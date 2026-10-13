Griffnerin erfüllt sich mit eigenem Friseursalon Kindheitstraum

Die 30-jährige Beatrice Strebenitzer macht sich in ihrer Heimatgemeinde selbstständig. „BS-HairArtist“ eröffnet am 16. November in Griffen.

Wollte sich seit ihrer Lehre bis zum 30. Lebensjahr selbstständig machen: die Friseurmeisterin Beatrice Strebenitzer (30) aus Griffen

„Es war schon immer mein Kindheitstraum, einen eigenen Friseursalon zu führen“, erzählt Beatrice Strebenitzer. Aber nicht nur das. Die Griffnerin hatte auch bereits während ihrer Lehrzeit von 2011 bis 2014 im Friseursalon Lobnig in Völkermarkt den idealen Zeitpunkt für dessen Realisierung klar vor Augen. „Ich wollte bis zum 30. Lebensjahr selbstständig sein“, sagt sie, die nach beruflichen Erfahrungen bei anderen Arbeitgebern im Jahr 2020 die Meisterprüfung absolvierte.

Wie es das Universum so wollte, war plötzlich vor meiner Haustür ein Geschäftslokal frei. — Beatrice Strebenitzer , Friseurmeisterin

Nachdem Strebenitzer danach weitere Berufspraxis im Angestelltenverhältnis sammelte, stand die zuletzt seit heuer im Mai bereits als mobile Friseurin selbstständige 30-Jährige vor leeren Geschäftsräumlichkeiten in der Alten Hauptstraße 4 in Griffen. „Wie es das Universum so wollte, war plötzlich vor meiner Haustür ein Geschäftslokal frei“, schwärmt sie, die nun am 16. November ihren Friseurladen „BS-HairArtist“ dort eröffnet.

© Petra Mörth Das leerstehende Geschäftslokal – die Beklebung stammt noch von der letzten Mieterin – liegt an der Alten Hauptstraße 4 in Griffen

Keine fixen Öffnungszeiten

Betreiben wird die Friseurmeisterin mit einer Zusatzausbildung als Visagistin ihre rund 50 Quadratmeter große „Wohlfühloase“ zunächst allein ohne Mitarbeiter – und nur nach Vereinbarung. Termine können ab sofort unter 0664/38 61 899 vereinbart werden. „Ich will flexibel sein, um Leerzeiten zu vermeiden, aber auch weil ich einen vierjährigen Sohn habe“, sagt Strebenitzer, deren Angebot das gesamte Spektrum ihres Handwerks umfasst. Zusätzlich hätte sich die Griffnerin noch auf Haarverlängerungen beziehungsweise Haarverdichtungen spezialisiert. „Außerdem biete ich auch haltbare Stylings – zum Beispiel für Bräute an“, berichtet die Friseurmeisterin.