Herbst in Kärnten: Statt Blätterfall blühen Pflanzen erneut auf

Statt fallender Blätter und Laub am Boden blühen in Kärnten Pflanzen erneut im Herbst auf. Experte erklärt die Veränderungen durch die Klimaerwärmung.

Diese Woche wird es Oktober, doch statt abfallender Blätter und braunem Laub am Boden sieht man in Kärntens Gärten wieder erblühte Pflanzen. Selbst ein Judasbaum, der für gewöhnlich nur kurz im Frühjahr blüht, trägt im Herbst plötzlich wieder einen Ast mit lilafarbenem Blütenschmuck. Dreht die Natur in Kärnten jetzt durch?

„Nein, die Pflanzen spinnen nicht, aber der Eindruck täuscht nicht“, bestätigt Roland Eberwein, Leiter der Botanik im Landesmuseum Kärnten: „Pflanzen haben unterschiedliche Überlebensstrategien und wenn sie einen ungünstigen Sommer – wie heuer, mit viel Trockenheit – hinter sich haben, dann kann es im Herbst nach dem lange ersehnten Niederschlag und bei milden Temperaturen zu einer erneuten Blüte kommen.“

© Helmuth Weichselbraun Roland Eberwein, Leiter der Botanik im Landesmuseum Kärnten

Hinzu komme, dass durch die Klimaveränderung die Vegetationsperioden in Kärnten immer länger werden, „weil der Winter bei uns immer kürzer und wärmer wird“, sagt der Botaniker.

Herbstblüte

Für manche Pflanzen gehört die Herbstblüte sogar zur Strategie: „Sie bereiten sich so für das kommende Frühjahr vor, um dann zeitig starten zu können.“ Für andere Pflanzen sei die Blüte zur Unzeit wiederum problematisch, sagt Eberwein: „Der Fruchterfolg kann ausbleiben, weil die Ausreifezeit zu kurz ist und die Blütenbestäuber eventuell schon nicht mehr da sind.“ Fakt sei, der Herbst hätte in Kärnten schon längst einsetzen müssen, verschiebt sich aber weiter nach hinten.

1 / 4 Der Judasbaum, ein reiner Frühlingsblüher, bekam heuer auch im Herbst einen kleinen Blütenschmuck. © KLZ / Marko Petelin

Vorgeschobene Herbstphase im August

Ende August konnte man beim Anblick der Bäume noch glauben, der Herbst starte heuer besonders früh: „Das hat getäuscht. Es war eine Art Erholungsphase nach der langen Trockenheit. Durch Trockenschäden haben die Bäume einen Teil ihrer Blätter fallen lassen. Das wirkte ein wenig wie eine vorgeschobene Herbstphase. Übrig blieben dann nur die saftig grünen Blätter. Dadurch wirkten die Wälder wieder frischer, aber einen Nachtrieb konnten wir nicht feststellen“, was gut sei, denn der würde im Winter abfrieren, erklärt Eberwein.

Diese Klimaerwärmung geht viel zu schnell voran. Es gab immer wieder klimatische Veränderungen, aber sie dauerten über Hunderte, Tausende oder Millionen Jahre. Jetzt haben die Pflanzen im alpinen Raum keine Chance, sich anzupassen. — Roland Eberwein , Abteilungsleiter Botanik, Landesmuseum Kärnten

Insgesamt beobachtet der Pflanzenexperte die Entwicklungen mit großer Sorge, es sei purer Stress für die Natur: „Diese Klimaerwärmung geht viel zu schnell voran. Es gab immer wieder klimatische Veränderungen, aber sie dauerten über Hunderte, Tausende oder Millionen Jahre. Jetzt haben die Pflanzen im alpinen Raum keine Chance, sich anzupassen.“

Von vielen alpinen Pflanzen musste man sich im Botanischen Garten in Klagenfurt schon verabschieden: „Wir bringen sie nicht mehr über die heißen Sommer“, sagt Eberwein. Dafür würden mediterrane Pflanzen, die vor 15 Jahren hier erfroren wären, gut gedeihen.

Holzqualität leidet

Die rasche Erwärmung lasse für viele Arten keine Anpassung zu: „Eine Eiche wird hundert Jahre alt. Eine Eibe sogar 800 Jahre, die hat keine Möglichkeit, sich anzupassen. Es ist immer noch der gleiche Baum, der aber nun mit weniger Wasser und großer Hitze zurechtkommen muss“, erklärt der Botaniker.

Beobachten könne man diesen Stress sehr gut an den Jahresringen vieler Hölzer, die immer enger werden. „50, 60 Jahre waren sie schön breit, die letzten zwanzig wurden sie immer enger. Das verändert ihre Struktur, ihre Charakteristik und die Holzqualität. Das schlägt sich etwa bei Tonhölzern für Musikinstrumente nieder.“ Es habe also auch direkte Auswirkungen auf die Qualität der Hölzer als Werkstoff.

Ausbleibender Schnee

Neben ausbleibendem Regen und großer Hitze im Sommer bedroht auch fehlender Schnee im Winter die heimischen Pflanzen. „Fehlt die schützende Schneedecke, dann gefriert der Boden wesentlich tiefer, wodurch es zu Frosttrocknis kommt.“

Frosttrocknis Immergrüne Pflanzen und ihre Blätter beziehungsweise Nadeln geben auch im Winter über die Spaltöffnungen Wasser an die Luft ab. Bei der Frosttrocknis oder Winterdürre kommt es zu einem Zustand des Wassermangels, der auf eine zu geringe Wasserversorgung durch die Wurzeln zurückzuführen ist. Weil die Pflanzen über die Blätter Wasser abgeben, jedoch aus dem zu tiefgefrorenen Boden kein Wasser aufnehmen können.

Hoffnungen legt die Land- und Forstwirtschaft in Kärnten auf neue Züchtungen oder Pflanzen aus anderen Lebensräumen, die widerstandsfähiger gegen die neuen klimatischen Verhältnisse sind. Der Botaniker rät aber hier zu großer Vorsicht: „Wenn wir ins Gleichgewicht der Natur eingreifen, öffnen wir die Büchse der Pandora.“

Wechselt man einfach nur die Baumart aus, dann kann dieses Pilzgleichgewicht empfindlich gestört, wenn nicht sogar unwiederbringlich zerstört werden. — Roland Eberwein , Abteilungsleiter Botanik, Landesmuseum Kärnten

Man dürfe eine Pflanze nie isoliert betrachten, sie sei ein Teil eines Systems: „Bäume haben in den Wäldern immer eine symbiotische Beziehung mit ihren Pilzpartnern. Wechselt man einfach nur die Baumart aus, dann kann dieses Pilzgleichgewicht empfindlich gestört, wenn nicht sogar unwiederbringlich zerstört werden.“ Als Beispiel nennt Eberwein die Hainbuche, die im Klagenfurter Becken ausgerottet wurde, und mit ihr verschwand auch der Trüffel.

Was getan werden kann und in Kärnten auch schon in Angriff genommen wird, ist eine Umstrukturierung: „Wir müssen die Wälder wieder in die Richtung bringen, in der sie schon früher waren. Hin zu Mischwäldern aus heimischen Bäumen und weg von der Fichte.“