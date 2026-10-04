„Und dann fuhr der Wind durch mein Haar“
Elnas Ghorbani war 14 Jahre alt, als sie das Kopftuch ablegte. Hier erzählt die Studentin, warum sie sich als Erste ihrer Familie dazu entschloss und wie ihr Umfeld darauf reagierte.
lnas Ghorbani ist in zwei Welten daheim. Die Grenzen überschreitet die junge Frau mit spielerischer Leichtigkeit. Nach einer bewegten Kindheit in Afghanistan und im Iran kam sie im Alter von zwölf Jahren nach Österreich, wo die Familie in der Nähe von Graz ein neues Zuhause fand. Die alte Heimat hat sie nicht vergessen. Die Versklavung der Frauen durch die Taliban erfüllt die 23-Jährige mit Zorn und Trauer. Zum Interview in der Redaktion der Kleinen Zeitung kommt sie im braunen Blazer mit offenem Haar. Ein klares Statement.
Seit kurzem gilt an Österreichs Schulen ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Schikane oder überfällige Maßnahme?
ELNAS GHORBANI: Ich halte das Verbot im Grundsatz für richtig. Es ist ein wichtiger Schritt zum Schutz von Mädchen im Kindesalter, die dem Druck ihrer Eltern ausgesetzt sind. Ich denke aber, eine Beschränkung auf die Volksschule hätte wohl genügt.
Warum hätte es das?
Mit sechs, sieben, acht Jahren kann man das Kopftuch noch nicht in seiner ganzen Tragweite erfassen. Man macht, was einem daheim von der Mutter, den älteren Schwestern und den Tanten als Normalität vorgelebt wird. Von einer freien Entscheidung kann nicht die Rede sein. Jedes Mal, wenn ich in der Früh kleine Mädchen mit Kopftuch auf dem Weg in die Schule sehe, denke ich mir, das gehört sich nicht. Die wissen doch gar nicht, was sie tragen. Und gut möglich, dass sie sich damit nicht wohlfühlen in der Schule, in der Klasse. Aber später dann, mit zwölf, dreizehn, kommt man in ein Alter, wo man schon selber bestimmen will, was man anzieht, und was nicht. Und das macht ein Verbot so schwierig.
Was genau ist schwierig?
Das Kopftuch kann bei aller Problematik durchaus auch ein Zeichen der Selbstbehauptung sein. Auf der Straße kann man immer häufiger junge muslimische Frauen sehen, die es wie ein modisches Accessoire tragen.
Sie meinen, das Tuch kann beides sein: Symbol des Zwanges und der Selbstbestimmung?
Das Verbot soll junge Mädchen in ihrer freien Entfaltung schützen, aber was ist mit denen, die sich ab einem gewissen Alter bewusst für das Kopftuch entscheiden? Sie werden mit denen, die es gegen ihren Willen tragen, in eine Schublade gesteckt. Dabei hat das Kopftuch viele Bedeutungen. Viele tragen es aus religiösen Gründen, andere als Ausdruck von Zugehörigkeit.
Zugehörigkeit wozu?
Zu einer Kultur, zum Land, aus dem man ursprünglich kommt.
Wie war das bei Ihnen?
Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern vor den Taliban aus Afghanistan in den Iran geflohen. Mit sechs wurde ich in Teheran eingeschult. Wir mussten Uniform tragen und Kopftuch. Niemand hat das hinterfragt. Es war so vorgeschrieben. Ich erinnere mich aber noch daran, wie wir uns jeden Tag nach der Schule das Tuch vom Kopf gerissen haben. In Österreich dagegen setzen es sich manche Mädchen auf, kaum dass sie zu Mittag aus der Schule draußen sind. Da denke ich mir, eigenartig, wie das Leben so spielt.
Sie haben selber lange das Kopftuch getragen. Warum haben Sie es abgelegt?
In meiner Familie hat das Kopftuch einfach dazugehört. Doch je länger wir in Österreich lebten, desto mehr fühlte ich mich davon eingeengt. Jedes Mal, wenn ich einen Raum betrat, waren da diese komischen Blicke. In der Schule fragten mich die Lehrer, ob ich das Tuch freiwillig trage, und ich musste mich bei jeder Gelegenheit dafür rechtfertigen. Ich war diejenige, die anders aussieht, und sehr bald wurde mir bewusst, dass ich auch wirklich anders behandelt wurde als meine gleichaltrigen Freundinnen. Man begegnete mir mit Vorurteilen. Noch gut erinnere ich mich, wie schwierig es war, mit Kopftuch in der Neuen Mittelschule einen Praktikumsplatz zu finden.
Was waren das für Vorurteile?
