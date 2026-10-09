Großer Andrang bei der „Weinkost on Tour“ in Voitsberg

Kulinarik-Redakteur Georg Hoffelner und Weinkost-Leiter Arno Bergler begeisterten nicht nur mit der Auswahl der Weine, sondern auch mit vielen Anekdoten.

Wussten Sie, dass unser Schilcher vor allem in Schweden und Norwegen extrem populär ist? Wieso ein 1982er Barolo erst jetzt langsam zur Trinkreife gelangt? Und wo es die teuersten Weine der Welt gibt? Antworten darauf – gespickt natürlich mit großartigen Kostproben – gab die „Weinkost on Tour“, eine Verkostungsreihe der Kleinen Zeitung, die am Mittwoch, 8. Oktober, auch im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Voitsberg gastierte.

Den rund 40 Gästen bot sich ein sowohl unterhaltsamer als auch überaus informativer Abend. Dafür sorgten Kulinarik-Experte und Journalist Georg Hoffellner und Arno Bergler, Leiter der Weinkost am Pogusch und Chef einer prominenten Weinschule in der Südsteiermark. Und es war tatsächlich ein Abend voller Anekdoten. Am Programm standen Schilcher, Weißburgunder, Riesling und Morillon – jeweils die drei Siegerweine der Weinkost am Pogusch wurden kredenzt. Dabei zeigte sich, dass die Verkostungsrunde in Voitsberg häufig mit dem Publikumsergebnis am Pogusch übereinstimmte.

1 / 18 Kleine Zeitung Weinkost in Voitsberg © KLZ / Robert Preis

Dass der Abend so gemütlich und reibungslos ablief, war auch der Unterstützung durch die Weinbauschule Silberberg zu verdanken, deren Direktor Reinhold Holler übrigens auch Leiter der Pogusch-Vorkost ist. Diese findet alljährlich im April statt, 22 professionelle Verkoster reduzieren die 550 eingereichten Weine auf 36 Finalisten in insgesamt zwölf Kategorien. Am Pogusch wird dann die Vorkost-Jury mit der Publikums-Jury ergänzt. „Und jetzt hier bei der Weinkost in Tour quasi eine Test-Verkostung zu machen, ist eine tolle Erfahrung, die mich selbst ein bisserl nervös und aufgeregt macht“, gab Arno Bergler zu. Der Abend lief schließlich mit anregenden Gesprächen aus und war genau das, was sich er und Georg Hoffellner schon eingangs erhofft hatten: Eine Verneigung vor dem steirischen Wein.