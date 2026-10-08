Nach zwei Monaten Komplettumbau hat das „Wörgötter“ in Ligist wieder geöffnet. Florian und Julia Wörgötter servieren Sternemenü und Wirtshausküche jetzt im selben Raum.

Das Erfolgsrezept funktioniert schon seit geraumer Zeit. Das „Wörgötter“ am Marktplatz von Ligist ist bodenständiges Wirtshaus und Michelin-Stern- und Drei-Hauben-Restaurant in einem. Heuer im Sommer entschlossen sich Julia und Florian Wörgötter zu einem Komplettumbau. Das Traditionshaus vereint nun beide Welten in einem gemeinsamen Gastraum. „Wir wollen“, sagen sie, „dass sich die Gäste wohlfühlen, egal ob sie ein Schnitzel essen oder ein Fine Dining-Menü genießen.“ Und die wichtigste Prämisse war und ist weiterhin: „Wir wollen bleiben, wie wir sind.“

Für den Umbau wurden neun vorrangig heimische Unternehmen eingesetzt. Auffallend ist das neue, heimelige Barkonzept im Eingangsbereich. Weitere Highlights des Umbaus: modernes Design mit Holz und hochwertigen Stoffen sowie ein Licht- und Raumkonzept angelehnt an das berühmte Restaurant „Noma“ in Kopenhagen. Im Restaurantbereich – die zweite Bar wurde geschliffen – ist nun mehr Platz und es fehlt nicht an Details, etwa ersteigerte Kunstwerke an der Wand, Guéridons für ein schnelleres Service und kleine Handtaschenablagen für die Gäste.

1 / 11 Ligist 2026: Julia und Florian Wörgötter im umgebauten Restaurant © KLZ / Robert Preis

Insgesamt bietet das Lokal nun Platz für 60 Personen. Wo die beiden Restaurantlinien bisher räumlich voneinander getrennt waren, gibt es jetzt einen gemeinsamen Gastraum. „Wir trennen das bewusst nicht. Wenn einer ein Schnitzel isst und am Nebentisch gibt es sieben Gänge, denkt er sich vielleicht: Nächstes Mal probiere ich das. Oder umgekehrt“, erklärt Florian Wörgötter. Für ihn ist die Verbindung beider Welten wesentlich: „Nur Fine Dining macht uns keinen Spaß – und nur Wirtshaus auch nicht.“ Er ergänzt: „Das Wörgötter ist ein Haus für alle. Uns ist wichtig, dass auch die Einheimischen einfach hereinkommen – auf ein Bier, einen Spritzer oder eine Flasche Wein, ganz egal.“

1 / 14 Julia und Florian Wörgötter im umgebauten Restaurant © Die Abbilderei

Auch auf der Speisekarte wird sich das neue Konzept durchschlagen. „Wir verwenden immer mehr Produkte und Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung“, verrät Florian Wörgötter. Dass das Fine Dining generell noch einmal verfeinert wird, wird auch von der völlig umgebauten Küche, in die der Gast nun auch Einblick hat, unterstützt.

Öffnungszeiten Wirtshaus

Mittwoch bis Sonntag: 11:30 bis 14:00 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 18:00 bis 20:00 Uhr

Business Lunch: Mittwoch bis Freitag, 11:30 bis 13:45 Uhr

3-Gänge-Business-Lunch zusätzlich zur regulären Wirtshauskarte Fine Dining

Donnerstag, Freitag und Samstag:

Beginn um 18:00, 18:30 oder 19:00 Uhr

Reservierung erforderlich

Lange Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte des Hauses begann vor 61 Jahren, als Florian Wörgötters Großeltern ein Tanzlokal eröffneten. 1999 übernahmen seine Eltern, Renate und Matthias Wörgötter, den Betrieb. Sie machten aus der ehemaligen Kult-Disco ein bekanntes Wirtshaus. Vor fünf Jahren kehrte Florian Wörgötter in den elterlichen Betrieb zurück, seit drei Jahren ist auch Julia Wörgötter als Gastgeberin und Sommelière im Restaurant tätig. Innerhalb kürzester Zeit gelang mit dem jungen Gastronomenpaar – das übrigens vor einem Monat am Traunsee geheiratet hat – der Aufstieg zu einem der besten Restaurants der Steiermark. Das Wirtshaus wurde von Michelin mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet, das Fine-Dining-Restaurant mit einem Michelin-Stern sowie drei Hauben (16 Punkte) im Gault&Millau 2026. Insgesamt wurde das Restaurant mit fünf Falstaff-Gabeln bewertet – drei für das Fine-Dining-Restaurant und zwei für das Wirtshaus.