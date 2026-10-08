Für seine letzte Mahlzeit hat Hollywoodstar Matthew McConaughey ganz besondere Wünsche. Darunter ist auch ein Pastagericht aus Kroatien.

Was würde man essen, wenn es die allerletzte Mahlzeit wäre? Mit dieser Frage wurde Oscarpreisträger Matthew McConaughey in der YouTube-Serie „Last Meals“ des Kanals „Mythical Kitchen“ konfrontiert. Neben amerikanischen Klassikern schaffte es auch ein Gericht aus der bei Urlaubern beliebten kroatischen Region Istrien auf die Wunschliste des 56-Jährigen.

Dabei handelt es sich um Tonnarelli-Pasta mit roten Gambero-Rosso-Garnelen, Kaffeecreme und brauner Butter aus dem Restaurant Meneghetti in Bale, Istrien. McConaughey hatte das Restaurant bereits 2022 gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves besucht und dort ein Degustationsmenü probiert. Besonders die ungewöhnliche Pastakreation ist ihm offenbar in Erinnerung geblieben.

YouTube-Serie „Last Meals“

Auch vier Jahre später hat der Schauspieler das Gericht nicht vergessen. In der am 1. Oktober veröffentlichten Folge der YouTube-Serie wählte er Pasta als einen der Gänge seiner fiktiven Henkersmahlzeit. Neben dieser kroatischen Spezialität stehen vor allem amerikanische Klassiker auf seiner Wunschliste. Aber auch der selbst gemachte Krautsalat seiner Frau Camila darf nicht fehlen.

Diese Gerichte stehen auf McConaugheys Wunschliste

Gebratenes Bologna-Wurst-Sandwich aus Tennessee

Klassischer Cheeseburger mit Käse, Gurken, Tomaten, Mayonnaise und Ketchup

Krautsalat seiner Frau Camila, ohne Mayonnaise

Thunfischsalat von Judy’s Deli in Beverly Hills

Pasta Bolognese aus dem Hotel Cleveland

Wurst mit Jalapeño-Maiscreme von Opie’s Barbecue in Texas

Tonnarelli-Pasta mit roten Garnelen, Kaffeecreme und brauner Butter aus dem Restaurant Meneghetti in Istrien

Pavlova mit frischen Erdbeeren und Vanilleeis aus einem Restaurant auf einer griechischen Insel

Als Getränke würde sich der Hollywoodstar eine Margarita und Tequila auf Eis gönnen.