Kunasek bringt das Personal-Sparpaket auf den Weg

Das Land soll durch Reduktion um weitere 150 Stellen durch Nichtnachbesetzung und viermonatige Verzögerung bei Nachbesetzungen 2027 rund 13,3 Millionen Euro einsparen.

Das Vorhaben ist jüngst schon bei der Präsentation des Budgetentwurfs bekannt geworden, heute hat es Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) als Personalreferent auch in die Landesregierungssitzung eingebracht. Nachdem man im Vorjahr bereits 100 Stellen im Landesdienst durch Nichtnachbesetzung nach Pensionierungen eingespart hat, werden nächstes Jahr weitere 150 Posten durch Nichtnachbesetzung gestrichen. Das soll eine Einsparung von 5,7 Millionen Euro bringen. Überdies gilt auch 2027: Wird eine Stelle frei, die nachbesetzt werden muss, gilt dafür eine Verzögerung von vier Monaten. So sollen im kommenden Budgetjahr weitere 7,5 Millionen Euro eingespart werden.

Vor dem Regierungsbeschluss wurden gestern in einer Konferenz die Abteilungsleiter, Fachabteilungsleiter, Vertreter der Bezirkshauptleute und die Landespersonalvertretung über die Details zu diesem Personal-Sparpaket informiert. Quer über den Landesdienst sind im Stellenplan 2,45 Prozent der Posten einzusparen. Bis April müssen Abteilungsleiter diese Einsparungen aus allen Bereichen liefern. Flankiert werden soll diese Maßnahme durch fortschreitende Entbürokratisierung, Deregulierung und Digitalisierung samt KI-Einsatz, um die Arbeitslast trotz Personalabbaus bewältigbar zu halten. Schafft eine Abteilung diese Postenkürzungen nicht, müssen diese in anderen Dienststellen des zuständigen Landesregierungsmitgliedes erbracht werden.

Personalvertreter fordern Aufgabenkritik ein

Die Landespersonalvertretung hat unter Federführung ihres Obmannes Georg Pessler (FCG) schon Anfang der Woche in einem E-Mail an die Belegschaft im Land auf die angekündigte Personalreduktion reagiert. Darin kommt auch der Unmut über den steigenden Druck der Arbeitslast zur Sprache. Vor allem aber kritisiert die Personalvertretung, dass die Politik noch immer keinen Prozess zur Aufgabenkritik gestartet hat: „Was muss die Verwaltung tatsächlich leisten, welche Aufgaben sind verzichtbar und wo liegen echte Einsparungspotenziale? Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung werden seit Jahren gefordert – an der Umsetzung ist es allerdings bisher gescheitert“, heißt es in dem Schreiben. Ja teils falle durch noch mehr Bürokratie sogar mehr Arbeit an. Da schon in den letzten beiden Jahren beim Personal gespart worden sei, werde man sich nun in Gesprächen mit der Politik für die Interessen der Belegschaft ins Zeug legen.

Eingespart werden soll ja – wie berichtet – übrigens auch beim Mitarbeiterstand in den Regierungsbüros (um fünf Prozent) und durch eine neuerliche Nulllohnrunde für die Landespolitiker.