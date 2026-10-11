Kaiserenkel Karl Habsburg: „Nostalgie ist nicht meine Sache"

Wien an einem sonnigen Morgen im Oktober. Die Stadt erwacht noch aus dem Schlaf. Karl Habsburg ist längst auf den Beinen. Gutgelaunt erscheint der Kaiserenkel zum Treffen im Café Landtmann. Seitdem sein Lebensmittelpunkt nicht mehr in Salzburg liegt, pendelt der 65-Jährige zwischen Wien und der kriegsgeplagten Ukraine, wo er sich geschäftlich und humanitär engagiert. Das Oberhaupt des Hauses Habsburg-Lothringen hat einen dicht getakteten Tag. Gefrühstückt wird zwischen Frage und Antwort klassisch wienerisch: ein Einspänner und ein Kipferl.

Die Einstiegsfrage lautet nicht, wie Sie angesprochen werden wollen. Überrascht Sie das? KARL HABSBURG: Hätten Sie mich danach gefragt, wäre ich nicht verwundert gewesen.

Warum wird Ihnen die Frage hierzulande immer noch gestellt? In Österreich haben akademische und Beamtentitel eine lange Tradition und verleihen einen gewissen Status.

Sie sind aber nicht Hofrat. Ja, mein Fall ist anders gelagert. Ich bin in Österreich als Karl Habsburg-Lothringen registriert. Das ist für mich ganz klar und steht auch in meinem Pass so drinnen. Ansonsten firmiere ich häufig als Karl von Habsburg.

Stört es Sie, dass Sie sich in Österreich nicht so nennen dürfen? Das ist eine Konsequenz des Ersten Weltkriegs. Nach 1918 wollte man mit der Vergangenheit aufräumen, von der man gleichzeitig bis heute lebt.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie durch Wien spazieren und die Hofburg sehen, den Stephansdom, Schönbrunn? Es bewegt mich genauso, wie es einen Touristen bewegt.

Im Ernst? Naja, vielleicht blicke ich mit etwas mehr historischem Wissen darauf und im Bewusstsein, was meine Vorfahren geleistet haben. Aber ich habe nicht in dieser Zeit gelebt. Ich gehöre nur der Erkenntnisgeneration an.

Seit einem Monat sind in Kanada die verschollenen Habsburg-Juwelen ausgestellt. Sie waren schon dort. Wie war es? Die Ausstellung gefällt mir sehr, vor allem der Teil, der sich mit meiner Großmutter Zita befasst, den Jahren der Verfolgung durch die Nazis, des Exils und der Zuflucht in Kanada. Am meisten berührt hat es mich, das Goldene Vlies zu sehen, das mein Großvater, Kaiser Karl, auf dem Totenbett in Madeira getragen hat.

Und die Juwelen, allen voran der Florentiner, was hat ihr Anblick in Ihnen ausgelöst? Ich kann mit Juwelen prinzipiell wenig anfangen. Sie haben für mich in erster Linie historische Bedeutung. Aber es gibt schon ganz besondere Stücke. In Québec ist auch eine Uhr von Marie-Antoinette ausgestellt, die in einen Smaragd eingearbeitet ist. Die ist einfach nur schön.

Bedauern Sie, dass die Uhr nicht in Österreich zu sehen ist? Ich bin froh, dass es die Schau überhaupt gibt, nachdem ich erst vor Kurzem von der Existenz dieser Objekte erfahren habe.

Viele bezweifeln das. Wissen Sie, wie wurscht mir das ist? Ich weiß, es ist schwer verdaulich. Aber es ist nun einmal wirklich so. Das Witzige ist, dass es mir in der Familie alle sofort geglaubt haben. Vielleicht haben manche Leute mit ihren Familien da mehr Schwierigkeiten. Ich habe sie nicht, und ich bin froh darüber, dass das mit dem Schmuck so funktioniert hat, ja erkenne auch die Logik darin.

Sie betonen gern, dass Sie österreichischer Patriot sind. Gehört der Schatz nicht nach Wien? Darauf habe ich keinen Einfluss. Die Objekte wurden in einen Trust eingebracht. Ja, ich bin österreichischer Patriot. Ich bin aber auch europäischer Patriot. Ich muss meinen Patriotismus nicht auf ein Land beschränken.