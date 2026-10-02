Grazer Magazin „Rolling Pin“ brachte Jamie Oliver auf die Bühne

Bei der Gastronomie-Convention des Grazer Magazins „Rolling Pin“ in Düsseldorf war Jamie Oliver der größte Stargast – für ihn gab es auch eine Überraschung.

Große Gaudi: „Rolling Pin“-Gründer Jürgen Pichler mit Jamie Oliver. Der Grazer hatte den britischen Starkoch mit einer Auszeichnung überrascht

„Es war ein sehr bewegender Moment“, sagt Jamie Oliver in einem Instagram-Video: Der britische Starkoch wurde auf der „Rolling Pin“-Convention in Düsseldorf mit dem „Inspirational Chef of the Decade“-Award (also in etwa: Preis für den inspirierendsten Koch der Dekade) ausgezeichnet.

Die Fachmesse, die das Grazer Magazin „Rolling Pin“ neben seiner Heimatstadt jedes Jahr auch in Deutschland veranstaltet, war der erste Kongress im deutschsprachigen Raum, auf dem Oliver aufgetreten war. Dementsprechend groß war auch der Medienandrang.

Der TV-Star und Autor einer Vielzahl von Kochbuch-Bestsellern habe wie kaum ein anderer Koch seiner Generation Menschen auf der ganzen Welt für gutes Essen und fürs Kochen begeistert, sagt Jürgen Pichler, der Gründer und CEO von „Rolling Pin“, der die Auszeichnung eingefädelt hat: „Gleichzeitig hat er immer wieder Themen angestoßen, die weit über den Herd hinausgehen. Mit dem ‚Inspirational Chef of the Decade‘ würdigen wir deshalb nicht nur seine außergewöhnliche Karriere, sondern vor allem seinen Einfluss auf die Gastronomie und die Esskultur der vergangenen Jahre.“

Vortrag über Erfolge und Rückschläge

Offizieller Anlass für den Besuch war ein Vortrag auf dem Kongress: Oliver erzählte auf der Bühne im Gespräch mit Pichler und „Rolling Pin“-Chefredakteur (und Ex-Kleine-Zeitung-Redakteur) Johannes Stühlinger über seinen Weg vom jungen Koch zum internationalen Unternehmer, wobei er auch Fehler und Rückschläge wie seine Insolvenz vor ein paar Jahren nicht aussparte.

Die diesjährige „Rolling Pin Convention“ war mit mehr als 10.000 Besucherinnen und Besuchern zwei Tage lang der Treffpunkt für Köche, Sommeliers, Gastronomen, Produzenten und Entscheider aus der Branche. Auch Rasmus Munk, Tim Mälzer, Tim Raue, Viki Geunes und viele andere standen für Vorträge auf der Bühne.