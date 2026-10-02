Ganz Kindberg trifft sich wieder zum großen Suppenessen

Zum zehnten Mal steht in Kindberg die legendäre und wohl größte Suppenstraße der Steiermark an. Beim Jubiläum kann man sich durch 21 verschiedene Suppen kosten.

Suppenkasper gibt es an diesem Samstag in Kindberg ganz sicher nicht. Schon zum zehnten Mal veranstaltet man in der Stadtgemeinde eine Suppenstraße, die mittlerweile wohl sogar in der ganzen Steiermark ihresgleichen sucht. Bei der letztjährigen Ausgabe waren die Töpfe mit 18 verschiedenen Suppen innerhalb von dreieinhalb Stunden leer. Gesamt gingen 2400 Portionen über den Tisch.

Überlieferungen zufolge, nahm die legendäre Suppenstraße ihren Anfang eher zufällig aus einer Wette heraus. „Wetten, dass du es nicht schaffst, fünf Wirte aus der Region aufzutreiben, die in der Fußgängerzone gemeinsame Sache machen“, hat wohl die Herausforderung an Siegfried Teubenbacher gelautet, der viele Jahre Bindeglied zwischen Stadtgemeinde, Werbegemeinschaft und Tourismusverband war. In der Folge bekamen fünf Wirte den Auftrag, je 100 Suppen vorzubereiten. Und der Plan ist aufgegangen.

Minestrone bis Fleischstrudelsuppe

Die Suppenstraße hat sich etabliert und wurde das Highlight im herbstlichen Veranstaltungskalender. So laden auch diesen Samstag (3. Oktober) ab 10.30 Uhr Wirte und Vereine aus der Region wieder dazu ein, sich durch insgesamt 21 verschiedene Suppen zu kosten. Mehr als 2.500 Portionen sollen dabei über die Theke gehen. Und es ist freilich für jeden Geschmack etwas dabei. Man kann sich von einer Kürbiscremesuppe und einer Flecksuppe, über eine Frittatensuppe, Knoblauchcremesuppe, Minestrone, Beuschelsuppe oder Schwammerlsuppe, bis hin zu einer Fleischstrudelsuppe und Leberknödelsuppe durchgustieren.

„Wir haben uns als Gemeinde bewusst für so eine bodenständige regionale Veranstaltung entschieden. Jeder bekommt einen Teller und kann sich durch die vielen Suppen durchprobieren. Weil es überall eine Suppe und nichts anderes gibt, passt es auch gut zwischen den Wirten. Wir rechnen wieder mit einem fulminanten Andrang“, freut sich auch Kindbergs Bürgermeister Christian Sander. Sein Favorit? „Kaspressknödelsuppe! Und weil ich mir mit meiner Frau einen Teller teile, gehen sich aber noch ein paar mehr Suppen aus“, lacht er.

© Peter Ofenbacher Wer es schafft, kann sich durch 21 verschiedene Suppen probieren

Ausgeschenkt wird jedenfalls solange die Töpfe gefüllt sind. Für die passende musikalische Begleitung sorgt zunächst Mundwerk beim Frühschoppen. Anschließend übernimmt DJ Baron und bringt die Kindberger Fußgängerzone musikalisch in Feierlaune. Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt: Eine Hüpfburg lädt zum Austoben ein. Außerdem findet auch das Herbsteinkaufsfest statt, bei dem viele Geschäfte mit Rabatten locken.