Nach der Schockstarre fliegen im SPÖ-Machtkampf jetzt die Fetzen

Ein Fernsehabend im Zeichen der Ambitionen Gerhard Zeilers, den SPÖ-Vorsitz zu übernehmen. Er betonte: „Ich bin kein Marxist, ich bin kein Klassenkämpfer.“

Programmplaner sind keine Wahrsager. Also war es wohl Zufall, dass vor Gerhard Zeilers erstem großen TV-Interview als Herausforderer von Andreas Babler im Ringen um den SPÖ-Parteivorsitz Sonntagabend auf ORF 2 ein Tatort mit dem Titel „Überlebe wenigstens bis morgen“ lief. Vielleicht ist es der Krimi wert, ihn nachzuschauen. Aber die Roten geben es im Moment spannender. Da fließt mehr Blut.

Der Auftritt Zeilers in der ZiB2 war – gemessen an seinem staatsmännischen Auftreten – eine regelrechte Kampfansage. „Ich bin kein Marxist, ich bin kein Klassenkämpfer“, erklärte der 71-Jährige und wurde nicht müde, seine wirtschaftsfreundliche Position zu betonen. „Wenn wir keine starke Wirtschaft haben, werden wir den Sozialstaat nicht halten können. Ich möchte da einen Kurswechsel. Wir brauchen diese Wirtschaft, eine starke Wirtschaft. Sonst können wir nichts verteilen.“

Zeiler, dessen großes Vorbild Franz Vranitzky ist, bezeichnet sich selbst als „klassischen“ Sozialdemokraten. Aber was nützt das, wenn die Partei mit Babler gerade einen anderen Chef hat und sich niemand der vermeintlich Mächtigen in den roten Landes- und Teilorganisationen für den potenziellen Nachfolger ins Gefecht wirft? Zeiler ortet in der SPÖ viele Fürsprecher für einen Kurswechsel. „Sie werden schon kommen.“ In der Partei würden angesichts der Umfragewerte alle darüber reden, dass es so nicht weitergehen könne.

Zeiler strebt keine Neuwahlen an

Und wie soll es mit einem Parteichef Zeiler weitergehen? Neuwahlen strebt er nicht an. „Ich stehe zu dieser Regierung. Das Regierungsprogramm ist noch lange nicht abgearbeitet.“ Eine Trennung der Ämter in Parteichef und Vizekanzler mache für ihn keinen Sinn. „Der Parteivorsitzende soll auch die SPÖ in der Regierung führen.“ Es geht für den Noch-Medienmanager bei seinen politischen Ambitionen also um alles oder nichts.

Nach der ZiB2 flogen in der ORF-Diskussionssendung „Das Gespräch“ die Fetzen oder, weil die SPÖ ja keine echte Großpartei mehr ist, die roten Wettex. Feindschaft statt Freundschaft. Ein Rücktritt Bablers sei ausgeschlossen, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, den der TV-Auftritt Zeilers eigenen Angaben zufolge „sprachlos“ zurückließ. Natürlich war er nicht wirklich sprachlos, sondern riet dem Medienmanager gleich recht laut, mit den Parteimitgliedern statt mit den Medien zu reden.

„Das ist unrettbar“

Ex-Bundesgeschäftsführer Josef Kalina entgegnete: „Ich hoffe, dass Babler einsieht, dass es vorbei ist. Das ist unrettbar.“ Mit dieser Person und diesen „ultralinken Geschichten“ kriege man es nicht mehr hoch. Ganz im Unterschied zum Unterhaltungswert der Sendung – der war hoch. Seltenheim brachte gegen Zeiler sogar den Umstand ins Spiel, dass dieser zum Kreis der Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz gehört. Dieses jährliche internationale Treffen ausgewählter hochrangiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien findet stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ist von entsprechenden Verschwörungstheorien begleitet.

Zeiler habe nicht einmal einen Social-Media-Account, wetterte Seltenheim. Falter-Journalistin Barbara Tóth ortete gemäß der Blattlinie hinter dem Medienmanager ein „Old-Boys-Network“, während es Politikberater Thomas Hofer kompakt und unabhängig vom Ergebnis des roten Machtkampfs auf den Punkt brachte: „Platz 1 ist dem Herrn Kickl nicht zu nehmen.“