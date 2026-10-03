Die Baumarktkette Hellweg musste Mitte August ihre Filiale in Fürstenfeld zusperren. Für das dortige Feinkostbistro „Groß Genuss“ geht es noch bis November weiter – und dann nach Altenmarkt.

Im ehemaligen Kirchenwirt in Altenmark entsteht derzeit das neue Feinkostbristro, der Standort in der Hellweg-Filiale in Fürstenfeld bleibt bis zum Umzug geöffnet

Fleischerei, Feinkostbistro, Restaurant, Stand am Bauernmarkt in Fürstenfeld – das Familienunternehmen „Groß Genuss“ aus Kaibing ist breit aufgestellt. Und doch hat die Insolvenz der Hellweg-Baumarktkette Mitte August wehgetan. Denn mit der Schließung des Standorts in Fürstenfeld ist auch ihr Bistro in dem Industriegebäude um reichlich Laufkundschaft gebracht worden.

„Wir waren sieben Jahre am Standort“, teilte damals Groß Senior mit. Die Zahl der Kunden sei mindestens um ein Drittel zurückgegangen, habe er bereits kurze Zeit später bemerkt. Deshalb wollte man sich früh um einen neuen Standort bemühen. Seit einigen Wochen ist nun fix: Das Feinkostbistro zieht nach Altenmarkt in das Gebäude des ehemaligen Kirchenwirts um.

Geplante Öffnung: Zweite Novemberwoche

Gernot Groß, der seit 2024 die Geschicke des Familienunternehmens führt, weiß derzeit kaum wohin mit der Arbeit: „Bis wir das neue Geschäft in Altenmarkt aufsperren, haben wir beim Hellweg wie gewohnt geöffnet“, beruhigt der Geschäftsführer allerdings.

© KLZ / Carmen Oster Erst vor zwei Jahren hat der junge Fleischermeister Gernot Groß ein Riesenprojekt gestartet und in Kaibing aus dem ehemaligen Gasthaus Kricker die „Groß Genusswelt“ mit Restaurant, Hotelzimmern und Fleischerei gemacht

Derzeit seien die Baufirmen mit Hochdruck daran, den alten Kirchenwirt umzubauen: „Die zweite Novemberwoche ist unser Ziel“, so Groß über die geplante Neueröffnung. Im schlimmsten Fall müssen man das Datum um ein paar Wochen verschieben. Denn für das Feinkostbistro ist viel geplant. „Frühstücksbuffet, fünf Mittagsmenüs mit Suppen- und Salatbuffet, à la carte, Fleischerei, Feinkost“ – diese Dinge seien bereits fix. In Zukunft will man das Angebot sogar noch ausbauen. Die konkreten Pläne will Groß aber noch nicht verraten.

„Wir stocken weiter auf“

Für die neu geplante Filiale habe man mittlerweile auch schon einige passende Mitarbeiter gefunden, die jetzt eingelernt werden. Bis zu 20 sollen es eines Tages allein in Altenmarkt werden: „Wir stocken weiter auf“, so Groß. Mit derzeit 55 Mitarbeitern könne der Fleischermeister zumindest über eines nicht klagen: genügend Bewerbungen auf freie Stellen.