„Hyrox“ im Test: Wer hat es leichter – Läufer oder Kraftsportler?

Acht Stationen, dazwischen immer wieder laufen: Hyrox verbindet Kraft und Ausdauer zu einem schweißtreibenden Wettkampf. Zwei Redakteure der Kleinen Zeitung haben den Trendsport ausprobiert – und dabei festgestellt, dass Muskelkraft allein nicht reicht.

„Irgendwann kommt der Zeitpunkt im Hyrox-Training“, sagt Matthias Snobe, „da explodiert einfach dein Puls“. Er muss es wissen. Snobe, dessen Bizeps sichtbar aus dem schwarzen T-Shirt drückt, betreibt eines von rund 1300 lizenzierten Hyrox-Partnerstudios im deutschsprachigen Raum. Als einziger Österreicher war er vor Mitte September beim Profi-Camp von Red Bull in Brasilien dabei – und wurde bei der Bragantino Soccer Academy des Salzburger Getränkeriesen in Sao Paolo zum Elitetrainer ausgebildet. Insgesamt wurden 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort geschult, beworben haben sich 1200 Personen aus aller Welt. Snobe gilt damit als einer der Besten seiner Zunft – und hat die Sportart, die in den letzten Jahren mehr und mehr zum Trend wurde, zu seinem Beruf gemacht.

Hyrox – das ist ein Mix aus Ausdauer- und Krafttraining, ohne Pause, ohne Erholung, für alle Muskelgruppen. Tatsächlich wirkt es so, als wäre der Hype aus einem Prospekt der Selbstoptimierungs-Blase entsprungen. Die Übungen sind immer dieselben: 1000 Meter am Ski-Ergometer, je 50 Meter Schlitten schieben und ziehen und dann 80 Meter Burpee Broad Jumps – also Liegestütze in Kombination mit Weitsprung. Wem das schon schwierig vorkommt, der darf sich auf weitere 1000 Meter Rudern, das sogenannte „Farmers Carry“ – also das Tragen von Kettlebells über 200 Meter, gefolgt von 100 Metern Ausfallschritten mit Sandsack auf den Schultern und 75 bis 100 Wall Balls (Werfen eines Medizinballes) zum Finale freuen.

Hyrox heißt: kein Verschnaufen, sondern Laufen

Zwischen jeder Station gibt es kein Verschnaufen, sondern Laufeinheiten – in der Regel einen Kilometer. Danach bleiben nur wenige Augenblicke für den Gerätewechsel und den nötigen Schluck Wasser. Bei einem offiziellen Hyrox-Bewerb absolvieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese acht Stationen samt „Pausenlauf“. Wer am schnellsten durchkommt, gewinnt. Klar wird schon bei der Einführung in den Übungskanon: Kraft allein reicht also nicht. Ausdauer allein aber auch nicht.

Unser Selbstversuch im Studio „SnoBeFit“ in der Grazer Elisabethstraße zeigt: All das geht an die Substanz. Das gilt auch für die verkürzte Variante, die wir probieren – mit weniger Lauf-, Ergometer- und Rudermetern. Wir, das sind Tobias Kurakin und Michael Kloiber, zwei Redakteure der Kleinen Zeitung mit unterschiedlichen sportlichen Voraussetzungen. Tobias ist Läufer und bei Marathons anzutreffen, Michael eher bei der Hantelbank im Fitnessstudio. Die Frage ist heute also auch: Wer tut sich leichter? Der Ausdauer- oder Kraftsportler?

„Zach“ – der erste Verzweiflungslaut kam rasch

Am Skiimitator werden zunächst Meter gesammelt. Man spürt die Bauchmuskeln, man merkt das Kribbeln in den Oberarmen. Immer weiter, immer schneller – das ist das Ziel. Der Weg dahin ist steil. Nach 50 Sekunden ist man durch, es geht wieder ans Laufband, 120 Meter „regenerieren“, wie Snobe den Zwischensprint nennt. Dann wieder Ski-Ergometer, dann wieder Laufband, dann wieder Ski-Ergometer – das Kribbeln in Armen, Beinen und Bauch nimmt zu. Und der Schweiß beginnt zu fließen. „Zach“, entfährt es Michael. Es wird nicht der letzte Verzweiflungslaut in diesen 45 Minuten sein.

1 / 22 Die Einweisung kam vom Profi: Matthias Snobe erklärte Hyrox in aller Ruhe vor Michael Kloiber und Tobias Kurakin © KLZ/Pajman

Snobe liefert die passenden Schlagwörter zum sportlichen Selbstversuch. In einem gemütlichen Tonfall und mit der Ruhe eines Buddhas spricht er von „hoher Intensität“ und der schnellen und knallharten Mischung: „Wobei rund 70 Prozent ist Ausdauer“, sagt er. Ein Hyrox werde am Laufband entscheiden – „da kann man Zeit gut machen“. Der Sport lebt von den kurzen Reizen, die nicht nur belasten, sondern auch motivieren. Jeder Satz ist ein neuer Push, jede Übung eine neue Herausforderung, die man abhakt. Snobe feuert an, motiviert, korrigiert zwischendurch die Körperhaltung. Mal muss der Rücken gerader bleiben, mal die Bewegung sauberer ausgeführt werden. Auch wenn die Kraft langsam nachlässt, lässt der Trainer keine schlampige Ausführung durchgehen.

