Deutschland plant eine drastische Erhöhung der Zigarettenpreise, in Österreich gab es Anfang dieses Jahres die jüngste Steueranpassung. Was meinen Sie: Sind Zigaretten in Österreich immer noch zu günstig?

Starker Tobak für alle Raucher in Deutschland: Ab 2027 könnten die Steuern und damit auch die Preise für Tabakwaren in unserem Nachbarland schrittweise nach oben gehen, 2030 könnte eine Packung Zigaretten dort rund vier Euro mehr kosten als derzeit. Die deutsche Bundesregierung begründet das Vorhaben mit knappen Kassen – das sei ein notwendiger Schritt zur Konsolidierung des Haushalts. Außerdem diene es dem Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Auch in Österreich gibt es immer wieder Debatten über die Preise für Zigaretten, zuletzt gab es Anfang des Jahres eine Erhöhung der Tabaksteuer. Was ist Ihre Meinung: Sind Zigaretten in Österreich zu günstig? Diskutieren Sie mit!

Das Leid ist zu groß Ja, sind sie. Lungenkrebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle: Zu groß ist das menschliche Leid, das der Griff zur Zigarette bei so vielen Menschen verursacht. Höhere Preise könnten gerade junge Menschen vom Einstieg ins Rauchen abhalten. Und für langjährige Raucher wären die Kosten eine (vielleicht entscheidende) zusätzliche Motivation, endlich auszudämpfen. Damit wir uns nicht missverstehen: Wer trotz aller gesundheitlichen Risiken raucht und niemanden in seinem Umfeld schädigt, soll das tun dürfen. Der Staat muss sich nicht in alle Angelegenheiten seiner Bürger einmischen. Allerdings ist Eigenverantwortung keine Einbahnstraße. Die Gerechtigkeit gebietet, dass die Verursacher der hohen gesellschaftlichen Folgekosten auch ihren entsprechenden Beitrag leisten. Thomas Pilch