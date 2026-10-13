Leibnitzer Perchtenlauf kehrt als Krampuslauf zurück

Nach einem Jahr Pause feiert das schaurig-schöne Spektakel am 22. November in der Leibnitzer Innenstadt sein Comeback.

Das groß angekündigte Erntedankfest wurde mangels Finanzierung in letzter Minute abgesagt – dafür feiert in Leibnitz eine andere beliebte Veranstaltung ihr Comeback. Nach einem Jahr Pause findet am Sonntag, dem 22. November, wieder ein Perchtenlauf statt, der allerdings nicht mehr so heißt. Tatsächlich wird die Veranstaltung nunmehr als Krampuslauf beworben.

Geändert hat sich nicht nur der Name, sondern auch das Organisationsteam. Der Freizeit- und Jugendclub Leibnitz hat sich zurückgezogen. Neuer Veranstalter ist der Verein „D‘Grantigen Sulmteifln“ in Kooperation mit der Krampusgruppe „Wagna Teufel“ und der Stadtgemeinde Leibnitz. „Wir freuen uns, dass sich jemand gefunden hat, der dieses schöne Brauchtumsfest wieder organisiert. Seitens der Stadtgemeinde unterstützen wir mit Leistungen durch den Wirtschaftshof, etwa beim Auf- und Abbau der Hütten“, erklärt Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ). Zusätzliche Kosten entstünden dadurch nicht.

© D’Grantigen Sulmteifln Rund 10.000 Besucher werden erwartet

Bis zu 500 Krampusse

Maßgeblich verantwortlich für die Organisation ist Florian Haller, Obmann von „D‘Grantigen Sulmteifln“ mit aktuell mehr als 20 Mitgliedern: „Es haben sich bereits 30 Gruppen aus der ganzen Steiermark angemeldet, wir rechnen mit 450 bis 500 Teilnehmern.“ Auch bei den Besucherzahlen will man an die erfolgreichen früheren Perchtenläufe anknüpfen. „Passt das Wetter, erwarten wir uns gut 10.000 Personen“, so Haller.

© D’Grantigen Sulmteifln Auch der Nikolaus ist mit dabei

Los geht‘s bereits um 15 Uhr mit einem Kinderkrampuslauf, um 17 Uhr startet dann der große Krampuslauf. Die durch Metallgitter abgesicherte Strecke führt von der Post über den gesamten Hauptplatz. Entlang der Strecke gibt es mehrere Verpflegungsstände. Warum aus dem Perchtenlauf der Krampuslauf wurde, erklärt Haller mit dem geschichtlichen Hintergrund: „Um diese Jahreszeit sind bei uns nur Krampusse und keine Perchten unterwegs.“