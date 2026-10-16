Aus der eigenen Küche zum preisgekrönten Chili-Startup

Carina und Christof Ziegler aus Graz zeigen mit Chiliöl-Kreationen international auf. Aber auch zuhause. Das Startup steht stellvertretend für den aufblühenden Styrian Food Hub.

Die wichtigsten Zutaten in dieser Geschichte über ein steirisches Food-Startup sind unerwartete Entwicklungen und einschneidende Wendungen. Bei einem Auslandssemester in China schreibt Christof Ziegler gewissermaßen den Prolog. Dort hat es ihm das Chiliöl angetan. Zurück in Europa findet er nichts Vergleichbares. Mit Carina Ziegler, seiner Frau, beginnt er in der eigenen Küche zu experimentieren.

Das Ergebnis ist Chilicrunch, ein knuspriges Würzöl aus Chili und Gewürzen, „europäisch interpretiert“. Das Versprechen: „Ein Löffel davon wertet jedes Gericht auf.“ Die „Panscherei“ (Christof Ziegler) deckt den Eigenbedarf und jenen von Freunden, doch weil die Nachfrage steigt, schwebt Carina Ziegler bald mehr vor. Nach einem schweren Unfall mit dem Rennrad schreibt sie das nächste Kapitel. Während ihrer Rekonvaleszenz widmet sie sich intensiv dem „Chili-Projekt“. 2023 gründet sie das Unternehmen Czilli, im Firmennamen stecken die Initialen des Ehepaares. Er ist studierter Maschinenbauer, sie Sportlehrerin – daran, einmal ein Food-Startup aufzubauen, hatte das Paar nie gedacht.

Ein siegreiches Jahr

Heuer zeigt sich, es war der richtige Weg. Czilli räumt bei den European Hot Sauce Awards, einem Branchenwettbewerb, auf Anhieb zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen ab. Außerdem gewinnen sie heuer die Masterclass des Styrian Food Hub. Die Teilnehmer tüfteln sechs Monate lang an neuen Produkten und Verfahren. Bei Carina und Christof Ziegler ist es das Czilli Vulcano. Der Chilicrunch wird mit Schinkenchips verfeinert, ein Nebenprodukt der Prosciuttoerzeugung, wie die Zieglers erklären. „Die perfekte Anwendung für uns.“

1 / 2 Carina und Christof Ziegler mit Chilicrunch © Czilli

Czilli steht beispielhaft für die Aufbruchstimmung in der steirischen Lebensmittelwirtschaft. Die einmal im Jahr stattfindende Masterclass des Food Hub ist dabei so etwas wie das Sahnehäubchen für die junge Innovatorenszene. „Entscheidend ist, eine Idee so lange zu schärfen, bis Produkt, Zielgruppe, Herstellbarkeit und Marktpotenzial zusammenpassen“, erklärt Susanne Urschler, Leiterin des von der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG ins Leben gerufenen Clusters. Er ist stark wachsend und soll noch heuer die Marke von 100 Mitgliedsbetrieben erreichen. Ganz aktuell: Die Masterclass wurde vom Wirtschaftsministerium mit dem Cluster-Impulspreis ausgezeichnet.

Die Sieger der Masterclass 2026 1. Platz: Czilli e.U (Carina und Christof Ziegler/Czilli Vulcano)

2. Platz: Bio Müsli V.K. GmbH (Andreas Lercher und Verena Klamm/Chia Bowl)

3. Platz: Estyria Naturprodukte GmbH (Lena Pfeiffer und Elisabeth Mittelbach-Krenn/Kürbiskernmus)

Generell zeigt die steirische Lebensmittelproduktion derzeit auf. Im ersten Halbjahr 2025, es sind die jüngsten Zahlen, kletterte der Wert der Warenexporte um über 83 Prozent auf 133 Millionen Euro hinauf. Lebensmittelgewerbe und -industrie beschäftigen in der Steiermark fast 12.500 Menschen.

5000 Gläser per Hand

Das Kapitel Export ist bei Czilli noch nicht geschrieben. Obwohl der European Hot Sauce Award bereits ausstrahlt. „Ein Koch aus Sizilien hat sich auf unseren Erfolg hin gemeldet und geordert“, berichtet Christof Ziegler. Derzeit gilt es, das Vertriebsnetz im Inland zu knüpfen. Erster Abnehmer war der Grazer Brötchenprimus Frankowitsch, der außerdem eine Küche für die Abfüllung der Gläser zur Verfügung stellt. Auch das Fachl, Mosshammer und der Sparkaufmann St. Ruprecht an der Raab führen die mild-scharfen Chiliöle aus der Steiermark. Die Basis bildet der eigene Onlineshop.

Rund 5000 Gläser werden die Zieglers heuer abfüllen, und das zur Gänze manuell. „Jedes Glas geht durch unsere Hände“, erzählt Carina Ziegler. Für die beiden ist das kein Widerspruch zum angepeilten Wachstum. „Mehr zu machen wäre jederzeit möglich. Wir wollen aber organisch wachsen.“