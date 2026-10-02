Mit dem 59-jährigen Rudolf Prutej gehen die Blauen mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen, der auch schon einmal Bundespräsident werden wollte.

Hofft mit der FPÖ auf den Einzug in den Bleiburger Gemeinderat: der 59-jährige Rudolf Prutej, der auch für das Bürgermeisteramt kandidieren wird

Mit einem mehrseitigen Flugblatt machte kürzlich die FPÖ in Bleiburg/Pliberk auf sich aufmerksam. Herausgegeben wurde dieses von Rudolf Prutej aus Gonowetz, der gerade für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 28. Februar 2027 eine neue Ortsgruppe auf die Beine stellt. „Wir sind acht bis neun Leute“, berichtet Prutej, der davon ausgeht, dass die offizielle Gründung noch im Oktober stattfinden wird. Davor waren die Blauen mit anderen Protagonisten zuletzt in der Periode von 2003 bis 2009 im höchsten politischen Gremium der Stadtgemeinde mit einem Mandat vertreten.

Wenn wir es in den Gemeinderat schaffen, werden wir einen vollständigen Kassasturz durchführen. — Rudolf Prutej , Spitzenkandidat der FPÖ Bleiburg

Bei dem 59-jährigen Juristen handelt es sich jedenfalls um kein unbeschriebenes Blatt. Prutej trat bereits 2015 mit der von ihm gegründeten Partei „Das moderne Österreich“ (DMÖ) bei den Kommunalwahlen in Bleiburg an. Den Einzug in den Gemeinderat der 4000-Einwohner-Stadt schaffte die politische Gruppierung mit rund 1,5 Prozent der Stimmen jedoch nicht. Im Jahr darauf wollte der Vater zweier Söhne im Alter von zwölf und 23 Jahren sogar bei der Bundespräsidentenwahl kandidieren. Allerdings gelang es ihm damals nicht, die für eine Kandidatur nötigen 6000 Unterstützungserklärungen zu sammeln.

Hauptwohnsitz erst kürzlich verlegt

Seit nunmehr rund drei Jahren sei der Bleiburger Mitglied bei der FPÖ. „Mir ist es wichtig, dass mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll umgegangen wird, dass Transparenz herrscht und dass die Anliegen der Menschen ernst genommen werden“, begründet er seine Motivation für die aktuelle Kandidatur als Bürgermeister- und Spitzenkandidat der Freiheitlichen.

Entschieden entgegentreten wolle Prutej Gerüchten um seinen Wohnsitz, denen zufolge er in jenem Teil der Ortschaft Gonowetz beheimatet sei, die bereits zur Nachbargemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku gehört. „In diesem Haus wohnt meine Ex-Frau. Ich habe seit Kurzem eine kleine Wohnung am 10.-Oktober-Platz in Bleiburg“, erklärt Prutej, der in der Vergangenheit auch in der zweitgrößten Südkärntner Stadt wirtschaftlich tätig gewesen sei, wo er jetzt hauptwohnsitzlich gemeldet ist. „Ich habe mich immer als Bleiburger gefühlt“, so der studierte Jurist, der nach beruflichen Stationen bei einer Versicherung und in der Gastronomie heute als Schriftsteller tätig ist.