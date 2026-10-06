Trüffelweine 2026: Diese Weine haben die Jury überzeugt

In Graz wurden jetzt aus rund 50 Einreichungen die drei steirischen Trüffelweine 2026 gekürt. Eine 17-köpfige Jury verkostete blind – und kürte drei ziemlich unterschiedliche Sieger.

Erdige Knolle trifft steirische Flasche: Beim Finale der Trüffelwein-Wahl machten Grauburgunder, Gewürztraminer und Morillon das Rennen. Freuen durfte sich auch Kulinarium-Legende Reinhard Grundner, Weinhoheit Cäcilia Skoff, GF Wein Steiermark Martin Palz, GF Graz Tourismus Dieter Hardt-Stremayr und Stadtrat René Apfelknab.

Trüffel sind kulinarisch nicht gerade für Zurückhaltung bekannt. Erdige Aromen, ordentlich Wumms am Gaumen – und schon so mancher Wein, der solo noch große Töne gespuckt hat, wird daneben erstaunlich kleinlaut. In Graz wurde deshalb wieder jene steirische Dreierkette gesucht, die mit der Edelknolle nicht nur auskommt, sondern im Idealfall sogar besser wird.

Rund 50 steirische Weine wurden heuer für die Wahl zum „Trüffelwein 2026“ eingereicht. Gesucht waren Orts- und Riedenweine mit Eleganz, Feinheit und Finesse aus den Jahrgängen 2023 oder älter. Besonders im Blick: Riesling, Grauburgunder, Traminer und Morillon beziehungsweise Chardonnay. Eine Fachjury reduzierte das Feld zunächst auf zehn Finalisten, ehe am 6. Oktober am Grazer Schlossberg eine 17-köpfige Jury zur finalen Blindverkostung antrat.

© Georg Hoffelner Weinbau Frühwirth, Peter Skoff – Domäne Kranachberg und das Weingut Repolusk dürfen ihre Flaschen 2026 mit dem Titel Trüffelwein schmücken.

Das Ergebnis ist durchaus abwechslungsreich: Weinbau Frühwirth, Peter Skoff – Domäne Kranachberg und das Weingut Repolusk dürfen ihre Flaschen 2026 mit dem Titel Trüffelwein schmücken. Damit setzte sich auch kein bestimmter Weintyp durch: Grauburgunder, Gewürztraminer und Morillon bilden das Siegertrio.

Die drei Trüffelweine 2026 Weinbau Frühwirth 2021 Grauburgunder, Vulkanland Steiermark DAC, Ried Stradenberg

2021 Grauburgunder, Vulkanland Steiermark DAC, Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg 2023 Gewürztraminer, Südsteiermark DAC, Gamlitz

2023 Gewürztraminer, Südsteiermark DAC, Weingut – Buschenschank Repolusk 2021 Morillon, Südsteiermark DAC, Ried Kaltenegg

Dass dabei nicht einfach der vermeintlich „beste“ Wein gesucht wird, macht die Sache interessanter. Entscheidend ist die Kombination. Trüffel bringen ein intensives, erdiges und mitunter beinahe waldiges Aroma mit. Dazu braucht es Weine, die genügend Substanz besitzen, ohne die Knolle niederzuringen. Reife, eine feine Säure und elegante Struktur sind deshalb wichtiger als möglichst viel Lautstärke im Glas. Genau aus diesem Grund gelten gereifte Burgundersorten, Rieslinge und Traminer als besonders geeignete Partner.

Durfte sich über den „Truffel Award“ freuen: Kulinarium Legende Reinhard Grundner bekam die Trophäe von Star-Wein-Profi Alexander Andreadis überreicht.

Beim Weinbau Frühwirth überzeugte der Grauburgunder Ried Stradenberg 2021 aus dem Vulkanland Steiermark. Peter Skoff schickt mit seinem Gamlitzer Gewürztraminer 2023 einen deutlich aromatischeren Vertreter ins Rennen. Der dritte im Bunde kommt von Repolusk: Der Morillon Ried Kaltenegg 2021 bringt Reife und jene Burgunderwürze mit, die neben Trüffel nicht gleich freiwillig den Tisch verlässt.

Die 17-köpfige Jury Über die drei Sieger entschied am 6. Oktober eine Jury aus Wein, Gastronomie, Tourismus, Medien, Kultur und Stadt Graz: Johannes Silberschneider, Schauspieler; Reinhard Grundner, Kulinarium-Legende; Claudia Rossbacher, Autorin; Hannes Rossbacher, Künstler; René Apfelknab, Stadtrat; Anna Schachner, Weinakademikerin; Cäcilia Skoff, WeinHoheit; Willi Haider, Kochbuchautor; Georg Hoffelner, Kleine Zeitung; Reinhold Holler, Weinbauschule Silberberg; Günter Hirner, GF GBG Graz; Dieter Hardt-Stremayr, GF Graz Tourismus; Beatrice Berner, GenussHauptstadt Graz; Giuseppe Perna, GF Ivents; Alexander Andreadis, Star Wine; Martin Palz, GF Wein Steiermark; Andrea Jöbstl-Prattes, Marketingleitung Wein Steiermark.

Überhaupt zeigt das Ergebnis recht schön, dass es zum Trüffel nicht die eine richtige Antwort im Glas gibt. Grauburgunder setzt auf Struktur, Morillon auf Schmelz und Reife, Gewürztraminer hält mit eigener Aromatik dagegen. Drei ziemlich unterschiedliche Wege also, um mit einer Knolle fertigzuwerden, die geschmacklich selten um Erlaubnis fragt.

Verkostet wurden die Weine jeweils zu Trüffelgerichten im GenussLaden - Gut Schlossberg.

Wer überprüfen möchte, ob Jury und eigene Geschmacksknospen derselben Meinung sind, bekommt dazu bald Gelegenheit. Das Internationale Trüffelfestival Graz läuft heuer von 20. Oktober bis 1. November. Zum Programm gehören Trüffelwanderungen im Leechwald, der internationale Trüffelmarkt im Paradeishof sowie Trüffelgerichte in ausgewählten Grazer Betrieben. Die ausgezeichneten Weine werden dabei ebenfalls ausgeschenkt.

Und damit wäre zumindest eine der schwierigeren Fragen des Trüffelherbstes geklärt: Was trinken wir dazu? Wo genau der Hund die Knolle findet, muss er weiterhin selbst entscheiden.