Kleinere Zugewinne verbuchen unter anderem das „Arx Guesthouse“ in Rohrmoos, der Kirchenwirt Hofer in Puch bei Weiz und das Gasthaus zum Bergmann auf der Turrach.

Wo aufgestiegen wird, geht es freilich nicht für alle nach oben. Das „Edler im Landhaus Oswald“ in Groß St. Florian verliert einen halben Punkt und steht nun bei 14 Punkten. Auch „Oliver kocht“ in Straß gibt einen halben Punkt ab und kommt auf 13,5 Punkte. Der „Jaglhof“ in Gamlitz fällt von 13 auf 12,5 Punkte zurück und hält nun eine Haube.

© Livia Steiner Nina Fink vom Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen in Ilz wurde zur Sommelière des Jahres 2027 gekürt.

Für erfreuliche Schlagzeilen sorgt schließlich Nina Fink vom Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen in Ilz. Sie wird zur Sommelière des Jahres 2027 gekürt. Der Future Award Steiermark geht an das Grazer „Kabuff“.

Die Bilanz: Die steirische Spitzengastronomie ist in Bewegung. Die etablierten Größen verteidigen ihre Plätze, dahinter drängen neue Namen nach vorne. Und spätestens seit diesem Jahr weiß man: Für vier Hauben braucht es nicht unbedingt weiße Tischdecken. Manchmal reicht auch ein Platz am Markt.