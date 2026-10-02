Kehrtwende in Federaun: Villach plant Rechenzentrum statt Logistik-Hub

Neue Pläne: Statt eines umstrittenen Logistikzentrums sollen ein Datencenter und Gewächshäuser entstehen. Investitionsvolumen: über 500 Millionen Euro.

Schon seit Jahren plant die Stadt Villach gemeinsam mit dem Investor Deutsche Logistik Holding (DLH) die Realisierung des Logistikzentrums „Alplog Nord“ in Federaun. Das Projekt hat Gegner auf den Plan gerufen, weil es in direkter Nachbarschaft zu einem Natura-2000-Schutzgebiet umgesetzt werden soll. Das Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidung Kärntens, wonach keine UVP für das Projekt notwendig sei, auf.

Nun haben sich die Pläne der Stadt und der DLH grundlegend geändert. Statt eines großen Logistik-Hubs soll auf 6 Hektar Fläche ein Rechenzentrum entstehen, kombiniert mit einer Gemüseproduktion. Kein KI-Hyperscaler, wie ihn der US-Konzern Google in Kronstorf in Oberösterreich errichtet, sondern eine „Serverfarm“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), in der auch lokale Unternehmen Daten speichern sollen.

Deutsche Zech Group als Investor

Errichtet werden soll das Rechenzentrum von der Zech Group SE, deren 100-prozentige Tochtergesellschaft die DLH ist. Der Konzern mit Sitz in Bremen soll den Bau des Datencenters in Villach als Investor übernehmen. Wer es dann betreibt, sei offen. Albel geht von einem Investitionsvolumen von mehr als einer halben Milliarde Euro aus – es wäre nach Infineon (1,6 Milliarden für die neue Fabrik) die größte Villach-Investition seit Jahren.

© Helmuth Weichselbraun Bürgermeister Günther Albel: „Einbindung des gesamten Gemeinderats“

Die Größe eines Datencenters wird in Megawatt (MW) gemessen, weil Strom die kritischste Ressource eines solchen Projekts ist. Laut Albel handelt es sich beim geplanten Projekt um ein Rechenzentrum mit einer Anschlussleistung von bis zu 100 MW, für österreichische Maßstäbe ist das sehr groß – wenngleich deutlich kleiner als das von Google, das im Vollausbau eine Anschlussleistung von 500 MW haben wird.

ALPSiX-Knotenpunkt als Voraussetzung

Entscheidend für den Bau eines solchen Rechenzentrums sei der direkte Zugang zum neuen ALPSiX-Knotenpunkt und damit besonders schnellen Internetverbindungen. Als großen Vorteil sieht Albel die bestehende Industrie-Widmung und Energie-Infrastruktur in Federaun.

Die beim Betrieb des Rechenzentrums produzierte Abwärme will Albel „doppelt“ nutzen. Zum einen soll die Abwärme in das Villacher Fernwärmenetz eingespeist werden. Die Bevölkerung soll von einem möglichen günstigen Fernwärmetarif (“Villach-Tarif“) profitieren. Zum anderen sollen mit der Abwärme der Server moderne Gewächshäuser beheizt werden. Zehn Hektar könnten für die ganzjährige Gemüseproduktion – etwa Tomaten und Paprika – genutzt werden, das sind 15 Fußballfelder, „Hunderte Tonnen“ an Gemüse würden hier produziert werden, so Albel.

„Geschlossener Wasserkreislauf“

Bleibt die Frage, woher der Strom und das Wasser für den Betrieb des Rechenzentrums kommen. Albel hält sich bedeckt: Für den benötigten Strom sei die Kelag verantwortlich. Das Kraftwerk Schütt der Kelag und eine PV-Anlage könnten vor Ort einen (kleinen) Teil des Stroms liefern. Das Wasser soll nicht der Gail entnommen werden, sondern „in einem geschlossenen Kreislauf“ genutzt werden. Eine neue Erschließungsstraße sei bei diesen geänderten Plänen nicht erforderlich, statt der rund 100 Lkw-Fahrten pro Tag beim Logistikzentrum seien nur fünf tägliche Lkw-Fahrten zu erwarten. Auch die Versiegelungsfläche sei mit 6 Hektar (statt bis zu 18 zuvor) deutlich geringer.

„Daten- und Lebensmittelsouveränität“

Albel streicht im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die Bedeutung des Projektes, das sowohl der Datensouveränität als auch der heimischen Lebensmittelversorgung nutzen soll, hervor. „Dieses Projekt verbindet Datensicherheit, regionale Lebensmittelversorgung und Energie – drei zentrale Zukunftsthemen.“ Villach solle als Technologie- und Digitalstandort gestärkt werden.

Politisch hat sich Albel, der das Projekt im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Freitag erstmals öffentlich präsentierte, sowohl mit der Landespolitik als auch mit FPÖ und ÖVP in Villach schon im Vorfeld auf dieses Großprojekt verständigt. „Durch die Einbindung des gesamten Gemeinderates schaffen wir von Anfang an maximale Transparenz beim Entscheidungsfindungs-Prozess. Alle Fraktionen sollen ihre Wünsche, Vorschläge und Bedenken einbringen können“, so Albel und die Stadträte Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Offener, transparenter Prozess“

Umgesetzt werden soll das Projekt, das unter dem Titel „ Food & Data – Villach Farming“ firmiert, bis 2030. Sollte eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig werden, sei das laut Albel kein Problem. „Dieses Thema wird für viele Diskussionen sorgen“, so Albel bei der Gemeinderatssitzungen. „Viele Inhalte sind noch nicht fertig, das ist keine fertige Geschichte.“ Bereits ab Montag soll eine eigene Task Force über alle Parteien hinweg an dem Projekt arbeiten. Albel kündigt einen „offenen, transparenten Prozess“ an. Mit der Zech Group gebe es bereits einen „Letter of Intent“ (LOI), also eine Absichtserklärung. 100 bis 150 Arbeitsplätze würden unmittelbar entstehen, glaubt Albel, Hunderte weitere indirekt.

Erste Reaktionen der Gemeinderäte

Für die Fraktion Verantwortung Erde war die Präsentation der Pläne für das Rechenzentrum überraschend. Stadtrat Sascha Jabali, federführend bei der Initiative „Rett‘ma die Schütt“, die sich gegen das Logistikzentrum einsetzte, sprach bei der Gemeinderatssitzung von einem „bewegenden Moment“: „Ich bin froh, dass wir lästig waren und es kein LKW-Verteilerzentrum gibt. Das ist nun ein großer Schritt nach vorne“, so Jabali mit Verweis darauf, dass er die genauen Pläne noch nicht einsehen konnte. Auch für Gemeinderat Gerald Dobernig (Erde) klingt das Projekt „wesentlich zukunftsfreudiger“ als die ursprünglichen Pläne für das Logistikcenter. Wasserverbrauch und Strom sind für ihn Punkte, über die noch ausführlich gesprochen werden müsse.

Auch die Stadträte Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) zeigten sich dem Projekt gegenüber positiv gestimmt. Erwin Winkler (ÖVP) ergänzte den Wunsch, dass auch Villacher Landwirtschaftsbetriebe aktiv am Projekt beteiligt werden.