Krapfenwochen auf der Brandalm: Handwerkskunst im Herbst

Wenige Zutaten, jede Menge Fingerspitzengefühl: Warum der Bauernkrapfen auf der Brandalm zur hohen Kunst geworden ist.

Ein bisschen Mehl, Germ, Milch, ein paar Eier und heißes Fett. Fertig ist der Bauernkrapfen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis liegen zwischen einer Handvoll Zutaten und einem goldbraunen Prachtexemplar ungefähr 14 Jahre Erfahrung. So lange ist Eva-Maria Schrempf mittlerweile auf der Brandalm in der Ramsau am Dachstein tätig. Und selbst sie hat noch Respekt vor dem Teig. Denn der hat seinen eigenen Kopf. Und meistens keine Lust auf Stress.

Auf knapp 1600 Metern Seehöhe beginnt jetzt die fünfte Jahreszeit. Nicht mit Faschingskostümen, sondern mit bemehlten Händen. Vom 1. bis 31. Oktober dreht sich auf der Brandalm traditionell alles um Krapfen. Seit rund 20 Jahren veranstaltet die Familie Schrempf ihre Krapfenwochen. Was ursprünglich die ruhige Herbstsaison beleben sollte, ist mittlerweile ein kulinarischer Fixtermin. Die Einheimischen kommen, die Gäste reisen teilweise von weit her an. Und in der Küche beginnt der Arbeitstag am Wochenende schon lange vor dem ersten hungrigen Wanderer.

Video – Zu Gast auf der Brandalm

Das Rezept stammt von Schrempfs Schwiegermutter Erika, die noch immer kräftig mitanpackt. Ohnehin braucht es die ganze Familie, um den monatlichen Krapfenhunger zu stillen. Eine exakte Rezeptur? Schwierig. „Das musst du ein bisschen im Gefühl haben“, erklärt Schrempf. Entscheidend sei ein möglichst weicher Teig, damit die Krapfen später beinahe auf der Zunge zergehen. Und vor allem ausreichend Zeit. Der Germteig muss ordentlich gehen dürfen. Wer ihn hetzt, wird dafür bestraft. Krapfenbacken ist eben keine Disziplin für Ungeduldige.

© Martin Huber Mit beiden Händen wird der Teig vorsichtig in seine charakteristische Schüsselform gebracht.

Die eigentliche Meisterprüfung folgt beim Ausziehen. Mit beiden Händen wird der Teig vorsichtig in seine charakteristische Schüsselform gebracht. Die Mitte hauchdünn, der Rand etwas dicker. Ein Loch darf dabei keines entstehen. „Das ist eigentlich das Schwerste“, sagt Schrempf. Lange Fingernägel sind ebenso wenig hilfreich wie übertriebener Ehrgeiz. Wer zu oft am Teig herumzupft, ruiniert die Form. Und dann wäre da noch das Fett. Zu heiß, und der Krapfen wird dunkel, bevor er durchgebacken ist. Zu kalt, und er saugt sich voll. Rund 170 Grad gelten bei vielen traditionellen Rezepten als Richtwert.

Schrempf verlässt sich auf ihre Erfahrung. Und arbeitet gleich mit zwei Pfannen. Nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern weil der Hunger ihrer Gäste keine Rücksicht auf handwerkliche Gemütlichkeit nimmt.

© Martin Huber Zu heiß, und der Krapfen wird dunkel, bevor er durchgebacken ist. Zu kalt, und er saugt sich voll. Rund 170 Grad gelten bei vielen traditionellen Rezepten als Richtwert.

Dabei ist der Bauernkrapfen in der Ramsau weit mehr als eine Mehlspeise. Er ist beinahe eine Glaubensfrage. Tatsächlich unterscheidet die Region traditionell zwischen evangelischen und katholischen Krapfen. Die Erklärung liegt allerdings weniger in der Bibel als auf dem Acker. Auf dem sonnigen Hochplateau der überwiegend evangelischen Ramsau gedieh Weizen, in den schattigeren Lagen rund um Schladming eher Roggen. Die evangelischen Krapfen sind deshalb die Weizernen, die katholischen die Roggenen. Gegessen werden sie heute selbstverständlich konfessionsübergreifend.

© Martin Huber Schrempf verlässt sich auf ihre Erfahrung. Und arbeitet gleich mit zwei Pfannen.

Auf der Brandalm hat man ohnehin für jede kulinarische Glaubensrichtung etwas im Angebot. Neben den süßen Bauernkrapfen mit Preiselbeeren und Vanillesauce gibt es Hochzeitskrapfen mit Rosinen, Fleischkrapfen mit Rindfleisch vom eigenen Hof, Krautkrapfen und mittlerweile sogar eine vegetarische Gemüsevariante. Besonders stolz ist Schrempf auf den Schüsselkrapfen, den ihre Schwiegermutter so getauft hat, weil er eben aussieht wie eine Schüssel. Eine ausgesprochen praktische Erfindung, schließlich lassen sich darin reichlich Preiselbeeren unterbringen.

© Martin Huber Auf der Brandalm hat man ohnehin für jede kulinarische Glaubensrichtung etwas im Angebot. Neben den süßen Bauernkrapfen mit Preiselbeeren und Vanillesauce gibt es Hochzeitskrapfen mit Rosinen, Fleischkrapfen mit Rindfleisch vom eigenen Hof, Krautkrapfen und mittlerweile sogar eine vegetarische Gemüsevariante.

Warum sich solche Spezialitäten heute nur noch vergleichsweise selten auf den Speisekarten finden, wird nach einem Vormittag in der Almküche verständlich. Vier bis fünf Stunden steht Schrempf mitunter an ihren Pfannen. Und das nicht einmal, sondern im Oktober praktisch täglich. Zwar bieten inzwischen wieder mehr Hütten gelegentlich Krapfen an, einen ganzen Monat lang bedeutet das allerdings einen enormen Arbeitsaufwand. Auf der Brandalm werden sie deshalb täglich frisch und nur in überschaubaren Mengen produziert. Was übrig bleibt, nehmen die Kinder mit nach Hause. Die Schwiegermutter hat nach all den Jahren zwischenzeitlich genug davon gehabt. Eva-Maria dagegen könnte sich, wie sie selbst sagt, beinahe ausschließlich von Krapfen ernähren.

© Martin Huber Schüsserlkrapfen mit Preiselbeeren und Vanillesauce, zwei Woazane Krapfen, Schüsserlkrapfen mit Preiselbeeren.

Dass der Oktober auf der Brandalm mittlerweile fast schon Volksfestcharakter hat, liegt nicht nur am Gebäck. Viele Einheimische, die den Sommer selbst auf ihren Hütten verbringen, treffen sich nach Saisonende hier wieder. Und so wird aus einem vermeintlich simplen Bauernkrapfen ein Stück gelebter Wirtshauskultur. Eines, das weder Pinzette noch Schäumchen braucht. Nur gute Hände, ein altes Familienrezept und Menschen, die bereit sind, sich die Arbeit anzutun. Denn manchmal steckt die größte kulinarische Kunst in den einfachsten Dingen. Und auf der Brandalm hat sie im Oktober die Form einer Schüssel.