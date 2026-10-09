Geht der Friedensnobelpreis heuer erstmals ins Weltall?

Unter den heißen Favoriten für die Auszeichnung sind neben der internationalen Raumstation die israelisch-palästinensische Organisation PCFF, Julia Nawalnaja – Witwe des in einem Straflager umgekommenen Putin-Gegners Alexei Nawalny – und der internationale Strafgerichtshof.

Die weltweit scharf kritisierte Posse um den letztjährigen Friedensnobelpreis – die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado reichte ihre Medaille entgegen aller Vorgaben huldvoll an den US-Präsidenten Donald Trump weiter – ist noch nicht vergessen, nun steht die neue Vergabe der durchaus kontroversiellen Trophäe erneut an. Frieden ist freilich weiter eine Illusion: 2026 ist und war von großen Kriegsherden geprägt, neben dem bereits im fünften Jahr tobenden russischen Angriff gegen die Ukraine kämpfen die USA seit Ende Februar gegen den Iran.

Für den diesjährigen Friedensnobelpreis gibt es insgesamt 287 Nominierungen (208 Einzelpersonen und 79 Organisationen), darunter stechen vier besonders hervor:

Internationale Raumstation (ISS)

© IMAGO Die internationale Raumstation, ein Paradebeispiel für multinationale Zusammenarbeit im Weltall

Erstmals in der Geschichte der Auszeichnung, die seit 1901 verliehen wird, könnte der Friedensnobelpreis gewissermaßen in den Weltraum gehen: Die bereits seit dem 20. November 1998 betriebene Internationale Raumstation (ISS) gilt vielen als gelebtes Beispiel internationaler Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene. Bis heute waren 26 Nationen (sowie fünf internationale Partnerorganisationen) auf der ISS vertreten – insgesamt über 290 Menschen aus diesen Ländern waren bisher an Bord. Im Augenblick rasen mit ihr elf Astronautinnen und Astronauten um die Erde, nicht zuletzt Russen und Amerikaner, ungeachtet aller geopolitischen Verwerfungen. Besonders bemerkenswert an der ISS ist, dass sie in dieser Form bis heute einzigartig ist – und wohl auch bleiben wird. Die internationale Raumstation dürfte noch bis zum Ende des Jahrzehnts, ein international bestücktes Nachfolgemodell ist nicht geplant. Interessant bleibt die Frage, an wen die Auszeichnung für das orbitale Vorzeigeprojekt konkret überreicht werden könnte.

Julia Nawalnaja

© IMAGO Julia Nawalnaja, Witwe von Alexei Nawalny

Ihr Mann starb im Februar 2024 in einem russischen Straflager unter bis heute nicht aufgeklärten Umständen – Julia Nawalnaja trägt die Fackel des Widerstands gegen das Regime von Russlands Präsident Wladimir Putin mutig im Exil weiter. Die Witwe des in Haft gestorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny, die die politische Arbeit ihres Mannes fortsetzt, geht davon aus, dass dieser nach mehreren misslungenen Anschlägen mit Nervengift getötet wurde. Dass sie nominiert wurde, ist natürlich auch ein posthumer Tribut an Putins einst womöglich gefährlichsten Gegner, Nawalnaja steht aber für sich: Sie ist unter anderem Vorsitzende des Beirats der Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) und leitet als Vorsitzende die Human Rights Foundation. Ihr langfristiges Ziel ist es, zu einer demokratischen Zukunft Russlands beizutragen – und ihre Landsleute aus der anhaltenden, repressiven Lethargie zu reißen. Die Menschenrechtsaktivistin, die an einem geheimen Ort lebt, will eines Tages in ihre Heimat zurückkehren und sagt: „Der beste Weg, keine Angst zu haben, ist, nicht darüber nachzudenken.“

Internationaler Strafgerichtshof (IStGH)

© IMAGO Nicht ohne Kritiker, aber für viele Experten unabdingbar, um Völkerrecht Nachdruck zu verleihen: der IStGH

US-Präsident Trump gilt als erbitterter Gegner des Internationalen Strafgerichtshofs, mehrfach bedachte man den IStGH bereits mit Sanktionen. US-Außenminister Marco Rubio begründete dies mit den Worten, die Institution sei ein „korruptes und in fataler Weise politisiertes“ Gericht, das seine Befugnisse „böswillig missbraucht und sein Mandat überschritten“ habe. Trotzdem oder gerade deshalb findet sich der IStGH heuer unter den Nominierten, bei Experten und Beobachtern gilt er als einer der aussichtsreichen Kandidaten. Laut dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) der Universität Hamburg wäre eine Auszeichnung für den Internationalen Strafgerichtshof „inmitten globaler Krisen und der Missachtung internationaler Regeln ein starkes Signal zur Verteidigung des Völkerrechts und der Menschenrechte.“ Eine Verleihung an den Internationalen Strafgerichtshof würde allerdings viel Kritik heraufbeschwören, insbesondere aus den USA, merkt Friedensnobelpreis-Experte und ehemaliger wissenschaftlicher IFSH-Direktor Michael Brzoska.

Parents Circle – Families Forum

© IMAGO Weiter im Fokus von Friedensbemühungen: Gaza und seine Bewohner

Ob der nach wie vor prekären Lage in Gaza halten Experten wie Brzoska es durchaus für möglich, dass die fünf Mitglieder des vom norwegischen Parlament benannten Wahlkomitees in diesem Jahr den Blick besonders auf den Israel-Palästina-Konflikt richten: „Organisationen, die sich um israelisch-palästinensische Verständigung bemühen, sind etwa der von Eltern von Gewaltopfern auf beiden Seiten getragene ,Parents Circle – Families Forum‘“. Die gemeinsame israelisch-palästinensische Einrichtung wird von über 800 hinterbliebenen Familien gestellt, die durch den Nahostkonflikt direkte Angehörige verloren haben. Die Mitglieder entscheiden sich bewusst gegen den Weg der Rache – vielmehr besuchen bei Treffen jeweils ein israelisches und ein palästinensisches Familienmitglied Schulen, Gemeinden und Gruppen, um ihre persönliche Trauer zu teilen und Räume für Empathie zu öffnen. Sie sehen Versöhnung als Grundvoraussetzung für einen dauerhaften Frieden. Brzoska vom IFSH zählt im Zusammenhang mit dem Kriegsherd zudem die ebenfalls nominierte Menschenrechtsorganisation B’Tselem und den Friedensaktivisten David Dean Shulman zu den diesjährigen Favoriten.