„Und dann fuhr der Wind durch mein Haar“

lnas Ghorbani ist in zwei Welten daheim. Die Grenzen überschreitet die junge Frau mit spielerischer Leichtigkeit. Nach einer bewegten Kindheit in Afghanistan und im Iran kam sie im Alter von zwölf Jahren nach Österreich, wo die Familie in der Nähe von Graz ein neues Zuhause fand. Die alte Heimat hat sie nicht vergessen. Die Versklavung der Frauen durch die Taliban erfüllt die 23-Jährige mit Zorn und Trauer. Zum Interview in der Redaktion der Kleinen Zeitung kommt sie im braunen Blazer mit offenem Haar. Ein klares Statement.

Seit kurzem gilt an Österreichs Schulen ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Schikane oder überfällige Maßnahme? ELNAS GHORBANI: Ich halte das Verbot im Grundsatz für richtig. Es ist ein wichtiger Schritt zum Schutz von Mädchen im Kindesalter, die dem Druck ihrer Eltern ausgesetzt sind. Ich denke aber, eine Beschränkung auf die Volksschule hätte wohl genügt.

Warum hätte es das? Mit sechs, sieben, acht Jahren kann man das Kopftuch noch nicht in seiner ganzen Tragweite erfassen. Man macht, was einem daheim von der Mutter, den älteren Schwestern und den Tanten als Normalität vorgelebt wird. Von einer freien Entscheidung kann nicht die Rede sein. Jedes Mal, wenn ich in der Früh kleine Mädchen mit Kopftuch auf dem Weg in die Schule sehe, denke ich mir, das gehört sich nicht. Die wissen doch gar nicht, was sie tragen. Und gut möglich, dass sie sich damit nicht wohlfühlen in der Schule, in der Klasse. Aber später dann, mit zwölf, dreizehn, kommt man in ein Alter, wo man schon selber bestimmen will, was man anzieht, und was nicht. Und das macht ein Verbot so schwierig.

Was genau ist schwierig? Das Kopftuch kann bei aller Problematik durchaus auch ein Zeichen der Selbstbehauptung sein. Auf der Straße kann man immer häufiger junge muslimische Frauen sehen, die es wie ein modisches Accessoire tragen.

Sie meinen, das Tuch kann beides sein: Symbol des Zwanges und der Selbstbestimmung? Das Verbot soll junge Mädchen in ihrer freien Entfaltung schützen, aber was ist mit denen, die sich ab einem gewissen Alter bewusst für das Kopftuch entscheiden? Sie werden mit denen, die es gegen ihren Willen tragen, in eine Schublade gesteckt. Dabei hat das Kopftuch viele Bedeutungen. Viele tragen es aus religiösen Gründen, andere als Ausdruck von Zugehörigkeit.

Zugehörigkeit wozu? Zu einer Kultur, zum Land, aus dem man ursprünglich kommt.

Wie war das bei Ihnen? Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern vor den Taliban aus Afghanistan in den Iran geflohen. Mit sechs wurde ich in Teheran eingeschult. Wir mussten Uniform tragen und Kopftuch. Niemand hat das hinterfragt. Es war so vorgeschrieben. Ich erinnere mich aber noch daran, wie wir uns jeden Tag nach der Schule das Tuch vom Kopf gerissen haben. In Österreich dagegen setzen es sich manche Mädchen auf, kaum dass sie zu Mittag aus der Schule draußen sind. Da denke ich mir, eigenartig, wie das Leben so spielt.

Sie haben selber lange das Kopftuch getragen. Warum haben Sie es abgelegt? In meiner Familie hat das Kopftuch einfach dazugehört. Doch je länger wir in Österreich lebten, desto mehr fühlte ich mich davon eingeengt. Jedes Mal, wenn ich einen Raum betrat, waren da diese komischen Blicke. In der Schule fragten mich die Lehrer, ob ich das Tuch freiwillig trage, und ich musste mich bei jeder Gelegenheit dafür rechtfertigen. Ich war diejenige, die anders aussieht, und sehr bald wurde mir bewusst, dass ich auch wirklich anders behandelt wurde als meine gleichaltrigen Freundinnen. Man begegnete mir mit Vorurteilen. Noch gut erinnere ich mich, wie schwierig es war, mit Kopftuch in der Neuen Mittelschule einen Praktikumsplatz zu finden.