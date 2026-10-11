Die VIPs schnürten fast alle selbst die Laufschuhe

Florian Kainz führte steirisches „Ryder Cup Team“ zum Sieg – Feuerwehrmänner aus Kirchbach liefen in voller Montur – Stefan Mali blieb beim abschließenden Marathon seines Abenteuers unter vier Stunden.

Der VIP-Bereich des Graz-Marathons ist ohne Zweifel in einer Hinsicht einzigartig: Er füllt sich erst spät so richtig. Das liegt aber nicht am fehlenden Interesse, sondern daran, dass unzählige VIP-Gäste vor dem Gang in die Oper selbst die Laufschuhe schnür(t)en und sich ertüchtigten. So wie auch Florian Kainz: Der Ex-Fußballer bestritt seine Premiere und schaffte dabei im Halbmarathon eine Punktlandung. „Obwohl ich es viel zu langsam angegangen bin, habe ich die Zielzeit geknackt“, schnaufte er. Und die war mit 1:35 Stunden für die 21,1 Kilometer ambitioniert, 1:34:53 Stunden sind wahrlich eine gute Zeit für die Premiere. „Es war anstrengend, sehr anstrengend, aber es war beeindruckend. Ich bin froh, dass ich dabei war.“ Und Kainz will auch weiterhin laufen: „Toll, wie begeistert alle waren. Und für mich ist das nach der Karriere natürlich auch super“, sagte er, der von seiner Familie mit besonderen „Nachrichten“ angefeuert worden war.

© GEPA pictures Die Familie von Florian Kainz feuerte den Ex-Fußballer an

Zudem gab es auch einen Sieg zu feiern: Denn im „Ryder Cup“, dem Duell zwischen der Steiermark und Kärnten, setzte sich Kainz zusammen mit seinen „Teamkollegen“ – dem Grazer Sport-Stadtrat Kurt Hohensinner, Ex-Biathlet und ÖSV-Biathlon-Chef Christoph Sumann und Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt Stremayer – gegen Kärnten durch. Sie alle liefen im Sportgewand – ein Trio hatte sich da die Aufgabe weit schwerer gemacht.

Die drei Feuerwehrleute Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl schmiedeten schon vor zwei Jahren den Plan, in Graz zu laufen. „Da ist sich aber nur der Silvesterlauf daheim ausgegangen“, sagte Ettl, „aber heuer zu Silvester haben wir uns auf Graz eingeschworen.“ Das aber eben in voller Montur und mit Atemschutzflasche. „Die ganze Ausrüstung hat 14 Kilogramm, durchs Schwitzen wird es sogar ein bisserl mehr sein“, schmunzelte er, unterstrich aber: „Wir tun das für den guten Zweck, wir laufen für die steirische Kinderkrebshilfe. Und wir hoffen, dass möglichst viele via unserer Instagram-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach spenden.“

© KLZ/Stefan Pajman Michael Hammer, Thomas Hermann und Jakob Ettl

Seine allerletzten Reserven mobilisierte Stefan Mali auf den finalen Kilometern des Marathons. In den vier Tagen vor dem großen Lauf lief er über insgesamt 200 Kilometer von Stadl an der Mur zur Startnummernausgabe. Mit dem Marathon beendete er sein Abenteuer, und es war ein voller Erfolg. Mit 3:59:14 Stunden unterbot er die magische Vier-Stunden-Marke. „Es war einfach megageil, und ich denke, ich werde es noch einmal machen“, sagte er im Ziel und fügte mit einem Lachen an: „Aber vielleicht laufe ich vorher 500 Kilometer.“ Auch wenn die Muskeln etwas nachließen, hatte er keine Schmerzen. „Der Graz-Marathon ist eine der geilsten Sachen. Überall hast du Leute, die dich anfeuern, und da kann man vom Tempo gar nicht runtergehen, selbst wenn man müde ist.“ Dennoch wird er in den kommenden Tagen die Laufschuhe beiseitestellen.