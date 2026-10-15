Brand in Gebäude des Klinikums Klagenfurt ausgebrochen

Im vierten Obergoschoss der ehemaligen zweiten Medizinischen Abteilung begann es in der Nacht auf Donnerstag zu brennen. Zum Glück steht das Gebäude leer.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Betriebsfeuerwehr standen im Einsatz

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Brandeinsatz im Klinikum Klagenfurt. Laut Berufsfeuerwehr begann es im leerstehenden Gebäude der ehemaligen zweiten Medizinischen Abteilung des Klinikums im 4. Obergeschoss zu brennen.

Zimmer stark verraucht

„Der betroffene Bereich, einschließlich WC, Patientenzimmer und Gang, war stark verraucht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden“, berichtet die Berufsfeuerwehr.

Anschließend wurde der gesamte betroffene Bereich belüftet und vom Rauch befreit. Die Betriebsfeuerwehr des Klinikums stand auch vor Ort im Einsatz.