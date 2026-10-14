Kärnten: Mutige Pensionisten verhindern Wohnhausbrand

Zwei Männer, 74 und 79, hörten den Heimrauchmelder, verschafften sich Zugang zur Wohnung und verhinderten einen Brand in Kötschach-Mauthen.

Eine 67-jährige Frau in einem Mehrparteienhaus in Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor entzündete gegen 15:30 Uhr eine Kerze am Küchentisch, vergaß diese aber beim Verlassen der Wohnung auszulöschen.

Am Tisch befanden sich mehrere Gegenstände, die Feuer fingen und durch die entstandene Rauchentwicklung lösten den Alarm beim Heimrauchmelder aus. Zwei Männer, 74 und 79 Jahre alt, die sich vor dem Haus aufhielten, hörten den Feuermelder.

Der 79-jährige Mann konnte sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen und zog den Esstisch auf die Terrasse ins Freie. Er löscht auch den entstandenen Kleinbrand. Die eingetroffenen Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach, Laas und Dellach/Gail mussten nicht mehr eingreifen.

Durch den Brand wurden weder Personen gefährdet noch verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Männer haben aber wohl Schlimmeres verhindert.