Ein Beispiel: Ich bin eher extrovertiert. Weil man das einer Kopftuchträgerin aber offenbar nicht zutraut, wurde ich von vielen für schüchtern erklärt. In der Klasse haben sie über mich geredet, mich angesprochen haben aber nur wenige. Und die Lehrer waren mit Schuldzuweisungen schneller bei der Hand als bei anderen. So empfand ich es jedenfalls. Als ich dann auf das Gymnasium gewechselt bin, habe ich mir gesagt, Schluss, ich will das nicht mehr, und habe das Kopftuch abgelegt.
Ich war diejenige, die anders aussieht, und sehr bald wurde mir bewusst, dass ich auch wirklich anders behandelt wurde als meine gleichaltrigen Freundinnen.
Ist Ihnen das leichtgefallen?
Im Gegenteil, es war für mich ein sehr schwieriger Entschluss. Ich habe das Kopftuch ja jahrelang getragen und dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Ich war damit die Erste in meiner Familie, und ich habe monatelang gebraucht, um mich an die neue Situation zu gewöhnen. Eine Zeit lang habe ich das Tuch noch bei Familienfeiern angelegt, um mir Debatten zu ersparen. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, ich will kein Doppelleben mehr führen. Ich war voller widersprüchlicher Gefühle.
Welche Gefühle denn?
Einerseits war das Tuch für mich ein letztes Stück alte Heimat, von dem ich mich trennte, und es gab Augenblicke, da überfiel mich die Furcht, nicht mehr zu meiner Familie zu gehören. Im Bus hatte ich das Gefühl, alle starren mich an. Ich kam mir nackt vor. Auf der anderen Seite war ich stolz, zu Hause Pionierin zu sein. Meine ältere Schwester trug das Kopftuch damals noch, auch meine Mutter und die Tanten. Es abzulegen mag vielen banal erscheinen. Für meine Familie war es eine große Sache, und ich empfand es irgendwie schon als feministischen Akt, nicht zuletzt, weil wir täglich in den Nachrichten mitbekamen, wie übel den Frauen in Afghanistan mitgespielt wird. Den Moment, als es so weit war, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich löste das Tuch vom Kopf, und dann fuhr der Wind durch mein Haar.
Wie hat Ihre Familie reagiert?
Meine Eltern sind nicht so streng. Aber mir war klar, dass es für sie ein Schock sein würde. Also habe ich sie vorbereitet und ihnen meine Motive dargelegt. Ich habe ihnen von meinen Schwierigkeiten mit dem Kopftuch erzählt. Dass ich eine höhere Schule besuchen, studieren und eines Tages einen guten Job haben will. Am Ende haben sie meine Wahl akzeptiert. Anderen in der Verwandtschaft ist das schwerer gefallen. Es hat eine Zeit gebraucht, bis meine Tanten sich daran gewöhnt haben. Aber ich hatte nun ja die Unterstützung meiner Eltern. Dem Großvater in Afghanistan und dem Onkel im Iran traue ich es mir allerdings bis heute nicht zu erzählen, obwohl ich weiß, dass beide es wissen. Aber wir reden nicht darüber.
Hat Ihr Vorbild Schule gemacht?
In meiner Familie wussten sie bis dahin gar nicht, was heißt es, wenn ein Mädchen kein Kopftuch trägt. Ich habe ihnen bewiesen, dass es keinen Unterschied macht. Ich bin immer noch die Elnas, die ich davor war. Mittlerweile haben viele in der Verwandtschaft das Kopftuch abgelegt, auch meine Mutter trägt es nur mehr situativ.
Und die Furcht, sich zu entfremden, hat sie sich bewahrheitet?
Das Schöne meiner Herkunftskultur zieht mich nach wie vor in den Bann. Die Kunst, die Schrift, die Lieder, da fühle ich mich ganz als Afghanin. Zugleich hat das Leben in einem Rechtsstaat wie Österreich meine Ablehnung des Hässlichen verstärkt, der Entrechtung der Frauen in meiner alten Heimat. Sie dürfen nicht reden, nicht singen, nicht zur Schule gehen und selbst die medizinische Notversorgung wird ihnen verweigert, wenn der Arzt ein Mann ist. Dieses Unrecht beschäftigt mich fast täglich. Jedes Mal, wenn ich Lernstress habe, denke ich mir, er ist eigentlich etwas Schönes. Den Frauen in Afghanistan wird das Recht auf Bildung vorenthalten.
Eine Frage noch: Können Sie sich vorstellen, jemals wieder das Kopftuch anzulegen?
Aus heutiger Sicht schließe ich das aus. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Wenn, dann müsste das aus freien Stücken und aus eigener tiefster Überzeugung geschehen.
Zur Person
Elnas Ghorbani, geboren 2002, wuchs in Afghanistan und im Iran auf, von wo sie mit ihrer Familie im Jahr 2015 nach Österreich flüchtete. 2022 maturierte sie am Gymnasium der Ursulinen in Graz. Heute studiert sie Biomedical Engineering an der Technischen Universität Graz und jobbt daneben als Mitarbeiterin beim Österreichischen Integrationsfonds.