© KLZ/ Pajman Matthias Snobe ist der Gründer von „SnoBeFit“ in Graz

Beim Schlittenziehen mit 175 Kilogramm über den zehn Meter langen Teppich lernt man seine Schultern auf eine neue Art kennen. Die 28 Kilogramm schwere Kugelhantel, die Snobe beim Besuch der Kleinen Zeitung nach Runde eins plötzlich obendrauf packt, ist ein besonderes Geschenk für die Muskelgruppe: „Ah, ihr habt es bemerkt“, lacht der Profi. „Zach“, lautet die Antwort.

Die großen Rennen – und Ansporn als wichtigste Zutat

Damit all das klappt, werden Profis bei Rennen schon in der Startbox animiert: „Lichter, laute Musik, Bildschirme, Nebel – die Veranstalter tun alles, damit das Adrenalin hoch ist“, sagt Snobe. 3000 bis 5000 Personen nehmen an den Bewerben teil. Seit 2019 ist der Steirer an Bord: „Die Kombination der Übungen hat mich sofort gecatcht – ich halte den Sport für gesund für unser Herz- und Kreislaufsystem, aber auch wichtig für den Bewegungsapparat“, sagt er. Mittlerweile absolviert er seine vierte Bewerbssaison, 16 Rennen hat er mittlerweile absolviert, mitunter sind es fünf pro Jahr. Seit 2025 besitzt Snobe sein eigenes Studio in Graz.

Rund 70 Prozent beim Hyrox ist Ausdauer, das Rennen um die Zeit wird beim Laufen entschieden. — Matthias Snobe , Hyrox-Profi, Besitzer von „SnoBeFit“ in Graz

Zu verdanken hat man den ganzen Spaß Christian Toetzke und Moritz Fürste. Der Experte für Sportgroßveranstaltungen und der zweifache Hockey-Olympiasieger und mehrfache Weltmeister haben Hyrox 2017 erfunden. Wieso? Weil sie eine Marktlücke entdeckten. In Interviews erzählten die beiden mehrfach, dass sie auf eine Zahl stießen. 90 Millionen. So viele Menschen würden weltweit ins Fitnessstudio gehen. Die meisten von ihnen – so die Analyse von Toetzke und Fürste – ohne klares Ziel. „Absurd“, nennen die Erfinder das. Also schufen sie einen Wettkampf im Fitnessstudio. Das Rennen gegen andere soll zu Höchstleistungen motivieren.

1 / 6 Matthias Snobe nahm am Red Bull Hyrox Coaches Camp in Brasilien teil © Marcelo Maragni and Red Bull

Unser Selbstversuch zeigt: Das Konzept geht auf. Da wir als Duo antreten, gibt es kollegialen Ansporn. Snobe erzählt, dass mittlerweile 250 Mitglieder in seinem Hyrox-Studio in Graz angemeldet sind. Währenddessen beweisen unsere Spaziergänge mit einer je 28 Kilo schweren Kugelhantel in der linken und in der rechten Hand: Auch 20 Meter können weit sein. Immer verschwitzter, immer schwerer atmend und dabei beobachtet von unserem Video- und Fototeam, kämpfen wir uns durch die Stationen. Die Erschöpfung ist uns zunehmend anzusehen.

Erschöpft? Die große Hyrox-Bilanz nach 45 Minuten

Die kurzen Zwischensprints bleiben – sie sollen den Puls nach den anstrengenden Kraftsport-Einheiten regulieren. Eine nette Idee, zumindest in der Theorie. Der Unterschied zeigt sich aber zwischen beiden Sportlern. Tobias, der Läufer, findet am Laufband eher locker in seinen Rhythmus. Michael hat hingegen mit den Gewichten weniger Probleme, wird auf dem Laufband aber zunehmend langsamer. Die Beine werden schwerer, die Schritte kürzer. Der Puls bleibt dennoch bei beiden hoch, genauso wie das Adrenalin. Schon „zach“. Vor allem, weil Tobias den Regeln entsprechend weiterlaufen muss, bis Michael die vorgegebene Distanz absolviert hat.

Über das Trend-Training Hyrox ist ein Fitnesswettkampf, der weltweit nach denselben Kriterien durchgeführt wird. Er verbindet acht Kilometer Laufen mit acht funktionellen Kraftstationen und richtet sich an alle Leistungsstufen – vom Einsteiger bis zum Profi. Bei offiziellen Bewerben gibt es die Formate Einzel, Doppel oder Staffel. Die Marke „Hyrox“ ist rechtlich geschützt, entsprechende Kurse oder Clubs brauchen eine Lizenz für die Durchführung.

Hyrox funktioniert nach einer einfachen Formel: Belastung ist Trumpf. Mit dem Ehrgeiz kommt der Spaß. Man lernt seine eigenen Grenzen auszuloten, sie zu überschreiten und Laufeinheiten als Pause wahrzunehmen. Letzte Übung: Der Medizinball wird aus der Kniebeuge drei Meter in die Höhe geworfen. Die Arme brennen, das T-Shirt ist längst durchgeschwitzt, Snobe motiviert noch einmal. Dann ist es geschafft. Tobias steht noch auf den Beinen, Michael liegt erleichtert auf dem Boden. Unser Fototeam hält den Moment fest. Erschöpft? Vollkommen. Glücklich? Auch das. Und Snobe hatte recht: Irgendwann explodiert bei Hyrox tatsächlich der Puls. Nur dass man sich danach, wenn er sich langsam wieder beruhigt hat, schon fragt, wann man das nächste Mal an den Start geht. Würden wir es wiederholen? Jederzeit.