Was es mit den Ewigkeitschemikalien in Großsteinbach auf sich hat

Nachdem in Großsteinbach ein starker Anstieg der Ewigkeitschemikalie TFA im Trinkwasser publik wurde, gibt es vorsichtige Entwarnung: Akute Gefahr besteht keine.

Jenen Montagmorgen, an dem öffentlich wurde, dass die Gemeinde Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld den höchsten Anstieg der Ewigkeitschemikalie TFA in der gesamten Steiermark verzeichnet, wird Bürgermeister Manfred Voit so schnell wohl nicht vergessen.



„Ist jetzt unser Wasser gesundheitsschädlich?“, sei ihm sofort durch den Kopf gegangen, aber auch die Frage: „Warum erfahren wir erst durch einen Artikel in der Kleinen Zeitung von diesen Messwerten?“ Denn obwohl diese bereits 2018 und 2024 im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums erhoben wurden, habe man in der Gemeinde nie von den Werten erfahren, erklärt Voit. Auch die Suche in den Archiven der Verwaltung nach entsprechenden Verständigungen blieb ergebnislos.

Was ist TFA? Hinter dem Kürzel verbirgt sich die Trifluoressigsäure, die zu den sogenannten „Ewigkeitschemikalien“ gezählt wird, da sie sich in der Natur praktisch nicht abbaut.



TFA entsteht als Abbauprodukt von fluorierten Pestiziden und Bioziden, Kältemitteln, industriellen Abwässern, aber auch Medikamenten.

Die Jagd nach einer Antwort

Sein Weg führte zu Global-2000-Chemiker Helmut Burtscher-Schaden, der die Daten des Landwirtschaftsministeriums angefordert und ausgewertet hatte. Danach begann für Voit die Suche nach den Messpunkten. Denn diese konnten aus datenschutzrechtlichen Gründen nur auf 100 Meter genau weitergegeben werden. „Wir haben zuerst gegoogelt, wie so eine Messstation aussehen könnte“, erzählt Voit. Dann ging es auch schon mit einem Mitarbeiter der Gemeinde in das Auto und auf die Suche. Zwei Messpunkte habe es gegeben, an beiden wurde ein Anstieg der TFA-Werte verzeichnet: einen mitten im Schachblumenfeld und einen in unmittelbarer Nähe zur Feistritz. Bei letzterem wurde der „berüchtigte“ Anstieg von 5,154 auf 9,30 Mikrogramm TFA pro Liter Wasser festgestellt.



Der örtliche Wasserverband hatte übrigens nie eine Prüfung auf TFA vorgenommen, da diese schließlich auch nicht vorgeschrieben sei, erläutert Voit.

1 / 2 Einer der Messpunkte liegt mitten im Überschwemmungsgebiet von 2024 © KLZ / Margot Jeitler

Was ihn stutzig macht, war der Zeitpunkt der zweiten Messung. Diese fand am 22. Juni 2024 statt. „Das war gerade etwas mehr als zehn Tage, nachdem hier alle Felder überschwemmt waren.“ Tatsächlich ereignete sich vom 8. auf den 9. Juni 2024 jenes verheerende Unwetter, das ganze Landstriche im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unter Wasser setzte. „Wer weiß, was da alles dahergeschwommen ist?“ fragt sich Voit, der informiert worden sei, dass sich TFA als Abbauprodukt der PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) in zahlreichen Gütern des Alltags, aber insbesondere in Düngemitteln befinde.

Die Hochwasser-Hypothese teilt Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 allerdings nicht. „Was wir hier analysiert haben, waren Messungen des Grundwassers. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Überflutung und damit Oberflächenwasser diese Werte ansteigen ließ“, erklärt der Chemiker auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Entwarnung für Großsteinbach

Indes könne er aber eine klare Entwarnung für die Bevölkerung von Großsteinbach geben. Denn der von der Europäischen Ernährungssicherheitsbehörde (EFSA) angenommene Grenzwert für TFA liege derzeit bei 14 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Zwar räumt er ein, dass Holland in Bezug auf TFA eine wesentlich strengere Linie verfolge, doch bleibe eine Diagnose aufrecht: „So viel kann ein Mensch gar nicht trinken, dass Trinkwasser allein schädlich werden könnte.“ Darüber hinaus gäbe es laut Burtscher-Schaden Gemeinden in Österreich mit weit höheren Werten als Großsteinbach.



Das Grundwasser sei aber ohnehin nur ein Punkt von vielen, an dem die Kontamination mit TFA nachweisbar sei. Viel mehr Sorge bereite ihm etwa, dass der Stoff auch im Getreide nachgewiesen werden kann. Oder auch im Wein. Den verwenden die Experten von Global 2000 auch, um den historischen Verlauf zu analysieren. „Für 1976 gibt es zum Beispiel keine TFA-Belastung im Wein, doch ab 2005 bis 2010 beginnen auch hier die Werte drastisch zu steigen.“ Und genau diese Steigerung treibt ihn um. „Wenn wir binnen fünf Jahren eine Verdoppelung sehen, müssen wir dringend eingreifen.“ Schließlich sei TFA erst kürzlich als wahrscheinlich krebserregend und fruchtschädigend eingestuft worden. Bis die aktuell von der EFSA vorgeschlagenen Grenzwerte erreicht werden, bleibe zwar noch Zeit, doch diese gelte es jetzt zu nutzen, um die Quellen von PFAS und TFA „auszutrocknen“, wie Burtscher-Schaden fordert.