Seit bald zehn Monaten verbindet die Koralmbahn Graz und Klagenfurt. Doch Züge allein bringen noch keine Wertschöpfung, mahnen Wirtschaftsvertreter.

Seit bald zehn Monaten fährt die Koralmbahn in gut 40 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt durch Unterkärnten. ÖBB und erstmals Westbahn „bespielen“ den neuen Verkehrsweg rund 35 Mal pro Tag. „Die Betriebe müssen die neuen Möglichkeiten auch nutzen“, appelliert der Wolfsberger WK-Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald: „Infrastruktur allein schafft noch keine Kooperation, Menschen müssen zusammenkommen, Ideen austauschen und Projekte entwickeln.“

Die Plattform dafür ist das Area Süd Wirtschaftsforum Unterkärnten, das am 14. Oktober zum dritten Mal Wirtschaft, Politik und Gesellschaft der Region zusammenbringt. Veranstalter sind die Wirtschaftskammer Wolfsberg, Raiffeisen Kärnten sowie die Kleine Zeitung, unterstützt wird die Veranstaltung von Area Süd.

© Markus Traussnig RLB-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer (rechts) und WK-Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald

„Landkarte des Südens verändert“

Die Koralmbahn habe „die wirtschaftliche Landkarte im Süden Österreichs verändert“, sagt Manfred Wilhelmer, der Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten (RLB). Nach zehn Monaten sehe man bereits, dass neue Mobilität Menschen, Märkte und Regionen näher zusammenbringe. „Entscheidend wird jetzt sein, aus dieser Verbindung nachhaltig mehr Wertschöpfung zu entwickeln: durch Investitionen, neue Kooperationen, Betriebsansiedlungen und einen größeren Arbeits- und Absatzmarkt.“

Wie das gelingen soll, steht im Fokus des Area Süd Wirtschaftsforums Unterkärnten. Die Fortschritte beim gemeinsamen, grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt sind eines der wesentlichen Themen der Expertentalks der Kleinen Zeitung; der Blick nach vorne – Stichwort: Eröffnung des Semmering-Basistunnels in drei Jahren – ein weiteres. „Das Wirtschaftsforum Unterkärnten bringt jene Menschen zusammen, die aus neuen Verbindungen konkrete wirtschaftliche Perspektiven für die Area Süd entwickeln“, so Wilhelmer.

Infos und Anmeldung Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 18 Uhr im KUSS – Kongress & Eventcenter Wolfsberg, St. Thomaser Straße 2, 9400 Wolfsberg.



Sie können sich hier anmelden.