Geothermie-Glashaus von Frutura in Neudau steht auf der Kippe

Das Mega-Glashaus-Projekt in Neudau verzögert sich weiter. Jetzt ist Frutura-Chef Manfred Hohensinner der Kragen geplatzt. Er macht deutlich: „Arbeitsplätze aus Neudau werden nach Kroatien gehen.“

Wie bereits berichtet, verzögert sich das geplante Mega-Glashausprojekt in Neudau, da die Therme Rogner Bad Blumau Einspruch gegen die Geothermie-Bohrungen eingelegt hatte. Weil sich die Entscheidung seit Anfang des Jahres in die Länge zieht, findet Manfred Hohensinner, Chef des oststeirischen Gemüse- und Obstkonzerns Frutura, der das Glashaus betreiben soll, nun klare Worte.

„Wir stehen mit dem Projekt still, obwohl alle Bescheide für die Bohrungen rechtskräftig waren. Es war auch schon alles finanziert und geplant“, sagt Hohensinner. Neben ihm stehen die Immobilienfirma „Supernova“ und Grundbesitzer Alexander Kottulinsky hinter dem Glashaus, das auf rund 20 Hektar entstehen soll. Rund 92 Millionen Euro werden investiert. „Wir wollen alle, dass dieses Projekt verwirklicht wird“, sagt Hohensinner.

Zum Glashaus-Projekt In Neudau soll ein rund 20 Hektar großes und mit Geothermie beheiztes Glashaus entstehen. Rund 92 Millionen Euro werden dafür investiert. Hinter dem Projekt stehen Grundbesitzer Alexander Kottulinsky und der internationale Immobilien-Riese „Supernova“´. Betrieben werden soll das Glashaus von Frutura. Angebaut werden soll auf 18 Hektar, rund 250 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Im Frühjahr 2027 hätte man laut ihm in Produktion gehen und so wie bei den Frutura-Gewächshäusern in Bad Blumau Gemüse und Obst anbauen wollen. Tatsächlich wurde noch nicht einmal gebohrt – geschweige denn ein Pumpversuch, für den es noch keine Genehmigung gebe, unternommen. Die Schuld an der Verzögerung gibt Hohensinner vor allem auch den Behörden und der Landespolitik, „die die heiße Kartoffel von links nach rechts schieben würde und niemand entscheidet“.

Alles steht still

Alle würden sich auf die Gerichte berufen und sich gegenseitig abputzen. Nach ihrem Befinden tue sich in der Sache nichts. Tatsächlich hatten die Projektbetreiber Anfang des Jahres ohnehin mit einem Jahr Verzögerung gerechnet. „Wir sind nicht die Bittsteller der Nation, sie sollen endlich ihre Arbeit machen“, fordert der Frutura-Chef.

Als Gründe für den Einspruch waren vonseiten des Rogner Bad Blumau in der Vergangenheit unter anderem genannt worden, dass man bereits zwei Monate vor dem Projekt in Neudau selber um eine Bohrgenehmigung bei der Landesregierung angesucht habe. Ferner sorge man sich um die Thermalquelle selbst und den Wasserdruck, weil man dieselbe Quelle wie die Therme nutzen wolle.

Gleichartiges Projekt in Kroatien

Hohensinner zeigt sich jedenfalls mehr als enttäuscht ob der Entwicklungen und kündigt an, ein gleichartiges Projekt in Kroatien forcieren zu wollen, „weil man dort standortfreundlich für die Wirtschaft agiere“. Ebendort sei man dabei, die Lage zu sondieren, zu Details wolle er sich noch bedeckt halten. Hohensinner betont jedoch zugleich, dass das nicht automatisch das Aus für Neudau bedeute: „Wir wollen daran festhalten. Aber Kroatien wäre nie Thema gewesen, wenn wir in Neudau diese Probleme nicht gehabt hätten. Und die Arbeitsplätze, die jetzt in Neudau entstanden wären, entstehen nun in Kroatien.“

Der Standort in Österreich sei aber freilich nicht in Gefahr, so der Oststeirer, der stets seine Verbundenheit zur Region betont. Er plädiert jedenfalls für solche Glashaus-Projekte, um auch in Zukunft angesichts der extremen Klimaveränderungen in punkto Lebensmittelversorgung gewappnet zu sein.