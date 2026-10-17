„Sie drohten unserer Mitarbeiterin mit dem Tod“: Steirer im Ebola-Einsatz

Ebola breitet sich in der Demokratischen Republik Kongo rasant aus. Doch die Helfer kämpfen nicht nur gegen ein tödliches Virus, sondern auch gegen Misstrauen, Verschwörungsmythen und offene Gewalt. Der steirische Einsatzleiter Christoph Friedl berichtet von einer dramatischen Lage.

Ein Hygienemitarbeiter kontrolliert Kleidung und Bettwäsche einer Familie. Er entscheidet, welche Gegenstände aus Sicherheitsgründen vernichtet werden müssen und welche die Familie behalten darf

Wenn die Männer und Frauen der Seuchenbekämpfung in ihrer Vollkörperschutzkleidung in die Dörfer kommen, werden sie ständig von Misstrauen und Argwohn begleitet. Denn die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo kämpfen gegen den bisher schwersten Ebola-Ausbruch des Landes. Und das macht ihnen Angst. Die Epidemie wurde Mitte Mai ausgerufen, begann jedoch vermutlich Monate früher.

In dem zentralafrikanischen Land wurden bisher mehr als 9000 Fälle und über 4300 Tote im Zusammenhang mit der seltenen Bundibugyo-Spezies des Virus verzeichnet. Selten ist dabei das ausschlaggebende Wort. Denn obwohl die Bundibugyo-Spezies seit 2007 bekannt ist, haben die Tests nicht auf diese Art des Virus angesprochen.

„Ausbruch wurde zu spät erkannt“

Wieso dieser Ebola-Ausbruch so weitreichend ist, habe mehrere Gründe, weiß Florian Krammer, Leiter des interuniversitären Ignaz-Semmelweis-Instituts und des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge an der MedUni Wien. „Der Ausbruch wurde zu spät erkannt, man kann ihn nicht gut bekämpfen, weil das Gebiet des Ausbruchs eine Konfliktregion ist und wir noch keine Impfstoffe haben bzw. Therapie, die genau gegen diese Ebolaspezies wirken“, sagt der Steirer zur Kleinen Zeitung.

© APA Virologe Florian Krammer

Gegen das in dieser Region häufig vorkommende Ebola-Zaire-Virus, eine andere Spezies, gibt es schon Impfstoffe. Einer dieser wurde auch auf seine Wirksamkeit gegen Bundibugyo getestet. Neue Daten deutscher Forschender wurden nun im Fachmagazin „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht. Demnach löst dieser beim Menschen auch eine T-Zell-Immunantwort gegen das Bundibugyo-Virus aus. Noch ist es aber Gegenstand weiterer Untersuchungen, wie weitreichend dieser Schutz ist. Auch andere Vakzine sowie Antikörper, die speziell auf dieses seltene Ebolavirus abzielen, sind in Entwicklung. Doch bis zu einer etwaigen Zulassung wird noch einiges an Zeit vergehen.

Mortalität liegt bei 50 Prozent, aber keine Ansteckung über Aerosole

Wertvolle Zeit, denn Bundibugyo erweist sich als äußerst gefährlich. Die Mortalität liegt in der Krisenregion bei fast 50 Prozent. „Um sich anzustecken, braucht es aber engen Kontakt mit Erkrankten bzw. mit Körperflüssigkeiten“, erklärt Krammer. Eine Übertragung über feine Aerosole in der Luft, wie wir das von Sars-CoV-2 kennen, gibt es in diesem Fall nicht.

Die Sicherheitsmaßnahmen sowie die Schutzkleidung des medizinischen Personals seien auch nicht ausschließlich der Infektiosität des Virus geschuldet. „Der Grund für die Sicherheitsvorkehrungen ist, dass man, wenn man sich infiziert – was gar nicht so leicht passiert –, eine schwere Erkrankung entwickelt, die zu einem hohen Prozentsatz tödlich endet.“

Doch es ist nicht nur die Angst vor der Krankheit, die umgeht. Behörden und Hilfsorganisationen kämpfen auch gegen die Furcht und Wut, die sich gegen sie selbst richten. Denn rund um das Virus ranken sich Aberglaube, Fehlinformationen und Verschwörungsmythen. Ende September wurde gar der kongolesische Politiker Marie-Célestin Karondwa zu Tode geprügelt, nachdem er im Radio auf den Ebola-Ausbruch in Butembo – einem neuen Hotspot – aufmerksam gemacht und für Präventionsmaßnahmen gegen die Krankheit geworben hatte.

