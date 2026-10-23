Rudi Roubinek ist Moderator der TV-Show „Das große Backen – Österreich“: „Ich versuche die Situation aufzulockern“. Ab 27. Oktober um 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 4.

Die Fangemeinde von „Das große Backen“ darf sich über ein weiteres Format freuen: eine durch und durch österreichische Variante macht ab 27. Oktober um 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 4 Lust auf süße Bäckereien. Als Gastgeber steigt Rudi Roubinek in den „Back-Ring“.

Acht Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker werden unter den strengen Augen der Jury (Eveline Wild und Philipp Zauner) sechs Wochen lang um den goldenen Gugelhupf backen. Ja, richtig gehört, der Cupcake wird in Österreich zum Gugelhupf. Ins Rennen gehen Heike aus dem Burgenland, Patrick und Rainer aus Niederösterreich, Jutta aus Wien, Lisi aus Oberösterreich, Liana aus Bad Waltersdorf, Alina aus Graz sowie Christoph aus Tirol. Wer das Format nicht kennt: In jeder Sendung müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehrere Backwerke aus dem Ofen zaubern, eine Person muss ausscheiden. Wer am Ende übrig bleibt, ist „Österreichs beste Bäckerin oder bester Bäcker“. Wir haben mit dem aus „Wir sind Kaiser“ (Obersthofmeister Seyffenstein) bekannten Schauspieler Rudi Roubinek im Vorfeld gesprochen.

Wie legen Sie die Moderation an? Man ist von „Das große Backen“ gewohnt, dass Enie van de Meiklokjes sich im Hintergrund hält. Wie ist das bei Ihnen? Rudi Roubinek: Ich bin ja von der Profession her Komiker, das heißt, dass ich versuche, ein bisschen Schmäh reinzubringen. Und ich versuche auch die Situation aufzulockern, weil die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich aufgeregt sind. Sie müssen wirklich abliefern, sie haben eine ernste Aufgabe. Und dann schwirren ständig noch Kameraleute um sie herum und man stellt ihnen Fragen, meine Aufgabe ist es daher, zu vermitteln, weil die Jury das mitunter streng beurteilt und das macht etwas mit einem, wenn man beurteilt wird. Ich versuche da beizustehen.

Es wirkt wenig geskriptet? Ja, das stimmt. Es gibt Standards, die wir einhalten müssen, vor allem muss jeder die Regeln verstehen, aber ansonsten sind wir relativ frei. Backen ist eine kreative Angelegenheit und das soll so locker wie möglich ablaufen.

„Das große Backen“ steht für das faire Miteinander der Kandidaten und Kandidatinnen. Auch für einen freundschaftlichen Umgang untereinander. Wird das in Österreich auch so sein? Ich kann nur sagen, die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir haben, verstehen sich alle sehr gut. Das ist nicht gespielt und sie helfen einander auch und geben einander Tipps. Es ist offenbar eine gesellige Angelegenheit, auch wenn jeder für sich alleine an seiner Kochinsel arbeiten muss.

Was ist Ihr Lieblingsgebäck? Das ist ganz einfach bei mir. Das sind Salzburger Nockerln. Da kann ich nicht widerstehen.

Haben Sie das große Backen geschaut? Nein, ich habe das vorher privat nicht geschaut. Als ich im Bekanntenkreis herumerzählt habe, ich moderiere „Das große Backen“, war von „Was ist das?“ bis „Was, das gibt es ja nicht, das kommt nach Österreich!“ alles dabei.

© Puls 4/ KLICKERMANN JOERG Acht Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker treten ab 27. Oktober immer dienstags um 20.15 Uhr gegeneinander an