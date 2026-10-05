Früherer SPÖ-Vize tritt in Feistritz ob Bleiburg mit der FPÖ an

Nach einer 13-jährigen Politabstinenz kandiert der ehemalige Sozialdemokrat Stefan Hütter (54) bei der Gemeinderatswahl nächstes Jahr für die Freiheitlichen.

Der ehemalige SPÖ-Vizebürgermeister Stefan Hütter strebt mit der FPÖ die Rückkehr in den Gemeinderat der 2250-Einwohner-Gemeinde Feistritz ob Bleiburg an

„Wenn man sich einmal politisch engagiert hat, lässt einen die Politik nie mehr los“, sagt Stefan Hütter. Der 54-Jährige Wirtschaftsingenieur war bis 2013 SPÖ-Vizebürgermeister in der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom. Danach kehrte der verheiratete Vater zweier Söhne im Alter von 18 und 21 Jahren der Kommunalpolitik aufgrund eines beruflichen Wechsels nach Wien den Rücken. Nach einer 13-jährigen Politabstinenz strebt er, der nach mehreren Jobs in Führungspositionen in der Automotive-Branche heute als selbstständiger Unternehmensberater tätig ist, nun die Rückkehr in den Gemeinderat an – allerdings mit der FPÖ. Hütter wird bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 28. Februar 2027 erstmals für die Freiheitlichen kandidieren.

Partei wegen Migrationskurs gewechselt

Warum der Sinneswandel? „Die beiden Parteien haben eine größere Schnittmenge als viele denken“, meint Hütter, der in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist. Zur FPÖ gewechselt sei er aber auch deshalb, weil seiner Meinung nach die Klientel der Arbeiter und Pensionisten für die SPÖ an Bedeutung verloren hätte. „Generell zählen die Nicht-Österreich mehr als die eigenen Bürger“, nennt er mit Blick auf den Migrationskurs der Sozialdemokraten auf Bundesebene das Hauptmotiv für den Wechsel zu den Freiheitlichen.

Mein Ziel ist es, dass wir trotz finanziell schwieriger Zeiten in Feistritz ob Bleiburg auch in der Zukunft einen gewissen Standard aufrechterhalten können. — Stefan Hütter , Bürgermeister- und Spitzenkandidat der FPÖ Feistritz ob Bleiburg

In seiner Heimatgemeinde wolle sich Hütter jedenfalls zum Wohle aller rund 2250 Gemeindebürger einsetzen. „Mein Ziel ist es, dass wir trotz finanziell schwieriger Zeiten in Feistritz ob Bleiburg auch in der Zukunft einen gewissen Standard aufrechterhalten können“, sagt er, der den Gewinn von ein bis zwei Mandaten für die FPÖ für möglich hält. Weitere Mitstreiter seien bei der bereits bestehenden Ortsgruppe noch willkommen.

Bürgermeister stellt sich Wiederwahl

Neben Hütter gab in Feistritz ob Bleiburg bislang nur der seit 2015 amtierende Bürgermeister Hermann Srienz (SPÖ) seine Kandidatur für die nächsten Kommunalwahlen bekannt.