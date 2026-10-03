Musi-Moderatorin Stefanie Hertel verrät süßes Familiengeheimnis

Gemeinsam stehen Stefanie Hertel, ihre Tochter Johanna Mross und ihr Ehemann Lanny Lanner auf der Bühne. Doch abseits der Musik verbindet die drei eine weitere Leidenschaft.

Musik gehört bei Stefanie Hertel, ihrer Tochter Johanna Mross und ihrem Ehemann Lanny Lanner zum Familienalltag. Gemeinsam stehen sie mit ihrer Band „More than Words“ auf der Bühne. Was viele nicht wissen: Abseits von Mikrofonen und Instrumenten gibt es allerdings noch einen anderen Ort, an dem die drei gerne gemeinsam Zeit verbringen - die Küche. Aus dieser gemeinsamen Leidenschaft ist nun ein Buch entstanden. Am 7. Oktober erscheint „Wir lieben Backen“, das erste Backbuch der Patchwork-Familie. Auf 176 Seiten gibt es Rezepte, persönliche Erinnerungen und Tipps rund ums Backen.

Dabei bringt jeder der drei seinen eigenen Zugang mit. "Wenn die Musi spielt“-Moderatorin Hertel setzt auf die Klassiker, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Dazu gehören Rezepte ihrer Mutter und Großmutter. Der gebürtige Kärntner Lanner hat eine besondere Vorliebe für Blätter- und Plunderteig. Seine „Bleder Cremeschnitte“ gehört ebenso ins Buch wie der Kärntner Reindling. Damit finden auch österreichische und slowenische Einflüsse Eingang in die gemeinsame Rezeptsammlung.

Zweites Buchprojekt für Hertel

Johanna Mross, Tochter von Stefan Mross, bringt schließlich das professionelle Konditorhandwerk ein. Die 23-jährige Deutsche ist gelernte Konditorin und steuert moderne Kreationen bei. Dazu zählen unter anderem Amsterdam-Cookies, Macarons, Cupcakes und aufwendige Torten.

Für Stefanie Hertel ist es bereits das zweite Buchprojekt. 2024 erschien ihr Buch „Die Wunderwelt der Kräuter“. Darin verrät die Sängerin, Entertainerin und Moderatorin ihre besten Kräuter-Rezepte zum Heilen und Genießen, die in ihrer Familie von Generation zu Generation weitergegeben werden.