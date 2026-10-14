Pächterin hört auf: Gleich zwei Lokale in Puch werden frei

Nach zweieinhalb Jahren gibt Melisande Grillhofer das Greifs Landcafé in Puch mit Jahresende ab. Auch für das Naturbad werden bald neue Pächter gesucht.

Melisande Grillhofer gibt das Greifs Landcafé und die Gastronomie im Naturbad Puch auf und orientiert sich beruflich neu

Im Greifs Landcafé in Puch wird eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Nach zweieinhalb Jahren zieht sich Melisande Grillhofer aus dem Dorfcafé in der Gemeinde Weißenstein zurück. Mit Jahresende endet ihre gastronomische Selbstständigkeit.

„Ich habe mich auch aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, mich beruflich neu zu orientieren“, erklärt Grillhofer. Die Gastronomie am Land sei ein schwieriges Pflaster. Künftig möchte sie sich beruflich neu orientieren.

© KK/Josef Winkler Das Lokal kann ab 1. Jänner 2027 gepachtet werden

Unterstützung im ersten Jahr vom Eigentümer

Für Eigentümer Josef Winkler, der das Café selbst zehn Jahre lang betrieben hat, kommt es bei der Nachbesetzung vor allem auf eines an: „Ein bissl Liebe zur Gastronomie“ müsse man mitbringen. Der Unternehmer, der seit 35 Jahren im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie tätig ist, bietet Unterstützung an. Im ersten Jahr will er bei Kalkulation, Werbung und der Ausrichtung des Betriebs kostenlos mithelfen.

Das Café bietet 30 Sitzplätze im Gastraum, zehn an der Theke, eine Sommerterrasse und einen Veranstaltungsraum. Die monatliche Pacht beträgt laut Winkler 800 Euro. Im Haus treffen sich unter anderem der Pensionistenverband, ein Tanzclub und eine Aerobicgruppe. Auch Feiern finden dort statt.

Touristisch gut gelegen, bisher schlecht beworben

Winkler sieht zudem Möglichkeiten, zusätzliche Gäste anzusprechen. Der Krastaler Skulpturenweg führe direkt am Café vorbei, auch der Drauradweg liegt zudem nicht weit entfernt. Bislang würden diese Ausflugsziele kaum genutzt, um Gäste anzulocken. Dass daraus automatisch zusätzliche Einnahmen entstehen, glaubt aber auch der Eigentümer nicht. „Das ist kein fertiger Gästestrom, das wäre gelogen“, sagt Winkler.

Mit Grillhofers Rückzug wird in Puch noch ein weiterer Gastronomiebetrieb frei. Nach sechs Saisonen gibt sie auch die Pacht für das Naturbad Puch mit Jahresende ab. Somit wird auch dort eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Im Optimalfall übernimmt die neue Pächterin oder der neue Pächter wieder beide Betriebe, sagt Weißensteins Bürgermeister Harald Haberle (SPÖ).