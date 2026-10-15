In Kärnten stand ein Bauernhaus in Flammen: Nachbarn holten Hilfe

Großeinsatz für mehr als 150 Feuerwehrleute in Himmelberg. Das Holzhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach Mittwochabend gegen 19 Uhr bei einem unbewohnten Bauernhaus in der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, ein Brand aus. Die Rettungskette wurde von einem Nachbarn in Gang gesetzt, als das Haus bereits in Vollbrand stand.

Die Feuerwehren Himmelberg, Feldkirchen, Gnesau, Poitschach, Waiern, Afritz, Arriach und Winklern-Einöde standen dabei mit 154 Feuerwehrleuten im Einsatz. Aufgrund der Abgelegenheit und der schwierigen Wegverhältnisse wurde ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet. Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Stallgebäude und die umliegenden Wiesen und Wälder konnte damit verhindert werden.

Eine Drohne der FF Poitschach war als Unterstützung der Feuerwehren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Das Holzhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist, sowie auch die Brandursachenermittlung, Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Diese werden in weiterer Folge von der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten geführt.