© AP/Sebastien Kitsa Musayi Marie-Célestin Karondwa wurde getötet, nachdem er über Ebola-Prävention gesprochen hatte

Karondwas Tod folgte auf eine Reihe von Angriffen auf medizinisches Personal und Behandlungszentren, die durch Gerüchte und Fehlinformationen über die Krankheit sowie durch Misstrauen gegenüber den Einsatzkräften im Gesundheitswesen angeheizt wurden.

© Ärzte Ohne Grenzen Bei Christoph Friedl, Projektkoordinator bei Ärzte ohne Grenzen, laufen alle organisatorischen Fäden der Hilfsorganisation vor Ort zusammen. Zudem ist er direkt für die Sicherheit seines Teams verantwortlich.

Die Angst ist immer dabei

Auch der Steirer Christoph Friedl, Projektkoordinator bei Ärzte ohne Grenzen, der seit August in den betroffenen Gebieten im Kongo unterwegs ist, kennt diese Problematik. Durch tief sitzendes Misstrauen, Fehlinformationen und Aberglauben schlage die Haltung der Bevölkerung gegenüber den Helfern oft von fehlender Kooperation in offene Aggression um, berichtet Friedl.

Ersthelfer und Gesundheitspersonal stehen konkreten Drohungen gegenüber. Einer Sicherheitsmitarbeiterin unseres Gesundheitszentrums wurde beispielsweise von Männern aus ihrer eigenen Gemeinschaft mit dem Tod gedroht, sollte sie ihre Arbeit nicht aufgeben. — Christoph Friedl, Projektkoordinator bei Ärzte ohne Grenzen

Infektionen werden verheimlicht

„Ersthelfer und Gesundheitspersonal stehen konkreten Drohungen gegenüber. Einer Sicherheitsmitarbeiterin unseres Gesundheitszentrums wurde beispielsweise von Männern aus ihrer eigenen Gemeinschaft mit dem Tod gedroht, sollte sie ihre Arbeit nicht aufgeben“, erzählt der Mürztaler. Aus Angst vor einer Einweisung in ein Ebola-Behandlungszentrum würden zahlreiche Erkrankte medizinische Hilfe meiden. Familien verheimlichten Infektionen und versuchten, Kranke selbst zu behandeln. Dadurch blieben viele Fälle unentdeckt, während sich das Virus innerhalb der Familien weiterverbreite.

Ein einziger Krankenwagen innerhalb von 100 Kilometern

Dabei ist die Lage ohnehin auf mehreren Ebenen prekär. „Dies ist der am schnellsten wachsende Ebola-Ausbruch aller Zeiten“, sagte etwa der stellvertretende Leiter des Welternährungsprogramms (WFP), Carl Skau. In weiten Teilen der Demokratischen Republik Kongo sei das Gesundheitssystem völlig unterfinanziert, berichtet Friedl. Es fehle nicht nur an medizinischem Personal, sondern auch an Laborfachkräften, Fahrzeugen, Treibstoff und funktionierenden Kommunikationsmitteln. In manchen Regionen sei es kaum möglich, Verdachtsfälle zu erfassen und Laborergebnisse rechtzeitig zu übermitteln. „Wir sind momentan in einem Gebiet, das sich über 100 Kilometer erstreckt. Es gibt einen einzigen Krankenwagen“, betont der Projektkoordinator.

Besonders eklatant zeigt sich der Unterschied in den Möglichkeiten der Behandlung, wenn man betrachtet, wie ein US-amerikanischer Arzt, der sich bei der Versorgung von Patienten mit Ebola angesteckt hatte und im Mai 2026 an die Berliner Charité ausgeflogen wurde, versorgt wurde. In Berlin wurde er auf einer Sonderisolierstation mit einer experimentellen Therapie behandelt. 22 Tage nach Symptombeginn konnte er entlassen werden. „Auch in Berlin wurden verschiedene Ansätze probiert“, erklärt Krammer. All diese Möglichkeiten habe man in den betroffenen Krisenregionen aber kaum.

Ausbreitung vor allem in den Südsudan wäre dramatisch

Besonders besorgt zeigt sich Friedl über eine mögliche Ausbreitung der Epidemie in den benachbarten Südsudan. Das Land verfüge ebenso wie die Demokratische Republik Kongo über ein massiv unterfinanziertes Gesundheitssystem und sei zusätzlich von bewaffneten Konflikten betroffen. Eine Ausbreitung dorthin hätte daher verheerende Folgen.

Eine Gemengelage, die auch für die Hilfsmitarbeiter eine große Herausforderung darstellt. Für die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen gelten strenge Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Räume würden täglich mit Chlor gereinigt, Berührungen möglichst vermieden und das Personal regelmäßig geschult. Dennoch bleibe immer ein Restrisiko, sich selbst mit Ebola zu infizieren. „Wir versuchen, das Risiko bestmöglich zu reduzieren. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Mit diesem Wissen gehen wir in den Einsatz.“