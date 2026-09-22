Bilanz einer neuen Ära: Wie erfolgreich ist die Koralmbahn?

Seit fast einem Jahr verbindet die Koralmbahn Kärnten und die Steiermark. Beim Wirtschaftsforum Unterkärnten ziehen Experten Bilanz und blicken nach vorne.

Im Dezember 2025 ging die Koralmbahn in Betrieb – sie verbindet die Steiermark und Kärnten in Rekordtempo

Seit dem 14. Dezember 2025 verbindet die Koralmbahn Graz und Klagenfurt in nur rund 40 Minuten – ein Meilenstein, der ganze Regionen zusammenrücken lässt. Zeit, (Zwischen-)Bilanz zu ziehen und einen Blick zurück sowie einen nach vorne zu werfen. Der nahende „erste Geburtstag“ der Koralmbahn steht im Zentrum des Wirtschaftsforums Unterkärnten, das heuer bereits zum dritten Mal Wirtschaft, Politik und Gesellschaft der Region zusammenbringt. Veranstalter sind die Wirtschaftskammer Wolfsberg, Raiffeisen Kärnten sowie die Kleine Zeitung, unterstützt wird die Veranstaltung von Area Süd.

Eröffnet wird das Wirtschaftsforum Unterkärnten von Gerhard Oswald, Obmann WK Wolfsberg, Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten sowie Xenia Daum, Geschäftsführerin der Kleinen Zeitung. Ein knappes Jahr nach dem Fahrplanwechsel zieht Christian Holzer, der Leiter des Asset-Managements der ÖBB-Infrastruktur AG, eine erste Bilanz: Was hat sich für Unterkärnten tatsächlich verändert, welche Chancen eröffnet die neue Süd-Achse für Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt – und wohin geht die Reise? Die wirtschaftspolitische Keynote liefert Matthias Reith, Senior Ökonom bei Raiffeisen Research, mit einem Ausblick auf Inflation, Konjunktur und Zinsen – und darauf, wo die österreichische Wirtschaft 2026 tatsächlich steht.

Infos und Anmeldung Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 18 Uhr im KUSS – Kongress & Eventcenter Wolfsberg, St. Thomaser Straße 2, 9400 Wolfsberg.



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© Kk

Expertentalks der Kleinen Zeitung

Im Anschluss an Koralmbahn-Bilanz und Wirtschaftsausblick lädt die Kleine Zeitung zu zwei Expertentalks, moderiert von Wirtschaftsressortleiter Uwe Sommersguter: Beim Dialog zu „Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt“ sprechen die AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig (Kärnten) und Karl-Heinz Snobe (Steiermark) sowie Elisabeth Wuggenig, HR-Verantwortliche von Mondi Frantschach, über die Herausforderungen am (gemeinsamen) Arbeitsmarkt und berufliche Chancen von morgen.

Der zweite Expertentalk widmet sich der „Area Süd 2030 – Zukunft gestalten“. Wohin steuert der gemeinsame Wirtschaftsraum Kärnten und Steiermark, was verändert die Eröffnung des Semmeringbasistunnels Ende 2029 für die „Area Süd“? Es diskutieren Marco Ramsbacher, Geschäftsführer der Westbahn, Intendantin Nadja Kayali vom Carinthischen Sommer und Karl Schnögl von der Raiffeisenbank Koralpe-Klopeiner See.