Nach über zwei Jahren: Mutmaßliche Mörder von Danka kommen vor Gericht

Am 30. Oktober wird der Fall Danka vor Gericht behandelt. Zwei Männer sind wegen Mordes angeklagt, die Vorverhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Danka soll im März 2024 ermordet worden sein. Im Oktober wird der Fall erstmals vor Gericht behandelt

Es ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her, dass das serbische Mädchen Danka im März 2024 in Banjsko Polje verschwunden ist. Sie hätte damals im Mai ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Kurzzeitig führte eine vermeintliche Spur zum Mädchen auch nach Wien. Nur wenige Tage später wurden zwei Männer verhaftet. Sie sollen das Mädchen brutal ermordet haben.

Der Fall sorgte in Serbien, den Nachbarländern und auch international für Erschütterung. Mehr als zwei Jahre später kommt der Fall nun vor Gericht.

© IMAGO / Davor Javorovic/pixsell Festnahme der Hauptverdächtigen im April 2024

Dragica Singurilović, Präsidentin des Obergerichts in Negotin, bestätigte serbischen Medien, dass für den 30. Oktober eine Vorverhandlung angesetzt ist, bei der die Richterin Julijana Mogoš Živković den Vorsitz führen wird. Die Verhandlung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Verteidigung und Staatsanwaltschaft werden ihre Standpunkte und Beweisanträge darlegen, woraufhin das Gericht voraussichtlich einen Termin für die Hauptverhandlung festlegen wird. Zwei Männer, seit April 2024 in Untersuchungshaft, sind wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes in einem besonders schweren Fall angeklagt. Die übergeordnete Staatsanwaltschaft in Zaječar fordert im Falle einer Verurteilung für beide Männer eine lebenslange Haftstrafe.

Leiche nie gefunden

1 / 4 Suche nach Danka © IMAGO / Pixsell

Der Anklageschrift zufolge erfassten sie am 26. März 2024 in Banjsko Polje bei Bor das Mädchen Danka mit einem Dienstfahrzeug der Wasserwerke „Vodovod“. Beide Männer waren zu diesem Zeitpunkt dort angestellt und im Dienst. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, das Mädchen anschließend in das Fahrzeug geladen und die Leiche später auf einer Mülldeponie entsorgt zu haben. Später sollen sie ihren Leichnam an einen bis heute unbekannten Ort gebracht und versteckt haben. Zunächst hatte einer der Männer die Tat gestanden, widerrief dies allerdings später wieder. Das Geständnis soll unter polizeilichem Zwang zustande gekommen sein.

Keine Zeugen und materiellen Beweise

Infolgedessen stieß die Anklageschrift im gerichtlichen Verfahren wiederholt auf Hürden. Das Berufungsgericht in Niš verwies die Entscheidung über die Bestätigung der Anklage zweimal zur erneuten Prüfung zurück. Das Gericht wies unter anderem darauf hin, dass es keine Augenzeugen des eigentlichen Vorfalls gab und keine materiellen Beweise vorlagen, die bestätigten, dass das Auto das Mädchen angefahren hatte. Auch wurden im Fahrzeug keine biologischen Spuren von Danka gefunden. Nach ergänzenden Ermittlungen reichte die Staatsanwaltschaft im Februar dieses Jahres erneut Anklage ein und das Obergericht in Negotin bestätigte die Anklage.

Ursprünglich sollte auch Anklage gegen den Vater des Hauptangeklagten erhoben werden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, die Tat nicht gemeldet und seinem Sohn beim Verschwinden der Leiche geholfen zu haben. Das Obergericht in Negotin stellte das Verfahren gegen ihn jedoch ein. Diese Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.

Bruder starb an Polizeigewalt

Zu den vielen Ungereimtheiten und Skandalen im Laufe der Ermittlungen zählt auch der Tod des Bruders des Hauptangeklagten. Die Polizei hatte ihn im April 2024 festgenommen. Er stand wie der Vater im Verdacht, beim Verschwinden von Dankas Leiche geholfen zu haben. Er starb am 7. April im Polizeigewahrsam in Bor. Zunächst wurde von der Polizei und dem Innenministerium erklärt, er sei erkrankt und eines natürlichen Todes gestorben, aber eine spätere Obduktion ergab, dass es sich um einen gewaltsamen Tod gehandelt hatte. Zahlreiche Verletzungen an der Haut und Knochenbrüche wurden festgestellt. Er soll an massiver Gewalteinwirkung, den Folgen des brutalen Verhörs, gestorben sein. Nachdem das Obduktionsergebnis publik wurde, zog der Hauptverdächtige sein ursprüngliches Geständnis zurück, da es ebenfalls unter polizeilichem Zwang zustande gekommen sein soll.

Die Höhere Staatsanwaltschaft in Niš führt seither ein gesondertes Ermittlungsverfahren zu den Umständen des Todes des Bruders. Bisher gab es weder eine Suspendierung noch wurde einer der Polizeibeamten angeklagt.

Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.